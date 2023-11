El presidente Andrés Manuel López Obrador, por primera vez se reúne con su homólogo el presidente de China, Xi Jinping, en San Francisco, California, en el marco de la XXX Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. México destacó su compromiso en que continúen las relaciones entre ambas naciones. En la reunión con el presidente de China, Xi Jinping, reiteramos el compromiso de continuar manteniendo buenas relaciones en beneficio de nuestros pueblos y de nuestras naciones. China contribuirá con enseres para Acapulco. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante el encuentro entre López Obrador y Jinping se acordó que China aportará 250,000 enseres domésticos para entregarlos a los damnificados de Guerrero tras el paso del huracán Otis. López Obrador destacó la próxima aportación de China de 250,000 unidades de enseres básicos para Guerrero e invitó al presidente Xi Jinping a conocer los proyectos prioritarios del Plan Sonora y el Corredor Interoceánico. El gobierno de China manifestó sus condolencias a México por el huracán que tocó tierra en categoría cinco el 25 de octubre pasado. China concede gran importancia a la solicitud de México de comprar suministros en respuesta al desastre y las autoridades competentes han ayudado urgentemente a México a contactar con las empresas chinas. Estoy convencido de que, bajo el firme liderazgo suyo y del Gobierno mexicano, las personas en la zona del desastre volverán a la vida normal y reconstruirán sus hogares lo antes posible, indicó la embajada.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; AFIRMA QUE HABRÁ DIÁLOGO EN EL SENADO PARA DEFINIR A NUEVA MINISTRA DE LA SCJN

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, subrayó que las y los legisladores agotarán el diálogo para definir a la próxima ministra que integrará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La senadora reconoció que en estos momentos es complejo construir acuerdos para alcanzar la mayoría calificada en el Senado; sin embargo, sostuvo que trabajarán para lograrlo. Consideró que será necesario concertar la mayoría calificada para elegir a la próxima ministra, pero subrayó que no es imposible, no será fácil, vamos a esperar a que se agoten los diálogos. Ana Lilia Rivera indicó que la Comisión de Justicia es el primer filtro para definir la idoneidad de Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Asimismo recordó que tienen un plazo de 30 días para definir a la nueva integrante de la SCJN, por lo que cuentan con poco tiempo para cumplir con su responsabilidad, de ahí la importancia de que se estableciera el turno a la Comisión de Justicia. Sobre el resto de los nombramientos pendientes, la senadora señaló que la Junta de Coordinación Política es el eco de resonancia de todas las fuerzas políticas de la Cámara, por lo que la falta de consenso no es únicamente culpa de un Grupo Parlamentario, sino de todos. Enfatizó que cada Grupo Parlamentario debe asumir su responsabilidad para desahogar los nombramientos pendientes, pues es una corresponsabilidad de todas las fracciones.

EDUARDO RAMÍREZ; SOSTIENE REUNION CON SHEINBAUM: “CON ORGULLO CAMINO A SU LADO CON DECORO, PULCRITUD Y COMPROMISO”

Eduardo Ramírez Aguilar coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, se reunió con la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum. Eduardo Ramírez expreso que fue un gusto saludar a la coordinadora nacional de la Transformación en México, la doctora Sheinbaum, a quien externé el orgullo de caminar a su lado con decoro, pulcritud y compromiso en esta nueva etapa, sumándome como un soldado más al servicio de México y de Chiapas. A su vez, Claudia Sheinbaum, dijo que en la 4T estamos unidos. Vamos con el pueblo de México a fortalecer y avanzar en este renacimiento de la vida pública de México. Con las y los nueve coordinadores de la transformación. Ambos coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación, conversaron con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, con quienes coincidieron en reforzar y avanzar en la agenda social pendiente.

CLAUDIA SHEINBAUM; SI LE VA BIEN A LOS TRABAJADORES LE VA BIEN A MÉXICO

La coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo reunión con los virtuales candidatos a las nueve gubernaturas que se disputarán en el 2024 y aseguró que la 4T va a seguir haciendo historia. Aseguró que en la Cuarta Transformación están unidos, y que van en compañía del pueblo de México para fortalecer y avanzar en el renacimiento de la vida pública de México. Detalló que con los coordinadores de la transformación van a seguir haciendo historia. Estuvo en compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Clara Brugada precandidata a la Ciudad de México; Eduardo Ramírez precandidato en Chiapas; Alma Alcaraz en Guanajuato; Claudia Delgadillo en Jalisco. Margarita González Saravia en Morelos; Alejandro Armenta en Puebla; Javier May en Tabasco; Rocío Nahle en Veracruz, y Joaquín “Huacho” Díaz Mena en Yucatán. Asimismo Sheinbaum se comprometió a seguir defendiendo el salario y prestaciones laborales, ya que aseguró que si le va bien a los trabajadores le va bien a México. Pidió a los trabajadores del país acompañarla durante su precampaña electoral rumbo a la presidencia de la República.

XÓCHITL GÁLVEZ; LOS CIUDADANOS DEBEN HACER PRESIÓN EN CONTRA DE LA TERNA ENVIADA POR ALMO PARA SUSTITUIR AL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR

La virtual precandidata presidencial del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) Xóchitl Gálvez, indico que la población es la que debe hacer presión en contra de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que propuso una terna para sustituir al ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Estamos en una indefensión, creo que aquí la única presión tiene que ser los ciudadanos, hacerle ver al presidente que hay una división de Poderes, y que él debería respetar la decisión del Senado mandando una terna de gente que no esté ligada a su movimiento y con experiencia en el ámbito judicial. Xóchitl Gálvez advirtió que si el Senado no convoca a comisiones en menos de 30 días, el titular del Ejecutivo federal podrá nombrar a la próxima ministra de la SCJN, quien sustituirá al ministro Arturo Zaldívar, quien renunció a su cargo. Pese a que el Senado aprobó su licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del 20 de noviembre.

SENADORA IMELDA CASTRO; LA OPOSICIÓN NIEGA A MÉXICO APORTACIONES DIGNAS, PERO DEFIENDE A JUECES QUE LIBERAN DELINCUENTES Y PROTEGEN EVASORES FISCALES

La senadora Imelda Castro Castro legisladora sinaloense de Morena, manifestó que lo que debería estar haciendo la oposición es un reconocimiento a las aportaciones del ministro Arturo Zaldívar, pero su mezquindad, su profunda mezquindad, no se los permite como una oposición que siempre le han negado al pueblo de México una aportación digna de una oposición de calidad. Así lo manifestó desde la tribuna del Senado de la República, donde se debatió sobre la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha declarado no sentirse satisfecho ejerciendo su trabajo, al considerar que su ciclo terminó pues sus aportaciones ya se han vuelto marginales. Por eso, por las razones que aquí hemos planteado todas y todos los senadores aliados y de Morena, vamos justamente a votar a favor de este dictamen y, por el contrario, para cerrar digo que vergüenza le debería de dar a los ministros, como lo dije en la comisión, que han votado en contra y a los jueces, que han votado para liberar a delincuentes; para descongelar cuentas de los familiares de los delincuentes y para proteger a evasores fiscales. Eso sí es vergüenza de quienes integran el Poder Judicial y son a los que ustedes siempre han defendido. Imelda Castro sostuvo, ante las críticas de la oposición, que Arturo Saldívar no tiene nada de qué avergonzarse, pues, como ministro y ministro presidente, sentó precedente en materia familiar y derechos de las niñas niños y adolescentes; libertad de expresión; derecho al honor y la privacidad; datos personales y derecho a la información; igualdad y no discriminación; derechos laborales y responsabilidades de servidores públicos; en materia de amparo; competencial y federalismo; procesal; constitucional; electoral; nacionalidad y derechos políticos penal y debido proceso. Destacó también con sus votos particulares y concurrentes en materia de compensación económica en el matrimonio; el tema del matrimonio igualitario; derecho de las personas indígenas; violencia política en razón de género; así como sus posturas de avanzada en lo que se refiere a la penalización del aborto; el uso lúdico del cannabis; reconocimiento de la identidad de género en actas de nacimiento y medidas de inclusión como presidente en los juzgados. Con 63 votos a favor y 43 en contra, el Senado de la República aprobó la renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentada por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; TERNA PARA MAGISTRADO, EN CASO DE QUE SE RECHACE, REGRESA AL EJECUTIVO Y EL EJECUTIVO PUEDE MANDAR OTRA.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, índico que para la terna a magistrado, en caso de que se rechace esta terna, regresa al Ejecutivo y el Ejecutivo puede mandar otra. El Presidente si puede mandar una segunda terna, si la segunda eterna es rechazada, entonces puede hacer el nombramiento directo. Referente a los perfiles que mandaron, dijo que él cree que estamos en tiempos políticos. Va a influir en el debate, necesariamente hoy todo está pues con este espíritu electoral y lo que nosotros tenemos que concentrarnos, y que es nuestra obligación constitucional, primero es analizar cada uno de los perfiles en el tema de idoneidad, que no exista ningún impedimento de conformidad con la Constitución, con la ley y salvado ese obstáculo en el Pleno, si me preguntan hoy no vería el consenso para alcanzar las dos terceras partes de inicio, pero pues todo dependerá también porque aquí es un procedimiento donde se requieren comparecencias, donde se requiere escuchar de viva voz proyectos y conocer currículos a profundidad. Sobre la declaración del senador Eduardo Ramírez que decía que el que las tres aspirantes propuestas a ministras sean afines a Morena, no era impedimento para alcanzar esta mayoría calificada, Mancera dijo: Lo tenemos que analizar y contrastarlo con lo que dice la Constitución y la ley. Sí nosotros encontramos que no hay impedimento pues así lo diremos. En los casos anteriores no se trata de un tema de simpatías porque estamos claros que en casos anteriores había simpatía, había, digamos proximidad al Ejecutivo y así ha sido en muchos de los casos, no en esto sino en nombramientos, muchos nombres, pero lo que nosotros tenemos que analizar es exactamente el tema que marque la Constitución y la ley y si eso está, pues, ya vendrá después el debate en Pleno en donde dependerá mucho del grupo mayoritario si logra construir consensos. Hoy se advierte cuesta arriba. Sobre la diferencia hay entre esta terna y la que, por ejemplo, para definir en su momento a Ríos Farjat, señalo que venían en perfiles, tenían apoyo inicial de diferentes grupos parlamentarios, es decir, varios de los perfiles de las personas contaban ya con apoyo y con respaldo de grupos parlamentarios que no necesariamente son del grupo mayoritario y sus aliados, sino me refiero a grupos del bloque. Es decir, ahora yo no advierto que le saque, que se tengan comentarios de otros grupos parlamentarios en donde puedan surgir los apoyos a algunas de las personas.

INE; AVALA TRES DEBATES PRESIDENCIALES

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la realización de 3 debates presidenciales y emitió reglas básicas para la celebración de los mismos, así como criterios para la selección de los moderadores entre los que destaca que no cuenten con una sentencia por violencia política de género. Esto es a propuesta del consejero Arturo Castillo, quien complementó lo propuesto por Norma Irene de la Cruz, respecto a que los moderadores que sean seleccionados no podrán ser personas que cuenten con alguna sanción, sentencia o determinación firme ni estar inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política contra las mujeres. Es importante tomar este tipo de medidas en un contexto político fuerte y en donde las mujeres todavía están sujetas a una problemática seria de violencia política por razón de género. El Consejo General del INE, ratificó las fechas que se aprobaron para la realización de los debates, los cuales se llevarán a cabo los domingos 7 y 28 de abril y el 19 de mayo, a las 20:00 horas. Aunado a esto se realizarán en la ciudad de México; uno en la sede del INE y los otros está por definirse el lugar, esto para que la organización de los debates no implique una excesiva erogación de recursos públicos, que, sin duda, es una de las áreas de oportunidad derivadas de los debates presidenciales de 2018. Se establece entre los criterios para quienes sean designados como moderadores que cuenten con trayectoria comprobada en el ejercicio periodístico o el análisis político; experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate o de análisis político en medios electrónicos o internet; conocimiento de los temas de coyuntura nacional; disponibilidad e interés; compromiso para participar en capacitaciones y ensayos; así como a involucrarse en los trabajos de planeación del debate. Se definirán en un consenso entre partidos y el INE, además de que se privilegiará el principio de paridad de género. Aunado a esto en el debate se abordarán los temas de economía, salud, seguridad, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, política y gobierno. El acuerdo del INE también establece que se evitará que la participación de las personas moderadoras inhiba la interacción entre las candidaturas, por lo que las y los moderadores deberán ser sensibilizados sobre su papel, así como asistir a ensayos para la revisión de elementos técnicos y una mejor comprensión del formato.

DIPUTADA FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO; INAUGURAN EN EL SENADO EJERCICIO DE MODELO LEGISLATIVO DEL ITAM

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al inaugurar el evento “Simulacro de ejercicio de Modelo Legislativo Universitario” del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), llamó a los futuros legisladores a hacer las cosas diferentes para cambiar la imagen que se tiene de la política, porque los jóvenes, dijo, debemos participar en las decisiones de este país. El simulacro de ejercicio de Modelo Legislativo tiene como objetivo principal proporcionarle a quienes participen las herramientas y conocimientos sobre las aristas de la actividad legislativa que se desarrolla en el Senado de la República. En este espacio, la democracia y la participación ciudadana se expresan en la máxima tribuna de la Federación, a través de la participación de los estudiantes de esta casa de estudios, quienes simularon un ejercicio legislativo, para aprobar, modificar o crear leyes federales. Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, mencionó que el poder de la juventud en México es tan grande que si los 15 millones de nuevos electores, que podrán participar en las elecciones del 2024, votaran por una sola persona o partido, tendrían la capacidad de definir quién podrá ocupar el cargo de Presidente de la República. Sin embargo, acotó, esta fuerza debe ser ejercida con responsabilidad, con información, por lo que llamó a los muchachos a analizar la semblanza y las propuestas de los aspirantes que, en cada elección, el Instituto Nacional Electoral pone a disposición de los votantes. Aceptó que los partidos políticos deben modernizarse, pues si México quiere ideas innovadoras y otra visión los partidos, tienen la obligación de abrirse a la juventud y dar una preparación adecuada para ocupar estos cargos con responsabilidad y con verdadera conciencia social. María Fernanda Salazar Vázquez, presidenta de la Mesa Directiva de este Modelo Legislativo, indicó que este ejercicio representa una oportunidad para sumergirse en la complejidad del mundo legislativo y desarrollar habilidades que les servirán a lo largo de sus vidas. La política no es sólo para unos cuantos, como jóvenes tenemos una gran oportunidad de cambiar las cosas y luchar por nuestras causas e intereses; o podemos seguir alimentando al sistema actual.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS; SE ACERCA AL INE DE NL PARA SABER SI DEBE PEDIR LICENCIA PARA REELECCIÓN

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, podría estar buscando la reelección, después de descartarse como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) rumbo a las elecciones de 2024. Ante esto el alcalde busca hacer una consulta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) sobre el proceso electoral del próximo año. Supuestamente pretendería peguntar al IEEPCNL, si es necesario pedir licencia temporal a su cargo para poder reelegirse como alcalde Monterrey. El asunto presuntamente sería visto por los miembros del instituto en sesión extraordinaria. Colosio Riojas señalo que solo no tiene claro cómo quedaron los criterios de la Ley Electoral Local luego de algunas reformas: Lo que pasa es que el presidente municipal no tiene claro cómo quedaron los criterios ahora que se realizaron reformas a la ley en la materia, por eso viene a solicitar ese asunto. En lo que respecta a esta última posibilidad, habría que recordar que ayer jueves fue el último día en que estuvo abierto el registro de aspirantes al Senado de la República, cargo para el que se ha mencionado a Colosio varias veces. El alcalde de la capital de Nuevo León, había sonado anteriormente para abanderar al partido naranja en la contienda por la presidencia en 2024, sin embargo, aclaró que no buscaría la candidatura por tres razones. Porque no consideraba que fuera el momento. Porque no buscaba ser factor de división. Porque quería pasar tiempo con sus hijos. Desde entonces se ha mantenido alejado de la discusión electoral nacional.

XI JINPING; FELICITA A AMLO POR LIDERAZGO

El presidente de China, Xi Jinping por primera vez, se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador manifestó su compromiso por continuar la relación bilateral; mientras que el jefe de Estado asiático lo felicitó por su liderazgo al frente del gobierno mexicano. El encuentro se realizó en Estados Unidos en el marco de la XXX Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. La embajada de China informó que el presidente de esa nación manifestó su felicitación y reconocimiento al presidente Lopez Obrador. Visité México hace 10 años y quedé profundamente impresionado por la espléndida y milenaria historia cultural y la gente cálida y hospitalaria de su país. En estos más de cinco años desde la toma de posesión del presidente López Obrador, ha liderado al Gobierno y al pueblo de mexicanos a avanzar en las reformas e innovaciones, logrando importantes resultados en el proceso de desarrollo nacional, por lo que me gustaría hacerle llegar las felicitaciones. En un mensaje la Embajada resaltó que, a pesar de que la relación entre ambas naciones ha enfrentado lluvias y vientos, hay interés en continuar con éstas. La amistad entre China y México, alcanzando los vientos y lluvias, viene fortaleciéndose con el tiempo. El año pasado celebramos solemnemente el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, y este año marcamos el décimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral China-México.

