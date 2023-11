Peter Seidler, presidente y propietario de los Padres, falleció este martes 14 de noviembre a los 63 años en San Diego, Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer por el equipo de béisbol a través de un comunicado, aunque no se especificaron las causas del deceso.

“La organización de los Padres lamenta el fallecimiento de nuestro querido presidente y propietario, Peter Seidler.

Hoy, nuestro amor y nuestras oraciones rodean a la familia de Peter mientras lloran la pérdida de un extraordinario esposo, padre, hijo, hermano, tío y amigo”.

En su mensaje, los Padres agregaron que el espirítu generoso e impacto de Seidler se sentirá por generaciones y permanecerá arraigado en la estructura del equipo.

“Su impacto en la ciudad de San Diego y el mundo del béisbol se sentirá por generaciones. Su espíritu generoso ahora está firmemente arraigado en la estructura de los Padres.

Aunque era nuestro presidente y propietario, Peter era en esencia un fanático de los Padres. Lo extrañaremos mucho”.

— San Diego Padres (@Padres) November 14, 2023