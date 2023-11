A pocos minutos de su inicio, la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 fue cancelada la noche del jueves, debido a un problema con la cubierta de una alcantarilla de la pista.

El piloto español Carlos Sainz Jr. tuvo que detener su práctica después de sufrir un fuerte golpe en su auto Ferrari, lo que provocó la aparición de una bandera roja a menos de 10 minutos del inicio del ensayo.

Los organizadores anunciaron después que la primera de las dos sesiones de la noche no se reanudaría, lo que provocó una gran decepción entre los aficionados del espectacular circuito instalado en la célebre avenida de los casinos.

La cuenta en X (antiguo Twitter) de la Fórmula 1 explicó que descubrieron que “un marco de hormigón alrededor de una tapa de alcantarilla había fallado”.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) “ha comenzado a comprobar el resto de tapas del circuito. Cualquier cambio en la programación se comunicará a su debido tiempo”, agregó.

Hasta ese momento Charles Leclerc, de Ferrari, había marcado la vuelta más rápida con un tiempo de 1:40.909.

La segunda sesión de entrenamientos está prevista en teoría para la medianoche en Las Vegas (Nevada).

Following an FIA inspection, it was found a concrete frame around a manhole cover had failed during FP1.

The FIA are commencing checks on all other covers across the circuit. Any changes to scheduling will be advised in due course.#F1

— Formula 1 (@F1) November 17, 2023