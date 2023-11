El presidente Andrés Manuel López Obrador, visitó Badiraguato, estado de Sinaloa donde lo felicitaron por su cumpleaños, así como también lo llamaron ‘Salvador’. López Obrador estuvo en Badiraguato, lugar donde nació Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, con motivo de la inauguración de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, la cual se celebró en el Deportivo 20 de noviembre. Se pudieron observar varias cartulinas con frases de apoyo hacia el primer mandatario, así como felicitaciones por sus 70 años de vida. Entre ellas se pudieron apreciar unas con la leyenda ‘salvador’. Badiraguato ha sido visitado por el presidente en al menos cinco ocasiones durante su gobierno, lo que ha ocasionado críticas en su contra, sobre todo por la inusual solemnidad con la que se ha referido de El Chapo, así como la vez que saludó a la mamá del capo. En el evento López Obrador se comprometió a regresar al municipio antes de que terminara su gobierno porque le gustaba el lugar, aún cuando había quienes no les gustaba que el presidente se presente en la demarcación, atribuyéndolo a la mala fama. Hay algunos que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta. Porque no estoy de acuerdo con los estigmas, no estoy de acuerdo con que tachen a toda la gente de mala cuando toda la gente, todo el pueblo es bueno. Dijo que nadie nacía malo, todos nacemos buenos, son las circunstancias las que llevan, a algunos, a tomar el camino de las conductas antisociales.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; EXHORTA ELEVAR CALIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que en el Senado de la República se realizó el Segundo Congreso Internacional en Evaluación de Impacto Legislativo, donde expertos nacionales e internacionales analizaron y evaluaron los desafíos que enfrentan los y las representantes populares para que su trabajo sea eficiente y efectivo. Durante la inauguración del encuentro, Ana Lilia Rivera, afirmó que las y los ciudadanos demandan que las y los legisladores realicen mejor su trabajo, que sean más honestos y se acerquen a la gente. Hay quienes piensan que los senadores sólo acudimos a la gente cuando necesitamos el voto y que, una vez que llegamos a los espacios de representación, no regresamos con ellos. Reconoció que entre los desafíos que enfrentan el Senado y la Cámara de Diputados, en este último tramo de la Legislatura, están el impacto del clima electoral y la desbocada carga de pendientes que aún no han sido procesados y para las que ya el tiempo es apremiante. Asimismo mencionó que si bien hay acuerdos continuos entre la Cámara de Diputados y Senadores, para priorizar los asuntos que se habrán de abordar en la última fase, el volumen de temas que probablemente quedarán pendientes serán muchos. En este sentido, atribuyó la hiperinflación legislativa a la pluralidad política en las Cámaras, porque trajo consigo una mayor participación de las y los legisladores, a través de la presentación de iniciativas que muestran posturas distintas y enriquecedoras a las promovidas por el gobierno en turno. No obstante, ese aspecto positivo ha tenido como contrapartida que más de las veces el desbocado número de propuestas no hacen sino sumar un mundo normativamente más complicado; dado que hoy un número inusual de proyectos de iniciativas que atienden a criterios inmediatistas, coyunturales y mediáticos, muchas veces en función de aspectos políticos y de requerimientos de momento. Agregó que el carácter motorizado del Poder Legislativo provoca un aumento desmedido de iniciativas que, por su lógica inmediatez, suele afectar la calidad de los proyectos, ya sea porque contiene moderadas o serias deficiencias en el planteamiento del problema y en el diagnóstico para la atención de la situación a legislar. Ya sea porque se alienta la presentación de iniciativas sobre problemáticas no esenciales o urgentes y sin un diagnóstico adecuado ni con suficiente técnica legislativa, o porque dan pie a la focalización en problemas transitorios de índole social, político o económico, que se superan antes de su resolución en comisiones, sobre todo en el caso de las proposiciones con punto de acuerdo.

SENADO; COMISIÓN DE JUSTICIA APROBO POR MAYORIA RENUNCIA DE ARTURO ZALDÍVAR

La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó, con la mayoría de Morena y sus aliados, la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a que la oposición advirtió que la renuncia no está motivada por una causa grave, requisito que establece la Constitución. Los senadores de oposición previa a debate solicitaron la comparecencia de Arturo Zaldívar para que explique las razones de su renuncia, sin embargo, Morena rechazó la propuesta y Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y presidenta de la Comisión argumentó que no es obligatoria su comparecencia. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, argumentó que a efecto de respetar su garantía de audiencia y conocer su interés jurídico respecto a su posible permanencia en el cargo y las razones para ello a fin de contar con los elementos objetivos de juicio para determinar la procedencia o no de la respectiva ratificación, debería comparecer. Claudia Anaya, senadora del PRI, coincidió y dijo que cuando llegó la solicitud de renuncia del ministro Eduardo Medina fue una situación diferente, pues a él se lo tragó literalmente la tierra, desapareció de la escena pública sin dejar un rastro ni una explicación ni grave ni no grave de por qué renunciaba a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Durante el debate Germán Martínez se lanzó contra Arturo Zaldívar: Aquí el ministro renunciante no goza de libertad por burlarse del parlamento, simplemente es un hombrecito desnudo éticamente que cambió de amo, se desprende de la toga pero no del servilismo, no hay causa grave en esta renuncia. Rafael Espino, de Morena, también coincidió en que esta renuncia no está motivada por una causa grave, y además dijo que da lugar a muchos cuestionamientos por su dicho sobre que sus aportaciones como ministros se han vuelto marginales. La renuncia establece un mal precedente, más aún el haber renunciado por un proyecto político evidencia la utilización de un cargo como escalón. Imelda Castro, senadora de Morena, salió a la defensa del aún ministro Arturo Zaldívar y cuestionó a la oposición que se haya avalado el del ministro Eduardo Medina y este se diga que no en vísperas de una contienda electoral. Vamos a votar a favor, en lo particular yo seguiré mostrando mi admiración a un ministro o a una persona que es claro y que sigue siendo un hombre progresista que va a luchar desde otras trincheras y no hay nada de qué avergonzarse, a los ministros que están en la Suprema Corte, que liberan delincuentes que descongelan cuentas bancarias de los familiares de los delincuentes ellos sí deben avergonzarse de estar lado del conservadurismo. Damián Zepeda, senador del PAN, aseguró que la participación de Zaldívar en las próximas elecciones no es relevante, pues afirmó que en este caso la gravedad es que se le está haciendo un fraude a la Constitución y se le quita el derecho a la próxima o próximo presidente. La verdad de las cosas es que le están haciendo un fraude a la Constitución, para nadie es relevante su participación en la campaña, hay políticos de mucho mayor impacto, incluidos en ese partido. Le están quitando al futuro presidente o presidenta el derecho a proponer a un ministro por 15 años, esa es la jugada política.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN MORENA NO EXISTE SEGUNDA FUERZA

Claudia Sheinbaum celebró que Marcelo Ebrard se mantenga en Morena, aunque dijo que en el partido no se permiten corrientes internas, pues pueden dañar la unidad del partido. La virtual candidata presidencial de Morena dijo que Morena es un solo movimiento, un solo partido’. Por esto negó que existan segundas fuerzas. Asimismo dijo que la unidad es clave para evitar rupturas como las que sufrió el Partido de la revolución Democrática (PRD). Sheinbaum dijo que ejerce el bastón de manera democrática, con orientaciones generales sobre el rumbo que debe tener el movimiento. Esa coordinación tiene que ejercerse, no con autoritarismo o con manos duras, nosotros somos un partido plural y democrático. Afirmó que el criterio de género para las candidaturas a gubernaturas de 2024 tomó en cuenta a las mujeres mejor representadas en las encuestas.

XÓCHITL GÁLVEZ; AGRADECE CONSENSO A FAVOR DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

La senadora, Xóchitl Gálvez Ruiz, agradeció a los senadores que integran la Comisión de Asuntos Indígenas que, sin importar el partido político que representan, lograron ponerse de acuerdo y tuvieron la capacidad de dialogar para que se dictaminaran el 100 por ciento de los asuntos que recibieron. Al despedirse como presidenta de esta Comisión, la legisladora informó que durante su labor recibió 101 asuntos, de los cuales 78 le fueron entregados cuando llegó al cargo, pues había un rezago importante, pero hoy entrega los 101 asuntos dictaminados. Siempre sacamos los dictámenes por consenso, por unanimidad. Siempre tuvimos la posibilidad de incluir sus observaciones, sus puntos de vista y eso habla de que cuando hay un diálogo y cuando hay un propósito común somos capaces de ponernos de acuerdo sin importar el partido del que provengamos o representemos. Agradezco y aquí voy a dejar la lista. Son 101 dictámenes, varios están en proceso en el Pleno, ahí no depende de mí, pero respecto a mi trabajo en la Comisión, pues muchas gracias por su confianza. Antes de llevarse a cabo la reunión en la comisión, recalcó que el pendiente más importante que se queda en el Senado es sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas, que no estaba en la Comisión de Asuntos indígenas sino en la Comisión de Gobernación y no se ha recibido una minuta. Nunca vamos a alcanzar igualdad si no se reconoce el derecho de los pueblos indígenas en materia económica, social, cultural, ambiental y política. Agregó que se aprobaron ocho dictámenes en materia de derechos lingüísticos, registro civil, lenguaje incluyente y pueblos afromexicanos. Su agenda de trabajo incluye un encuentro con jóvenes en Silao y participación en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) 2023 en León, Guanajuato.

SENADOR HÉCTOR VASCONCELOS; AFIRMA QUE LA DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA PACÍFICA ENTRE NACIONES SON FUNDAMENTALES PARA EVITAR GUERRAS

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, informo que senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Martinus Josephus Maria Kox, en la que destacaron los vínculos de nuestro país con los países de ese continente y los valores que comparten para el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. En este encuentro, dio lectura a un mensaje de la presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera. La senadora subrayó la urgencia de buscar soluciones basadas en la colaboración internacional, para avanzar hacia sociedades pacíficas, prósperas y seguras ante las amenazas a la paz y seguridad internacional que deterioran la vida de los pueblos. Señaló la escalada de violencia e inestabilidad, la persistencia de conflictos armados, los discursos de odio, los ataques de terrorismo y un extremismo cada vez más violento, que persisten en distintas partes del mundo. Destacó que el planeta experimenta transformaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas sin precedentes, que pueden marcar sendas de desarrollo o de desigualdad, dependiendo de los liderazgos. En este punto, se pronunció por hacer frente a los retos que impone la crisis climática, que ocasiona desastres naturales devastadores, como fue el caso del Huracán “Otis”, en Guerrero. El presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Martinus Josephus Maria Kox, indicó que, a pesar de la distancia geográfica, existe una gran relación entre México y la Unión Europea, por lo que confió en que estos vínculos ayuden a detonar la amistad con el resto de las naciones de Latinoamérica. El parlamentario aseveró que la Unión Europea comparte con nuestro país los valores de respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y a la democracia, por lo que felicitó a nuestro país por impulsar leyes en estas materias, lo cual no se veía en otros momentos de la historia. Martinus Josephus Maria Kox destacó que México será el primer país no europeo en suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul, Turquía, en 2011; será un excelente y muy simbólico mensaje de parte de ustedes para el resto del mundo. El senador Héctor Vasconcelos aseveró que, para México, la relación con Europa tiene el mayor rango de importancia, pues la región es uno de los mayores baluartes en la defensa de la democracia, la igualdad ante la ley y las libertades individuales; estos valores compartidos no han permitido converger en nuestras posiciones. También subrayó que el gobierno actual de nuestro país es el mayor impulsor de oportunidades para mujeres de nuestra historia, pues existe paridad de género en ambas Cámaras del Congreso y son presididas por mujeres, además de que el Gabinete está integrado por ocho de ellas. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, senadora Gabriela Benavides Cobos, señaló que nuestra cercanía con la Unión Europea ha permitido que nuestro país busque atender problemas comunes, como el cambio climático, pandemia, migración y abatir la brecha en materia digital. Además, indicó que la administración actual trabaja para darle más herramientas a la ciudadanía para que puedan ejercer la democracia, como es el caso de la revocación de mandato. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, senadora Beatriz Paredes Rangel, señaló que, a pesar de nuestras diferencias, ambas naciones coinciden en las mejores causas y en propósitos comunes. La senadora del PRI indicó que Europa atraviesa por un momento muy complejo en su historia, por lo que la convivencia pacífica ente los estados es una labor primordial para evitar la violencia y las guerras, así como el avance de las actitudes neofascistas, discriminatorias y xenofóbicas. La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos, afirmó que el tema migratorio desafía las políticas públicas de los países involucrados, de ahí que sean fundamentales las relaciones internacionales para evitar una crisis en la materia.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: RECIBE EN EL SENADO A “ANIMAL HEROES” ASOCIACIÓN CIVIL DEFENSORA DE LOS ANIMALES

El coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informo que lo acompaño Animal Héroes, una asociación civil fundada en 2015 que entre sus tareas tiene como misión defender a los animales por medio de la creación de leyes y políticas públicas que atiendan a eso, que atiendan al cuidado, que atiendan al bienestar de los animales. El legislador destacó los avances legislativos cruciales para la protección animal. Acompañado de la asociación civil Animal Héroes se celebró que la minuta sobre la prohibición del uso de animales silvestres como mascotas está a punto de ser dictaminada, tras 464 días en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado de la República. Nosotros reiteramos el compromiso y son iniciativas que deben de resolverse pronto; hay otras, como ya lo mencionaba también el presidente de la Comisión, que estarán sometiéndose al debate y que será bueno que antes de concluir con nuestra legislatura podamos tenerlas ya como derecho positivo.

Mercedes Adriana Buenrostro, directora de política de Animal Heroes, señaló que es sumamente importante el trato digno a la fauna silvestre, por lo que hizo un llamado a los y las legisladoras de la Cámara Alta para votar a favor de la iniciativa conocida como los silvestres no son mascotas. Estuvo presente Jerónimo Sánchez, director general de Animal Heroes, y el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien expresó su interés como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para dictaminar la minuta en la próxima sesión. Asimismo, aseguró que se considerarán los comentarios de la sociedad en la exposición de motivos y destacó la relevancia de legislar sobre el bienestar animal, incluyendo la prohibición del uso de mamíferos marinos para espectáculos.

MARIO DELGADO; SIN RUPTURAS, CUMPLIMOS. LAS COORDINACIONES ESTATALES DE MORENA SE DEFINIERON CON RESPETO A LAS ENCUESTAS Y A LA PARIDAD DE GÉNERO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que, en la definición de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en nueve entidades federativas, el partido hizo valer los principios de transparencia y democracia. Asimismo, se respetaron los criterios de paridad y los resultados de las encuestas, por lo que no hubo rupturas ni divisiones al interior. Cumplimos con el tema de respetar las encuestas; cumplimos con la paridad; no tuvimos rupturas. Todo el mundo apostaba que íbamos a salir divididos. No tenemos ninguna división de qué preocuparnos. El dirigente morenista reconoció a las y los aspirantes que participaron en los procesos internos, pues mostraron que el compromiso con el movimiento prevaleció sobre las aspiraciones personales. En general mostraron todas y toda una gran altura de miras, un compromiso con nuestro movimiento. Afirmó que la transparencia con que se mostraron los resultados y la metodología de las encuestas coadyuvó a impedir divisiones injustificadas. El hecho de que Morena lo haga con absoluta transparencia ayuda mucho. Nosotros como dirigencia no damos ningún motivo, ninguna causa para una división justificada. Agradeció las felicitaciones del Presidente de la República; de la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, así como de las y los gobernadores de Morena por la conducción del proceso para designar a las Coordinaciones estatales. De igual manera, Mario Delgado dio gracias al apoyo de la Coordinadora Claudia Sheinbaum, y puntualizó que el liderazgo de la exjefa de gobierno ha permitido que persista la unidad en Morena. Dar todo nuestro reconocimiento porque finalmente nosotros somos el partido, pero el liderazgo más importante en el movimiento es la doctora Claudia Sheinbaum. Agradecerle su apoyo, su conducción política, que hoy nos permite tener a Morena sin divisiones, con unidad y avanzando ya en el proceso de organización rumbo al 2024. Reiteró que la meta del partido es ganar 10 de 10 el próximo año. Vamos a ganar las nueve entidades federativas que van a elección más la presidencia de la República: 10 de 10 cargos ejecutivos es nuestra meta para el 2024. Además, por supuesto, de la mayoría en el Congreso de la Unión: en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El presidente de Morena recordó que el domingo pasado acompañó, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, a Joaquín “Huacho” Díaz en su arranque de precampaña en Mérida, Yucatán, y adelantó que probablemente acompañarán a Claudia Delgadillo en el arranque de precampaña de Jalisco. Anunció que el domingo 19 de noviembre, en el WorldTrade Center, Morena, PT y PVEM registrarán a Claudia Sheinbaum como precandidata única para la Presidencia de la República. Va a ser en el WorldTrade Center a las 12 del día este 19 de noviembre. La doctora estará acompañada por las dirigencias de los partidos políticos, diputados, senadores, presidentes municipales, los principales liderazgos de nuestro movimiento. Se registrará el domingo y el 20 de noviembre arranca ya formalmente su precampaña.

ASPIRANTES DEL PRI, PAN Y PRD; POR LA CANDIDATURA DEL FRENTE A LA CDMX

Los partidos del Frente Amplio por México iniciarán los registros de sus aspirantes para comenzar con el proceso de selección a la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues son las únicas fuerzas que faltan por definirse. Al menos dos de los tres partidos ya tienen definidos a sus contendientes, mientras que otras dos personas han decidido participar también sin estar afiliados a ninguno de los tres partidos del Frente Amplio. Por el PRI va Adrián Rubalcava, Alcalde de Cuajimalpa dos veces consecutivas, el priista inició su carrera política dentro de la demarcación, en la cual ha tenido varios puestos: coordinador de verificaciones y clausuras, director de gobierno, director jurídico y de gobierno de Cuajimalpa y jefe delegacional en el 2012. Pidió licencia para participar en la contienda por la Jefatura de Gobierno el pasado 7 de noviembre y es de los priistas punteros. El líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, destacó su labor como alcalde y confió en que se registre hoy. Cynthia López, diputada federal del PRI alzó la mano para ser la abanderada de la coalición opositora asegurando que el tricolor tiene en mí una mujer fuerte que defienda la Ciudad. Cynthia López Castro es doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobierno por la Universidad George Washington en DC. Fue diputada del Congreso de la CDMX en 2015; Constituyente del 2016 al 2017, y diputada federal del 2018 al 2021, donde continúa actualmente. Por el PAN: Santiago Taboada, como candidato único del PAN, alcalde de Benito Juárez, licenciado en Derecho, fue diputado local (2012-2015) y federal (2015-2018) de la Benito Juárez, donde también trabajó en la Coordinación de Modernización. Desde 2018 ha estado al frente de la demarcación y fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el candidato elegido por los miembros de la oposición para ir por la CDMX. Por el PRD: Luis Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, quien desde julio comenzó a sonar como uno de los perfiles fuertes. Es licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Contemporáneos de Querétaro y cuenta con una Maestría en Administración. Del 2010 al 2011 permaneció en varios puestos al interior del PRD y hasta el 2012 obtuvo un puesto en la Cámara de Diputados, a la que volvió en 2021. A la lista se suman dos perfiles que no están afiliadas a ningún partido: la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel.

JOE BIDEN; CONVENCIDO DE QUE SE LOGRARÁ LA LIBERACIÓN DE LOS REHENES DE HAMÁS EN GAZA

El presidente Joe Biden, se mostró convencido de que se logrará la liberación de los rehenes de Hamás en Gaza y les lanzó un mensaje: “Aguanten, ya vamos”. Joe Biden se expresó al ser preguntado por los reporteros en la Casa Blanca sobre qué mensaje le gustaría transmitir a los secuestrados y a sus familiares. “Aguanten, ya vamos”. Biden aseguró que mantiene contactos diarios con personas involucradas en la negociación con la milicia palestina y destacó que la liberación de los rehenes va a ocurrir, aunque descartó entrar en detalles. El presidente explicó que tiene conversaciones con Israel para lograr una pausa humanitaria en los combates en Gaza y la liberación de los prisioneros de Hamás, en un proceso en el que está mediando Qatar. Las milicias palestinas de Gaza secuestraron a más de 240 personas el pasado 7 de octubre, cuando perpetraron el brutal ataque en suelo israelí en el que mataron a unas mil 200 personas. Desde entonces, los ataques de represalia israelíes por aire, mar y tierra, han dejado más de 11 mil 180 muertos, 28 mil 200 heridos, 3 mil desaparecidos y más de 1.5 millones de desplazados en Gaza. El portavoz de las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, acusó a Israel de demorarse a la hora de llegar a un acuerdo para un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, e indicó que un pacto estuvo a punto de lograrse a través de los mediadores cataríes.

