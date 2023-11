En Grindavik, Islandia, hoy 13 de noviembre de 2023, apareció una enorme grieta de la que se desprende humo.

Esta grieta de gran longitud apareció en las calles de la desolada Grindavik, según se observa en imágenes aéreas.

Minutos después de esta aparición se comenzó a observar humo emergiendo de la grieta, lo cual confirma la alerta de posible erupción volcánica emitida por autoridades de Protección Civil del país nórdico.

En los videos que circulan donde se muestra la expansión de la grieta se observan los daños ocasionados, principalmente a la calle, casas e inmuebles en las inmediaciones.

Según los expertos, la fisura alcanzó los 15 kilómetros, lo cual puede anticipar un evento catastrófico para la ciudad islandesa de poco más de 4 mil habitantes.

La situación ocurrió después de que la Oficina Meteorológica de Islandia emitiera una alerta el pasado sábado 11 de octubre, sobre una probable erupción volcánica en dicha zona de la isla.

Ante esto las autoridades procedieron con el desalojo de la población de la ciudad reconocida por albergar la Laguna Azul. Este es un atractivo turístico que consiste en aguas termales, surgidas a partir de una formación de lava. Además de ser un atractivo, esta Laguna provee de agua caliente a la ciudad.

The newest scientific data shows that a big and very dangerous eruption is becoming more likely. The people of #Grindavik and the entire rescue and monitoring teams are demonstrating admirable calm and courage. pic.twitter.com/ntaJAzPMPf

— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) November 11, 2023