El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Sonora, como parte de sus recorridos en el estado, celebró la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en el partido Morena. López Obrador opinión acerca de la decisión de Ebrard, diciendo: Me da muchísimo gusto, estoy contento con la decisión que tomó Marcelo, muy contento. La amenaza de ruptura, no solo de parte de Ebrard, sino de los legisladores afines al ex canciller tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pesaba sobre el partido guinda desde finales de septiembre. Ebrard Casaubón dio a conocer su decisión sobre quedarse en el partido, asegurando que no cambiará sus ideales ni su partido después de que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido guinda aceptó que hubo prácticas indebidas cometidas por militantes en el proceso aunque no lo repetirán. Hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas, y por primera vez en la historia de Morena se van a sancionar. Enhorabuena por eso, declaró Marcelo Ebrard, quien buscará llegar a un entendimiento con Claudia Sheinbaum.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; MÉXICO Y REPÚBLICA DE COREA, CON POTENCIAL PARA RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, durante la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Corea a la Cámara de Senadores, Kim Jin-pyo, afirmó que México y la República de Corea se ubican entre las 15 principales economías del mundo, por lo que es prioritario valernos del nivel óptimo de nuestras relaciones comerciales y de inversión, para obtener más beneficios con la relocalización de empresas y cadenas de suministros. Con ello, se podrá mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, eso es lo que nos une. Si bien los puentes de entendimiento que hemos construido, a lo largo de 61 años de relaciones diplomáticas, son sólidos, vemos con su visita la oportunidad de llevar nuestra cooperación a niveles de mayor aprovechamiento. En el encuentro, la senadora propuso establecer un mecanismo de diálogo permanente entre el Senado de la República y la Asamblea Nacional de la República de Corea, para trazar una estrategia conjunta de cooperación. Explicó que desde el Senado de la República, como responsable de analizar la política exterior de México y de aprobar los tratados internacionales, se les dará puntual seguimiento a las negociaciones para avanzar en un tratado de libre comercio entre los dos países. Subrayó que las y los senadores observan con mucho interés su proceso de convertirse en un Estado asociado de la Alianza del Pacífico, así como su solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. La alianza entre México y Corea adquiere un significado aún mayor, para insistir en la solución de diferendos por la vía democrática, el desarme y la no proliferación de armas nucleares. Ana Lilia Rivera consideró que en el ámbito de la relación cultural, es necesario aprovechar el interés de la juventud mexicana en las expresiones culturales coreanas, pues sin duda el K-pop es una llave que abre un mundo de posibilidades a nuestros jóvenes y los motiva a conocer más sobre el idioma, las costumbres y la gastronomía coreanas.

EDUARDO RAMIREZ; VAMOS A CONSOLIDAR LA 4T EN CHIAPAS

Eduardo Ramírez Aguilar el recién electo coordinador de la 4T en Chiapas, dijo que el proyecto de transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que continuará Claudia Sheinbaum requiere de la participación de todos. El también líder de la bancada de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que no es momento de triunfalismos sino de continuar trabajando por el bienestar de los chiapanecos. Sobre las pugnas internas en Morena, incluso que se oponían a su aspiración, resaltó que el pueblo fue el que tuvo la última palabra. Yo siempre vi mucha simpatía de la gente, del pueblo que es lo más importante, y el pueblo es Morena, y a sumar a todos, vengo a darle gracias a la gente, al pueblo, sin actitudes triunfalistas sino con mucha humildad para construir el Chiapas que queremos. Destacó que el proceso interno fue inédito y que incluso si ganaba la encuesta y la Coordinación de la 4T se resolvía por paridad de género él estaba dispuesto ponerse al servicio del proyecto de transformación. Soy un soldado del movimiento, yo no vengo a imponerme, vengo a sumarme. De cara al proceso electoral 2024 llamó a que éste se desarrolle de manera transparente, limpia y que gane la democracia. Chiapas tenemos que construirlo entre todos nosotros, aquí nadie sobra, les quiero pedir de manera muy respetuosa, que sumemos a todos, no nos convirtamos en esos triunfalistas de momento, no, nosotros somos gente decente que queremos ayudar a Chiapas, a todos los necesitamos. Sobre los problemas de gobernabilidad y seguridad que enfrenta el Estado, dijo que en su momento presentará su proyecto. En tanto, se reunió con el Gobernador Rutilio Escandón con el que acordaron colaborar para un buen cierre de administración. Toda mi vida la pondré al servicio del pueblo de Chiapas. Vamos a consolidar la 4T en Chiapas.

DIPUTADO IGNACIO MIER; LO MÁS IMPORTANTE PARA MORENA, ES MANTENER LA UNIDAD “PIEDRA ANGULAR Y SUSTENTO DE LA CONTINUIDAD Y PROFUNDIZACIÓN DE LA 4T”

El coordinador de las y los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, al reconocer públicamente los resultados de la dirigencia nacional de ese partido en el que se determinó que el senador, Alejandro Armenta, será el candidato de Morena a la Gubernatura de Puebla. El líder nacional adelantó que, tras perder la candidatura, está dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado de la República. Ignacio Mier, señalo que al asumir esta responsabilidad, lo hago porque tengo principios y valores, soy fundador de este movimiento, no soy un aventurero de la política, ni un vulgar ambicioso. Para mí, la actuación social y política que nos sustenta, es que nos organizamos para ganar todo, conmigo no va a perder nadie, por eso les solicito su aprobación estimadas y estimados asambleístas para que inicie el diálogo desde hoy con la Comisión Nacional de Elecciones, la coordinadora nacional y el dirigente nacional Mario Delgado. La propuesta se sometió a votación por mano alzada y avalada por unanimidad, al tiempo que los asistentes le gritaron al poblano “senador”, “senador”. El legislador aseguró que no es ambicioso, y muestra de ello es que pude haberme dedicado los últimos 20 días a un proyecto personal en Puebla. Pero yo decidí que mi proyecto particular no podía estar por encima del proyecto de Transformación de la vida patria, y me quedé para aprobar un presupuesto en beneficio de México. El líder parlamentario anunció el plan de acción del Instituto Mexicano para la Transformación, compuesto por siete puntos, y que señaló, busca coadyuvar en la edificación del segundo piso del movimiento de Transformación en la entidad poblana. Consisten en continuar con la constitución de comités comunitarios que apoyen al Movimiento de Regeneración Nacional en el proceso electoral de 2024; se celebrarán asambleas informativas en los que se impulsen propuestas de proyectos estratégicos, donde se propugna la igualdad sustantiva, el apoyo a los más vulnerables de la sociedad, el desarrollo, el bienestar de todas las familias poblanas; se rechazará y combatirá cualquier forma de sectarismo o formación de grupos de interés en el seno del movimiento; y se dará apoyo total a las directrices que emita la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum. Ignacio Mier reconoció que sería ingenuo negar que al interior de Morena existen grupos de interés que priorizan proyectos personales: no permitiremos que estos grupos de interés perviertan a nuestro movimiento, hay que denunciarlos y combatirlos hasta erradicarlos. Reiteró que lo más importante para Morena, es mantener la unidad que es la piedra angular y sustento de la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación.

CLAUDIA SHEINBAUM; ELABORA PLAN ENERGÉTICO PARA LOS SIGUIENTES 30 AÑOS

Claudia Sheinbaum la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en una reunión con 30 empresarios en Nuevo León, afirmó que trabaja en un modelo de planeación energética para el país, para los próximos 30 años, con el propósito de que México camine hacia una transición energética más rápida. El país tiene que caminar a una transición energética más rápida, no solo por el compromiso con el cambio climático, sino porque los mercados internacionales y las inversiones están buscando espacios de fuentes renovables. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló que tengo a mis alumnos de doctorado trabajando en un modelo energético para los próximos 30 años porque el gran tema es la eficiencia, las fuentes renovables. Asimismo dejó clara su visión de la actual configuración del sector energético. Coincido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en tener una Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuerte, que invierta en transmisión, distribución y en generación. Aunque al mismo tiempo, dijo, debe permitir la inversión tanto pública como privada en energía. Sheinbaum resaltó que el país se encuentra en un momento muy importante, pues este año la Inversión Extranjera Directa (IED) está en el punto más alto histórico. En efecto, tiene que ver con las condiciones pospandemia, con el conflicto con China de Estados Unidos y la gran virtud del tratado comercial. A pesar del positivo panorama que se aproxima señaló que uno de los retos a los que el país estará enfrentando en los próximos años son los sueldos bajos. Creo que la inversión debe ser ordenada; tenemos el mal ejemplo del primer tratado con Estados Unidos, que tuvo aciertos pero también defectos y uno de los más grandes es que los salarios acabaron siendo de los más bajos. Durante un tiempo nos dedicamos a presumir que México tenía la mano de obra más barata o de las más baratas del mundo, y eso provocó la pauperización en muchos sectores. La relación con empresarios es fundamental para el desarrollo y todo el vínculo que debe haber entre la industria nacional y la inversión extranjera no puede ser solo eso, tiene que haber un vínculo con la industria nacional, la Pequeña y Mediana Empresa, que son las que más se van a beneficiar si hay inversión por las cadenas que se generan de suministro, de producción. Sobre el tema de seguridad, detalló a los empresarios, precisó que ninguna política de seguridad está completa si no se atiende a los jóvenes. Estimo que sacamos a 11 mil jóvenes de la delincuencia a través de este modelo de Jóvenes Unen al Barrio y muchos otros, gracias a las alternativas que realizamos. Metí el aumento de sueldos de los policías, metimos una unidad interna para sacar a los malos policías y cerca de 300 policías terminaron privados de su libertad. Queremos que la Guardia Nacional tenga presencia y tenga un área muy especializada en inteligencia y de Fuerzas Armadas, pero que permita construir con policías estatales y la Fiscalía de la Ciudad y con el Poder Judicial local. En mi Gabinete de Seguridad yo tenía a la Fiscalía aun cuando es autónoma y también al Poder Judicial, hablé con el Presidente del Tribunal y le dije que sí es un poder autónomo, pero que usted también tiene la responsabilidad de pacificar la ciudad y eso cambió mucho. Metimos tecnología, pero no es suficiente si no hay un modelo que esté vinculado con la tecnología. Puedes tener muchas cámaras, pero si esas cámaras no son vistas por alguien o no hay un modelo tecnológico que te permita analizar y un policía que detenga al delincuente, pues de todas maneras no sirven las cámaras. Considero que la innovación tiene que ser parte del sector público, es la única manera de combatir la burocratización, los procesos que existen en los gobiernos. Para gastar un peso en el gobierno es la cosa más complicada y con la Agencia Digital de Innovación Pública, en vez de dejarle el área de regulación a la Secretaría de Economía de la ciudad, la pasé a la Agencia Digital. La disminución de trámites tiene que ver con la digitalización e hice una ley para que ninguna Secretaría pueda regular absolutamente nada si no pasaba por la Agencia. Antes había dos mil 500 trámites y cuando deje la ciudad se disminuyeron a 500; un restaurante que tuviera 35 trámites para abrir, se disminuyó a 13, he cambiado leyes.

XÓCHITL GÁLVEZ; ESTOY LISTA PARA EMPRENDER NUEVOS RETOS

La responsable del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz, exhorto a sus oponentes a realizar una lucha de diálogo y no de descalificaciones, en busca de la Presidencia de la República. Servir a México desde el Senado de la República ha sido un honor. Hoy estoy lista para emprender nuevos retos. Esta es la hora de la verdad, la hora de los resultados, no de los pretextos; la hora de la realidad, no de las mentiras; la hora del activismo, no de la propaganda; es la hora de luchar con todo el corazón, por nuestros padres, nuestros abuelos, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Gálvez hizo un llamado para que en unidad, aspiremos a un mejor México, somos y crecimos de la cultura del esfuerzo, podemos lograrlo, vamos a lograrlo. Basta ya de la obsesión con la historia, ahí no está lo que queremos, los mexicanos no queremos vivir en el pasado, queremos construir un futuro brillante. A pesar de las críticas al gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador y su incapacidad y negligencia para enfrentar diferentes problemáticas que está viviendo el país, Gálvez mencionó que no todo está mal. Aseguró que, en caso de ser electa como presidenta, los programas sociales impulsados por el mandatario continuarán y no serán eliminados. En varias ocasiones he votado a favor de propuestas de este gobierno, como fue la creación de la Guardia Nacional, la cual estoy convencida que se tiene que fortalecer y tiene que apoyar a resolver el grave problema de la inseguridad. Estoy lista y con toda mi energía para trabajar sin descanso. Estoy lista para servir donde el pueblo me lo demande. ¡Lo haré con toda mi fuerza y con todo el corazón!.

MARCELO EBRARD; BUSCARA LA PRESIDENCIA EN 2030: “YO MILITO EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”

Marcelo Ebrard ha declarado que esperará al siguiente proceso para buscar la presidencia para el año 2030. Sí, por supuesto yo voy a seguir adelante. Me he preparado 42 años, me tendré que preparar otros cinco para contender por la presidencia. El ex canciller dio una conferencia de prensa en la que fijó su postura tras impugnar el proceso de selección de la coordinadora nacional de Morena, es decir, de la próxima candidata del partido; dijo que llegó a un entendimiento con Claudia Sheinbaum. Yo les ofrecí el siguiente nivel de la Cuarta Transformación y no me voy a desdecir ni voy a cambiar mis convicciones ni voy a cambiar de partido ni voy a dejar de luchar por lo que yo quiero. Explicó que lo que quiere no es ser un antagonista con Claudia Sheinbaum, sino que se integren sus planteamientos. Lo que quiero es ver hacia dónde vamos. Sobre su papel ahora en Morena dijo que él recomendó ampliar la coalición de fuerzas, en particular con las clases medias, a las que asegura no hay que excluirlas. Va a haber diferentes tipos de posiciones políticas, pero ya pensando en lo que será el próximo gobierno, yo no creo que debamos tener una línea de antagonismo como la que hemos tenido en el país, no solamente en esta administración. Reitero que sobre su futuro político: se queda en Morena. Yo milito en la Cuarta Transformación. Asimismo Ebrard agradeció que Movimiento Ciudadano se hubiera expresado bien de él, luego de que su líder Dante Delgado, lo invitará a anotarse en ese partido para la candidatura presidencial. Se expresaron bien de mí, los respeto, les deseo que les vaya bien; pero yo milito en esta Cuarta Transformación y lo empecé hacer un día en el año 2000, en el año 2000 tomé esa decisión, no hay otra y no voy a cambiar mi forma de pensar.

SAMUEL GARCÍA; LLAMA A TODOS LOS CUADROS POLÍTICOS DE MC IR CON CARRO COMPLETO PARA 2024

El aún gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a todos los cuadros políticos de Movimiento Ciudadano ir por el carro completo en 2024, gubernaturas y ser primera fuerza en la Cámara de Diputados y en el Senado, además de los congresos locales. Queremos votos necesarios para una nueva Constitución acorde a los nuevos tiempos; queremos un nuevo convenio fiscal que respete a los estados; un nuevo federalismo, nuevas leyes que tengan esa materia ecológica, los derechos, las libertades. Si en dos años batallando con el PRIAN de Nuevo León nos trajimos a Tesla, imagínese lo que vamos a hacer teniendo el Congreso a favor y gobernando este país. García Sepúlveda insistió en que en el país llevamos seis meses en la ilegalidad, de derroche de ver al poder desmedido metiendo las manotas y PRIAN regándola una y otra vez, Xóchitl Gálvez ya lleva cinco al hilo. Pero yo veo que es posible ganar en 2024 y aseguró que él hará campaña diferente. Samuel García dijo que dará la pelea a Morena pues el Frente Amplio ya está frito. García felicitó a los diputados y senadores de MC por haber sido firmes y no someterse a las presiones en su gestión votaron lo mejor para México, me da mucho gusto ese ejemplo que han dado nuestros líderes.

SENADOR MANUEL AÑORVE; EVITAR UNA CRISIS DE SALUD PÚBLICA EN ACAPULCO

El Coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, pidió al Gobierno Federal desplegar esfuerzos que eviten una crisis de salud pública luego de la emergencia provocada por el huracán Otis en Guerrero. Hoy, ya van tarde. La alerta por la proliferación de enfermedades hace semanas que la dieron especialistas, académicos, sociedad civil, y hemos insistido en que es necesaria la intervención del Gobierno Federal ante la tragedia que se vive en toda la zona donde el huracán golpeó. Agregó que la zona devastada de Acapulco tiene un severo riesgo de enfrentar una situación de crisis de salud pública. Hay un crecimiento palpable de la propagación de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, gastrointestinales, respiratorias y de la piel. Esta crisis puede detonar en las próximas semanas, la infraestructura hospitalaria está colapsada, no hay agua potable, la basura se acumula en las calles, los escombros no han sido retirados, es el caldo de cultivo ideal para iniciar una epidemia de graves consecuencias. Añorve Baños hizo un llamado al Gobierno Federal para atender, de inmediato, el llamado de los ciudadanos. Se requiere una estrategia integral para poder atender lo que ocurre en la zona costera de Guerrero y evitar tener un problema adicional a todo lo que estamos enfrentando. Ya es suficiente con la falta de luz, de agua potable, la inseguridad, la reconstrucción, la falta de empleo, el desabasto de alimentos y medicinas, para también sumarle el tema de salud pública.

SENADORAS GEOVANNA BAÑUELOS, CORA PINEDO ALONSO, MARTHA MÁRQUEZ Y SENADOR JOEL PADILLA; PROPONE PT MODIFICAR LEY PARA QUE RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL SE UTILICEN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ACAPULCO

Las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso y Martha Márquez, así como el senador Joel Padilla Peña propusieron modificar el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por el que se extinguieron 15 fideicomisos de este poder, a fin de que los recursos de dichos fideicomisos se destinen a Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero y en su caso, a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo derivado de los efecto meteorológico del Huracán Otis. Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) recordaron la devastación ocasionada por el Huracán Otis en el Puerto de Acapulco y otros municipios de Guerrero. Otis, dejó a su paso la ruptura de caminos, la caída de árboles, la caída del sistema de electricidad, además de afectar miles de viviendas, dejando a familias sin un hogar, comida, agua y servicios básicos para sobrevivir. La senadora Geovanna Bañuelos dijo que por ello, y retomando la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se utilicen para la reconstrucción de Guerrero, el GPPT propuso modificar el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que los recursos sean utilizados para apoyar a Guerrero. En este sentido hay que ser claros, más allá de ideologías y partidos, en situaciones de emergencia se debe privilegiar la ayuda, los consensos y la vida. Todas y todos debemos aportar desde nuestras trincheras. La coordinadora del GPPT, resaltó que ante la situación de emergencia, el pueblo mexicano ha vuelto a demostrar su solidaridad y en pocos días y desde todos los rincones del país, se han recolectado miles de víveres que han sido entregados al pueblo de Guerrero. La solidaridad ha tomado diversas formas como son donaciones en efectivo y en especie canalizados a organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja, así como la participación en servicios médicos y de salud. Además, de la pronta actuación del Gobierno de México que ha estado en contacto directo con los damnificados mediante la guardia nacional, el Ejército Mexicano y las instituciones del Estado que trabajan día a día para restablecer los servicios y la reconstrucción de los hogares. Geovanna Bañuelos resaltó que los daños y pérdidas ocasionadas por el fenómeno natural son gigantes; se estiman entre los 10 y 15 mil millones de dólares, con y sin seguro. Por lo que el Gobierno de México ha implementado el denominado Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis. A través de este Plan, las familias contarán con alimentos, ingresos adicionales para pagar el gas y otras necesidades, así como electrodomésticos, de los cuales están listos cinco mil paquetes. Además, se incluye una canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses; adelanto en el pago de pensiones, programas y recursos directos agrupados en Programas para el Bienestar, así como la entrega de paquetes de enseres domésticos. Este Plan contempla 61 mil 313 millones de pesos invertidos.

DIPUTADA LAURA HARO; IMPULSA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA ATENDER A LOS SECTORES MÁS NECESITADOS

La diputada Laura Haro Ramírez presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone expedir la Ley General de Emprendimiento Social, que tiene por objeto establecer el esquema bajo el cual funcionará este derecho en México. La integrante del Grupo Parlamentario del PRI fundamentó que la propuesta de emprendimiento social pretende favorecer el desarrollo, crecimiento y fomentar esta cultura, así como un entorno favorable a la actividad económica popular para responder a una necesidad creciente por parte de estos sectores, que enfrentan desventajas sociales, profesionales, ambientales y económicas. Explicó que este esquema tiene un enfoque empresarial que busca abordar problemas sociales y ambientales al mismo tiempo que genera sostenibilidad económica, proyectada en fortalecer a los sectores populares en todo el país. Indicó que sus acciones han experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas y Latinoamérica no ha sido la excepción. Precisó que esta concepción impulsada por diversos factores y soluciones innovadoras y la disponibilidad de nuevas tecnologías, ha impactado positivamente en comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, mejorando su calidad de vida y promoviendo la equidad social. Expuso que para el desarrollo de esta ley en México, se tomó en cuenta las experiencias de España y Colombia. Haro Ramírez subrayó que la iniciativa establece que el Plan Nacional de Emprendimiento Social estará a cargo de la Secretaría de Economía, quien deberá convocar a los sectores de la sociedad civil, la academia y el sector privado que correspondan, e implementará esquemas de capacitación y acompañamiento para los emprendimientos sociales, así como una coordinación con las Secretarías del mismo ramo a nivel Estatal para poder ampliar el eficaz funcionamiento de este sistema. Mientras que la Federación, estados, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, expedirán las normas y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar este derecho. Los principios rectores del emprendimiento social serán: igualdad, dignidad de la persona, la no discriminación, el libre desarrollo de la persona, la perspectiva de género y la interseccionalidad e interculturalidad. La legisladora resaltó que la Secretaría de Economía, de aprobarse su iniciativa, también deberá impulsar la cooperación internacional en la materia, en busca de transferencia de conocimiento, promoción de la financiación y alcance de los objetivos de desarrollo sostenible.

JOE BIDEN; SE VA A REUNIR CON LOPEZ OBRADOR EN SAN FRANCISCO

El presidente Joe Biden, de acuerdo con un comunicado publicado por la Casa Blanca, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo viernes 17 de noviembre. Esto ocurrirá en San Francisco, en el contexto de la Semana de Líderes Económicos de APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Este evento es un foro que tiene como objetivo fomentar el comercio, la inversión y el desarrollo económico entre los países que están ubicados a las orillas del Océano Pacífico. Si bien comenzó con 12 integrantes, al momento ya son 21 estados miembros, entre los que se encuentra México. La Casa Blanca explica que durante este encuentro López Obrador y Joe Biden van a discutir sobre los esfuerzos que se están llevando a cabo para fortalecer la relación entre Estados Unidos y México. También discutirán cómo podemos continuar trabajando juntos como socios para gestionar la migración en nuestra frontera compartida y movilizar una respuesta hemisférica a este desafío.

