Luego de varias semanas de sospecha por parte de los fans, quienes especulaban que la cantante y actriz Suki Waterhouse estaba embarazada del actor Robert Pattinson, se dio a conocer la confirmación de esta noticia que ha causado mucho revuelo en el mundo del espectáculo.

Fue durante su presentación en el Corona Capital 2023 cuando sus fans mexicanos tuvieron el privilegio de ser testigos de la conformación de esta noticia por parte de la propia cantante, la cual ya no pudo ocultar el crecimiento de su vientre debido a su embarazo.

Waterhouse había logrado pasar por desapercibida usando diferentes atuendos, fue hasta su presentación en México cuando luego de usar un vestido rosa brillante con lentejuelas y un abrigo del mismo color, no pudo seguir ocultando el desarrollo del bebé que está esperando.

Así fue el momento en el que dio a conocer la noticia.

“I decided to wear something practically sparkly today to try to distract you from something else thats what’s going on. I'm not sure if it’s working”

WE ALL KNEW BUT ITS OFFICIAL NOW, She’s SO MOTHER!🥰✨🤍 pic.twitter.com/xGEZHbQume

— dose of suki waterhouse (@doseofsuki) November 19, 2023