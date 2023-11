El presidente Andrés Manuel López Obrador, envió la terna para relevar a Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre las mujeres que se incluyen está Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La terna la integran: Bertha María Alcalde Luján, quien este año buscó relevar a Lorenzo Córdova en la presidencia del INE. Lenia Batres Guadarrama, militante de Morena y hermana del actual Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres. María Estela Ríos González, actual consejera jurídica de Presidencia. Lenia Batres, Bertha Alcalde y María Estela Ríos son extraoficialmente las propuestas de AMLO para relevar a Zaldívar en la SCJN. Las tres mujeres propuestas son afines al proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Senado deberá de aprobar o en su caso rechazar la terna pues se debe tener el voto de 2/3 partes de los senadores presentes. Si la terna no es avalada y se rechace la terna, el presidente deberá enviar una nueva. En caso de que no se logre de nuevo el aval, será el presidente quien designe a la nueva ministra.

RICARDO MONREAL; DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES CONTINUARÁ COMO PARTE CENTRAL DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Ricardo Monreal Ávila el senador con licencia, durante el XV Congreso Nacional Ordinario de la CATEM, destacó el trabajo legislativo que ha impulsado Morena a favor de la clase trabajadora. El legislador llamó a los trabajadores de México a continuar unidos con el gobierno progresista, encabezado por Morena, para consolidar el respeto a sus derechos laborales. Así lo dijo durante la conformación de una alianza entre el movimiento encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Coordinación Autónoma de Trabajadores y Empleadores de México (CATEM), que dirige Pedro Haces. Cuando, después de 50 años se ratificó en el Senado el reconocimiento del Convenio 98 de la OIT sobre contratos colectivos y libertad de sindicación. Reconociendo con ello el trabajo de las trabajadoras y trabajadores domésticos, protegiéndolos en su seguridad y en sus derechos. Resaltó que el Convenio 190 y el Protocolo de 2014; por vez primera, en el Tratado Internacional de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se estableció un capítulo completo sobre la cuestión laboral en defensa de los trabajadores de México. Estas son solo algunas de las razones que debemos esgrimir para ratificar nuestra alianza y el pacto. La alianza, la debemos hacer, la debemos realizar ahora, en este momento con la doctora Claudia Sheinbaum. Monreal Ávila señaló que su experiencia en el tema la obtuvo por su trabajo como legislador, por el que conoce el trabajo del Congreso del Trabajo, los dirigentes sindicales y del senador Pedro Haces. Aquí está la defensa y la razón para continuar profundizando la Cuarta Transformación.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; HOMENAJE EN EL SENADO AL HEROICO COLEGIO MILITAR

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, informo que la Cámara de Senadores inscribió en su Muro de Honor y en letras doradas la leyenda: 2023, Año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, frase que develaron los legisladores para reconocer a esa importante institución educativa, cuyo compromiso, desde 1823, ha sido vigilar la libertad, soberanía e integridad territorial de nuestro país, pero también para apoyar a la sociedad. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, expresó que con la develación de esta frase, el Senado reconoce al Ejército mexicano y a sus integrantes, se une al esfuerzo de preservar los valores del país y contribuye a conservar y atesorar la historia del Colegio Militar. El Ejército mexicano, noble y comprometida institución, refrenda que es y ha sido una leal institución que siempre ha brindado el apoyo determinante a la sociedad. Cómo no reconocer a sus integrantes, que su actuar sin dilación se ha manifestado en favor de las personas damnificadas y la población afectada por el reciente huracán Otis. Ana Lilia Rivera afirmó que destacadas y destacados militares, egresados del Heroico Colegio Militar, fueron llamados a enfocar el esfuerzo institucional en aras de la seguridad y el desarrollo colectivo, con la materialización de proyectos prioritarios con los que se busca fortalecer la infraestructura estratégica, para impulsar el crecimiento de México y el bienestar de la ciudadanía. Celebramos los 200 años del plantel educativo de formación militar de mayor legado, tradición e historia que ha entregado a nuestra patria dos siglos de honor y de lealtad. El Heroico Colegio Militar ha sido cuna de reconocidos personajes que han dado ejemplo en históricas batallas, de iniciativa para profesionalizar al instituto armado, pero, sobre todo, personajes que han destacado a través de acciones realizadas en beneficio del pueblo de México.

SENADO; APRUEBA RENUNCIA DE ARTURO ZALDÍVAR COMO MINISTRO DE LA SCJN

El Pleno del Senado de la República con 63 votos a favor y 43 en contra, aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el dictamen refiriere que el pasado 7 de noviembre, Arturo Zaldívar sometió su renuncia a consideración del presidente Andrés Manuel López Obrador; y el 8 de noviembre, el titular del Ejecutivo federal manifestó expresamente su aceptación de la dimisión. Destaca que una correcta interpretación del texto constitucional no puede llevar al absurdo de obligar a un individuo para permanecer en un cargo público, aún en contra de su voluntad. Subraya que, bajo una apreciación basada en la lógica, el derecho y el notorio precedente en el que se constituye el procedimiento llevado a cabo por el Senado y que culminó con la aprobación de la renuncia del entonces ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, en 2019, también debe aprobarse la renuncia de Zaldívar Lelo de Larrea. Al presentar el proyecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que la Constitución no establece un catálogo de causales graves para la procedencia de la renuncia de ministras y ministros de la Corte, por lo que quedan al arbitrio del ministro, del titular del Ejecutivo federal y del Senado. Se presentaron votos particulares por parte de los senadores Damián Zepeda Vidales e Indira Rosales San Román, del PAN; Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural; y Claudia Ruiz Massieu Salinas, sin partido. En la discusión, el senador Navor Alberto Rojas Mancera, de Morena, felicitó a Arturo Zaldívar por actuar con congruencia al pedir su renuncia, toda vez que decidió participar en la transformación del país. Asentó que es momento de que los ministros que son abiertamente de derecha, como la ministra Norma Piña, también soliciten su renuncia. El senador Clemente Castañeda Hoeflich aseguró que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no acompañaría el proyecto, ya que consideran que el Poder Judicial no puede estar sujeto a los vaivenes de la política ordinaria del país. Lo que la Corte debe hacer, es defender la Constitución, garantizar libertades y defender el Estado de Derecho. La senadora del PRI, Nancy de la Sierra Arámburo, expresó que Arturo Zaldívar pasará a la historia por deshonrar a la máxima aspiración de todo jurista: servir a nuestro país, porque su renuncia fue para sumarse a un proyecto político que ha dejado clara su decisión de destruir al Poder Judicial. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó que el trabajo que les corresponde realizar a los senadores sobre la renuncia del ministro Zaldívar, no es el de la especulación, sino revisar lo que más le conviene a la República, por lo que hoy debemos dar un paso al frente y nombrar con categoría y altura de miras a quien deba sustituirlo, garantizando su autonomía frente a cualquier poder.

EDUARDO RAMÍREZ; IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN EN EL SENADO CON DIÁLOGO Y COOPERACIÓN

Eduardo Ramírez Aguilar, quien asumirá el rol de coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, indico que parte fundamental de su labor en el Senado consiste en fomentar un diálogo constructivo entre los poderes. Parte de mi labor parlamentaria en el Senado de la República es mantener un diálogo sano entre poderes, así como analizar y abordar los pendientes legislativos en el marco constitucional y legal que rige al sistema político mexicano. Indico que se reunió con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, como coordinador parlamentario de Morena, trabajamos de manera colaborativa para avanzar en la ruta de la transformación nacional, siempre comprometidos con los principios de nuestro movimiento democrático. Asimismo informó que antes de la sesión ordinaria, se reunió con el Grupo Parlamentario de los Senadores de Morena para abordar diversos temas de la agenda legislativa. Eduardo Ramírez, agradeció al pueblo de Chiapas por su participación y confianza, declarando que la jornada cívica fue un ejercicio unificado, pacífico y respetuoso. Como líder de la bancada de Morena en el Senado, expresó su gratitud a la dirigencia nacional de Morena y a la comisión de elecciones por la transparencia y democracia que prevaleció en el proceso.

IGNACIO MIER; PACTA UNIDAD CON ALEJANDRO ARMENTA

El diputado Ignacio Mier Velazco y el senador Alejandro Armenta Mier pactaron unidad para los comicios de 2024. Esto luego de que Ignacio Mier aceptó participar por la primera fórmula para el Senado que postulará Morena, luego de que las tres encuestas que mandó hacer Morena ubicó como ganador a Armenta para que sea el candidato a la gubernatura. Ignacio Mier dijo: Hoy ratificamos que el sueño de un mejor futuro para todos los poblanos es trabajando unidos. Con Alejandro Armenta me une no solo la sangre, también la esperanza de que juntos podemos hacer posible la transformación de Puebla. Ignacio Mier recibirá el respaldo de Armenta para disputar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores durante la siguiente legislatura para consolidar ambos el poder del grupo de Puebla en una eventual nueva gubernatura y nueva presidencia en manos de la 4T.

ZOÉ ROBLEDO; CEREMONIA DE LA CONMEMORACIÓN DEL 46 ANIVERSARIO DEL PERSONAL DE TAOD

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó una ceremonia para conmemorar el 46 aniversario del personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) y reconocer la contribución de mil 816 trabajadoras y trabajadores en la implementación de una cultura institucional de calidad y calidez en el servicio, en beneficio de la población derechohabiente. En presencia de TAOD de las representaciones del país, con excepción de Guerrero que atiende las afectaciones en Acapulco por el huracán Otis, Zoé Robledo, destacó que en 46 años este personal ha fortalecido al Instituto a través de una estrategia para facilitar trámites, gestiones y la solución de asuntos de la derechohabiencia. Resaltó que 2023 es el primer año en el que se han registrado un mayor número de reconocimientos por el servicio del personal del IMSS respecto a la cantidad de quejas, no es un tema de registro, es un tema de atención, de cómo la transformación tuvo que ver con atender primero la gestión y resolver, para que no se convierta en una queja; es uno de los datos más importantes que vamos a tener en toda la administración. Zoé Robledo señaló que para fortalecer la labor del personal TAOD se cubrieron 155 plazas en 2023 y la próxima semana se emitirá la sexta convocatoria con plazas para coordinaciones estatales y diversos puestos, aunado a mayor capacitación y profesionalización. Indicó que en los últimos dos años, el IMSS ha resuelto el 100 por ciento de las solicitudes del área de Atención Ciudadana de Presidencia de la República. Estoy convencido en que seguirán siendo las técnicas y los técnicos de Orientación y Atención al Derechohabiente una de las contribuciones más grandes del IMSS a otras instituciones de atención médica, para demostrar cómo con un trato humano se puede ser igual de eficiente y que la indiferencia tiene una vacuna y son las TAOD. El titular de la Dirección de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, expresó que se ha llevado a cabo la indicación del director general, Zoé Robledo, de cuidar, fortalecer y empoderar a las TAOD en el marco de las tareas cotidianas de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) o las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a fin de mejorar la calidad y el buen trato a la derechohabiencia. La dimensión de la calidad tiene que ver sí con infraestructura, sí con procesos médicos pero sobre todo con actitud humana, con sensibilidad, cercanía, compromiso, espíritu de cuerpo y con identidad. En la ceremonia estuvieron presentes la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social; Marcos Bucio, secretario general del IMSS; Alejandra Aburto, presidenta honoraria del Voluntariado del IMSS; Claudia Vázquez Espinoza, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social; Nayeli Fernández Bobadilla, secretaria de Igualdad Sustantiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; así como representantes del H. Consejo Técnico.

CLAUDIA SHEINBAUM; CELEBRA REUNION CON LA CATEM: PROMETE DEFENDER LOGROS DE LA 4T EN EL SECTOR LABORAL

Claudia Sheinbaum Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, se reunió en la Ciudad de México con integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), para celebrar su XV Congreso Ordinario. Claudia Sheinbaum se comprometió a mantener lo que definió como las grandes victorias de la 4T en el sector laboral. Aquí, me comprometo con las y los trabajadores de México, a que vamos a seguir defendiendo el salario de las y los trabajadores, a que vamos a seguir defendiendo sus prestaciones laborales, porque sabemos que si a los trabajadores les va bien, le va bien a los empresarios y a todo el país. Subrayó que para que a México le siga yendo bien no podemos cambiar al rumbo. Antes de esta reunión Sheinbaum encabezó en la sede nacional de Morena una reunión con los nueve coordinadores estatales de defensa de la transformación, quienes asumirán eventualmente las candidaturas a las gubernaturas y a la jefatura de Gobierno capitalina para el próximo año. En la 4T estamos unidos. Vamos con el pueblo de México a fortalecer y avanzar en este renacimiento de la vida pública de México. En tanto, durante el Congreso de la Catem, Sheinbaum apuntó que se formaliza la alianza con esa central obrera, luego que tomó protesta a los primeros grupos que la agrupación gremial denominó como comités de defensa de la transformación laboral. La central obrera ofreció conformar al menos 10 mil de estos comités, como su aportación a la transformación. El dirigente de la Catem, Pedro Haces, se pronunció en contra de la reducción de jornada laboral con el argumento de que ello derivará en una reducción salarial. Al acto acudieron los gobernadores de Puebla, Sergio Salomón Céspedes; Quintana Roo, Mara Lezama; de Nayarit, Miguel Navarro; de Baja California, Marina del Pilar, y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

XÓCHITL GÁLVEZ; SENADO APRUEBA SU LICENCIA PARA IR POR LA PRESIDENCIA

La senadora, Xóchitl Gálvez Ruiz, dio a conocer que los legisladores de la Cámara de Senadores aprobaron su licencia para retirarse del cargo, y a seguir sus aspiraciones y llegar a la presidencia en las elecciones del 2024. Por votación económica, los legisladores votaron a favor de otorgar licencias con tiempo indefinido a las senadoras Verónica Delgadillo y a Xóchitl Gálvez para separarse de sus cargos. La panista agradeció a sus compañeros y compañeras legisladores y dio un discurso en el que destacó su labor legislativa. Hoy terminó un ciclo de mi vida y debo decir que puse mi corazón y mi esfuerzo para cumplir a cabalidad mi encargo como senadora de la república. Recordó que presentó dos iniciativas más con las que pretende poner fin al presidencialismo y a entrar a un concepto de gobierno de coalición donde se busca incluir al gobierno y a los ciudadanos. Dio un agradecimiento a los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Grupo Plural e incluso de Movimiento Ciudadano (MC), así como a integrantes del bloque oficialista al apoyarse en algunas cuantas iniciativas. Estoy segura que el próximo sexenio serán oposición pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron. Compañeras y compañeros de Morena, estoy segura de que el próximo sexenio serán oposición pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron. Yo sí me voy a portar bien con ustedes. Dijo que Morena no estuvo a la altura de las circunstancias y no tuvieron la capacidad de respuesta, sin embargo, dijo que en ella no cabe la revancha con el amor a México les extiendo mi mano y mi disposición al diálogo digno y respetuoso. Finalmente llamó a la unidad en el país: Dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país, México nos necesita poniendo lo mejor de cada uno de nosotros.

ADRIÁN RUBALCAVA; VA COMO ASPIRANTE A LA JEFATURA DE GOBIERNO

El alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, se registró como aspirante en el proceso interno de Va por la CDMX para definir la candidatura de oposición por la Jefatura de la Ciudad de México en las elecciones del 2024. Estuvo acompañado de Luis Espinoza Cházaro del PRD, quien también ya se registró al proceso; y Cynthia López, que recién declino sus aspiraciones, en favor del priista. Adrián Rubalcava agradeció a Cházaro y a Cynthia López Castro, así como a los dirigentes del PRD y del PRI en la capital. Sin duda el PRI está construyendo un esquema de unidad, de integración de un proyecto en donde todos estamos contemplados. Aquí entrego todos mis documentos y hago formal mi interés para gobernar la CDMX y que el PRI vuelva a gobernar. El pasado 7 de noviembre, Rubalcava notificó al Congreso de la capital que se ausentaría de su cargo durante 15 días para impulsar sus aspiraciones y comenzar una gira por todas las alcaldías de la capital.

MARIO DELGADO; INVITA AL REGISTRO DE CLAUDIA SHEINBAUM COMO PRECANDIDATA ÚNICA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, extiende una invitación al registro de Claudia Sheinbaum como precandidata única a la presidencia de la República, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de noviembre. La cita es a las 12:00 horas en los salones Olmeca 1 y Olmeca 2 del World Trade Center ubicado en Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.

JOE BIDEN; OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA REUNIÓN CON XI JINPING

El presidente Joe Biden, y el líder chino Xi Jinping acordaron tomar medidas para frenar la producción de fentanilo y restablecer la comunicación militar durante la cumbre de alto riesgo. Los resultados, que se esperaban antes de las conversaciones, representan un progreso en la mejora de la todavía tensa relación entre Estados Unidos y China. Pero los líderes no llegaron a emitir una declaración conjunta u otra declaración de cooperación. Durante la cumbre Biden dejó en claro que China debería apoyarse en Irán para evitar medidas que agravarían la tensa situación en el Medio Oriente. Los líderes también dejaron en claro que querían estabilizar la relación de sus países después de meses de intensa tensión. Biden tenía como objetivo utilizar la reunión para estabilizar la relación entre Estados Unidos y China después de meses de tensión entre las dos superpotencias. Los mandatarios intentarán resolver disputas comerciales y militares. Los funcionarios estadounidenses tuvieron cuidado de gestionar las expectativas, diciendo que no esperaban una larga lista de resultados o incluso una declaración conjunta, como es habitual después de las cumbres entre líderes. El objetivo principal de las conversaciones parecía ser restablecer los canales de comunicación, principalmente a través del ejército, para evitar el tipo de falta de comunicación o error de cálculo que los funcionarios estadounidenses temen que pueda llevar a un conflicto abierto. China acordó perseguir a las empresas que producen sustancias químicas precursoras del fentanilo, el poderoso narcótico que ha alimentado una crisis de drogas en Estados Unidos. Estados Unidos observará de cerca si China cumple con los compromisos asumidos en la cumbre.

