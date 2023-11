El actor estadounidense, Will Smith ha sido blanco de las críticas una vez más,esto luego de que su exasistente señalara que el actor mantuvo relaciones sexuales con Duane Martin.

Luego de que hace un par de días se diera a conocer que Will Smith ya llevaba separado desde hace siete años de la actriz Jada Pinkett; el nombre del también rapero se volvió tendencia en redes luego de que su examigo y exasistente reveló que el protagonista de “En busca de la felicidad”, fue sorprendido viviendo un momento homosexual con el actor Duane Martin.

En entrevista en el programa Unwine con Tasha K en YouTube,Brother Bilaal, señaló que encontró a Smith teniendo relaciones sexuales con su compañero, Duane Martin en el camerino.

“Abro la puerta del camerino de Duane y es entonces cuando veo a Duane teniendo sexo anal con Will”, mencionó Bilaal.

Asimismo detalló que había un sofá, y Will estaba recargado sobre él, mientras Duane se encontraba detrás de él de pie “matándolo”, por lo que fue un “asesinato allí”, puntualizó el exasistente de Smith.

Ante las sorpresivas declaraciones, Tasha K e internautas quedaron perplejos, pues no daban crédito de lo que Bilaal mencionó , de tal suerte que rápidamente las reacciones se hicieron presentes en redes sociales.

Sin embargo, la que más acaparó la atención fue la de Will Smith, quien se pronunció al respecto a través de un comunicado que fue enviado por parte de sus representantes al medio TMZ.

En dicho texto, el actor negó que hubiera mantenido relaciones sexuales con su compañero, con quien compartió escena en la serie “El príncipe del rap”.

Asimismo, el ganador del Oscar aseguró que esa afirmación es “completamente inventada” e “inequívocamente falsa”, por lo que está “considerando emprender acciones legales” ante los comentarios referidos.

Will Smith will WISH this interview NEVER happened! This is one of the closest people to Will aside from Jada to sit down and tell all about him. From meeting Jada, Tupac, Will’s sexuality and manhood size, he KNOWS and TELLS it ALL‼️@bopulent

You can watch this FULL interview… pic.twitter.com/uSjwqB2j8V

— Tasha K | UNWINEWITHTASHAK (@unwinewithtasha) November 14, 2023