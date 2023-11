Termina reunión entre Biden y Xi, EUA informa de un "progreso real"

La reunión entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping celebrada en California para reducir tensiones entre Estados Unidos y China culminó luego de unas cuatro horas del inicio de las conversaciones, informó la Casa Blanca.

Biden y Xi caminaron durante la reunión por las exuberantes áreas verdes del Jardín Filoli, opulenta finca a unos 40 kilómetros de San Francisco. Biden dijo que las conversaciones transcurrieron “bien” y señalizó con los pulgares arriba a los periodistas, mientras Xi saludaba.

Minutos más tarde, Biden informó que hubo un “progreso real” en la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping. “Valoro la conversación que tuve con el presidente Xi”, dijo Biden en X (antes Twitter). “Y hoy hemos alcanzado un progreso real”.

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.

There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA

— President Biden (@POTUS) November 15, 2023