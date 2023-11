Apremiado por la presión que ha significado el competir con un auto con el que no ha logrado la comodidad esperada durante todo el 2023, Sergio Pérez señaló el trabajo que ha realizado durante este año con un “coach deportivo”, en busca de recuperar su mejor rendimiento como piloto para sacar el mejor resultado posible dentro del campeonato de Fórmula 1.



Al justificar tal apoyo externo, por parte de un especialista, el mexicano aseguró que la vigente campaña en el Gran Circo le ha dejado un panorama difícil de afrontar, al no haber sido capaz de sostener el ritmo de Max Verstappen, para pelear con su compañero de equipo por el campeonato de pilotos.



“Ha sido una temporada dura, en la que he pasado de pelear por el campeonato a estar peleando con un auto. No es fácil ver a tu compañero de equipo ganar carrera y tú pelear por ganar puntos, no tener control o explicarlo”, afirmó.



Para Checo, la decisión de buscar un apoyo profesional le ha servido para recuperarse mucho en el aspecto mental, para llegar a entender que el darlo todo en las carreras es lo único que puede controlar y es lo que debe dejarlo tranquilo tras finalizar cada evento que tiene.



“He trabajado con mi coach sobre cómo es el mejor piloto en Fórmula 1 y cómo es Checo con su familia. Son dos cascos que tienes, que son el de papá y el de piloto. Entender cómo das tu mejor versión es importante para todos y eso me ayudó”, agregó.



El tapatío agregó que durante los últimos meses ha vivido una unión familiar, que lo han ayudado mucho a afrontar la temporada 2023 con el Red Bull Racing Team y que ellos vean la labor que hace.



Al hablar en particular sobre su hijo, el mexicano aseguró que su primogénito ha mostrado ciertos indicios de sentir un gusto particular por el automovilismo deportivo y aunque destacó que ve en él un mayor talento al que él mismo tenía a su edad, no le gustaría verlo dedicado a una profesión tan demandante.



“Tiene mucho talento y le he dicho que llegará tan lejos como quiera. Tiene mucha facilidad, pero al final pocos tienen el hambre que yo tuve y dependerá de él. En lo personal no me gustaría porque dejas años increíbles de tu vida, pero es increíble luchar por tus sueños. Le gusta igual el fútbol y me gustaría que esté apegado al deporte”, agregó./24Horas

