El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo estar contento y satisfecho por el resultado del proceso ordenado y democrático en el que Morena definió a sus coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación en los ocho estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que se renovarán en el 2024. En el marco de su gira por el estado de Baja California, resaltó el hecho de que se hayan puesto por delante las convicciones y los principios de Morena. Saludó y felicitó la conducción del proceso interno, entre ellos, a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien es quien conduce el movimiento de transformación. Estoy muy contento y satisfecho porque fue un proceso democrático y ordenado, de altura de miras, porque hubo quienes ganaron, hombres y declinaron por mujeres, pusieron por delante las convicciones y principios que se tienen en Morena. Estuvo muy bien conducido por los dirigentes de Morena y por la que tiene el bastón de mando, porque yo ya nada más soy un militante con licencia. Quien conduce el movimiento de transformación es Claudia Sheinbaum. López Obrador hizo votos para que el bloque opositor corra con la misma madurez política para poder realizar un proceso ordenado y sin violencia, en el que se dejen atrás las ambiciones personales. López Obrador dejó claro que se debe luchar por causas justas, no por cargos, pues la política no es un negocio lucrativo ni para ambiciosos; la política es para servir y el poder es humildad. Los estados en los que habrá elecciones son Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Chiapas, Puebla, Veracruz y Yucatán, donde Morena ya ha definido quienes serán las mujeres y hombres que contenderán por el puesto.

EDUARDO RAMIREZ; GANADOR DE LA ENCUESTA DE MORENA POR LA GUBERNATURA DE CHIAPAS RUMBO A 2024

Eduardo Ramírez Aguilar, logro su objetivo, es el virtual ganador de la encuesta de Morena por la gubernatura de Chiapas rumbo a 2024, después de que la dirigencia nacional del partido diera a conocer los resultados finales del proceso interno. Eduardo Ramírez cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Realista de México, así como con dos maestrías, una en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y otra en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Ramírez Aguilar fungió como síndico municipal de Comitán a los 24 años y Presidente interino a los 26 años. Presidente Municipal Constitucional de Comitán en el periodo 2008-2010. En 2012 fue electo diputado federal; secretario General del Gobierno de Chiapas en 2013. En 2015 fue presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local y presidente de la Junta de Coordinación Política. En 2018 se sumó a Morena y fue electo como senador, cargo en el que posteriormente fue reelecto y que hoy mantiene, además dentro del mismo fungió como presidente de la Mesa Directiva. Después de la salida de Ricardo Monreal, Eduardo Ramírez fue nombrado coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ANUNCIA PLAN DE ACCIÓN PARA CONSTRUIR EL SEGUNDO PISO DE LA TRANSFORMACIÓN EN PUEBLA

El diputado Ignacio Mier Velazco llamó a la unidad para trabajar en un plan de acción que permita continuar con la construcción del segundo piso de la Transformación en Puebla; adelantó que está dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado de la República. Al asumir esta responsabilidad, lo hago porque tengo principios y valores, soy fundador de este movimiento, no soy un aventurero de la política, ni un vulgar ambicioso. Mier Velazco advirtió pude haberme dedicado los últimos 20 días a un proyecto personal en Puebla. Pero yo decidí que mi proyecto particular no podía estar por encima del proyecto de Transformación de la vida patria, y me quedé para aprobar un presupuesto en beneficio de México. El líder parlamentario comentó los siete puntos de acción para coadyuvar en la edificación del segundo piso del movimiento de Transformación en la entidad poblana, que consisten en continuar con la constitución de comités comunitarios que apoyen al Movimiento de Regeneración Nacional en el proceso electoral de 2024. Además, comentó, se celebrarán asambleas informativas en los que se impulsen propuestas de proyectos estratégicos, donde se propugna la igualdad sustantiva, el apoyo a los más vulnerables de la sociedad, el desarrollo, el bienestar de todas las familias poblanas, y los 28 proyectos estratégicos para el Estado de Puebla. Señaló que se rechazará y combatirá cualquier forma de sectarismo o formación de grupos de interés en el seno de nuestro movimiento; así como el apoyo a las directrices que emita la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum Pardo. Mier Velazco reiteró que los principios que rigen su voluntad están cimentados en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, pues recordó que el éxito de nuestro movimiento no está en las personas, en lo individual, sino en el trabajo colectivo, unitario y directo con la sociedad. Por lo cual abogó por mantener la unidad que es la piedra angular y sustento de la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación. Manifestó que nunca realizará acción que dañe al movimiento, siempre actuaremos con responsabilidad, conciencia y consistencia política y ciudadana.

CLAUDIA SHEINBAUM; EXTIENDE SUS FELICITACIONES A LOS GANADORES DE LAS COORDINACIONES DE LAS NUEVE ENTIDADES

Claudia Sheinbaum felicitó a los morenistas que obtuvieron la Coordinación de los Comités de Defensa de la transformación en las nueve entidades. Asimismo felicito también a todas y todos los que participaron en el proceso. Felicito a la dirigencia del partido. La unidad y la organización nos llevarán al triunfo. Tengamos siempre presente que nuestro movimiento representa el anhelo y esperanza del pueblo de México y que tenemos la responsabilidad y el compromiso de seguir haciendo de México un país más próspero, democrático, justo y solidario. El partido de Morena registró el triunfo de siete aspirantes hombres y de dos mujeres, por lo que al aplicar el acuerdo de paridad establecido por el INE y validado por el Tribunal Electoral tuvo que cambiar a tres hombres que quedaron en primer lugar y subir a tres mujeres del segundo. La lista de ganadores quedó así:

MARIO DELGADO; ASI QUEDARON LAS ENCUESTAS DE MORENA PARA CANDIDATOS PARA LAS NUEVE ENTIDADES FEDERATIVAS Y LAS CANDIDATURAS PARA EL SENADO

El dirigente Nacional de Morena Mario Delgado, dio a conocer los nombres de quienes serán designados como coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y virtuales candidatos para las nueve entidades federativas en donde se llevarán a cabo elecciones en 2024. El partido registró el triunfo de siete aspirantes hombres y de dos mujeres, por lo que al aplicar el acuerdo de paridad establecido por el INE y validado por el Tribunal Electoral tuvo que cambiar a tres hombres que quedaron en primer lugar y subir a tres mujeres del segundo; con lo que la lista de ganadores quedó así: Yucatán, Huacho Díaz; Veracruz, Rocío Nahle; Tabasco, Javier May; Puebla, Alejandro Armenta; Morelos, Margarita González; Jalisco: Claudia Delgadillo; Guanajuato, Alma Alcaraz; Chiapas: Eduardo Ramírez y CDMX, Clara Brugada. Mario Delgado explicó que para aplicar el criterio de paridad se optó por dar la candidatura a las mujeres que obtuvieron mayor reconocimiento en las encuestas: Morena llevó a cabo una jornada maratónica. Mario Delgado, indico que la Comisión Nacional de Elecciones morenista acordó que, tanto los segundos lugares en la encuesta como los primeros lugares que no resultaron elegidos por el criterio de paridad, tendrán derecho a optar por encabezar la candidatura de la primera fórmula del Senado de la República. Por lo que serán: Verónica Camino en Yucatán; Manuel Huerta en Veracruz; Yolanda Ozuna en Tabasco; Ignacio Mier en Puebla; Víctor Mercado en Morelos; Carlos Lomelí en Jalisco; Ricardo Sheffield en Guanajuato; Sasil de León en Chiapas, y Omar García Harfuch en Ciudad de México.

XÓCHITL GÁLVEZ; RECORDÓ A LUIS DONALDO COLOSIO Y MANUEL J. CLOUTHIER

Xóchitl Gálvez la abanderada del Frente Amplio por México, recordó a Luis Donaldo Colosio y Manuel J. Clouthier, candidatos presidenciales en 1994 y 1988 respectivamente, en su discurso en el Monumento a la Revolución. Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hace 30 años hoy eso sigue siendo verdad, millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. La virtual candidata a la presidencia aseguró que no hay espacio para la mentira y la improvisación. Aseguró que México vive momentos cruciales, por lo que es hora de honrar valores e historia. Aquí y ahora no hay espacio para la cobardía, para la mentira ni la improvisación. Hizo un llamado a quienes ejercen el servicio público para que rindan cuentas y dejen de echar culpas o justificarse en el pasado. Rendir cuentas es dar la cara, no hay que esconderse atrás de una oficina para evadir la responsabilidad. Recordó que en sus giras, conoció a niños que padecen cáncer y que no pueden tener acceso a medicamentos, por los que ha denunciado muchas veces desde el Senado de la república. No debería haber ningún mexicano sin medicinas, enfatizó que en su labor pugnó por el regreso del Seguro Popular y que incluso propuso una forma para obtener recursos. Entre las propuestas como virtual candidata a la presidencia, destacó que la entrega de la pensión universal se entregue a partir de 60 años. Añadió que estos deben priorizarse en lugares con mayor marginación, pero precisó que algo con lo que no está de acuerdo es que las personas deban pagar por sus medicamentos, como no ocurría cuando existía el seguro popular. Recordó a Manuel J. Clouthier, Maquío, candidato del PAN en 1988. Cito al gran Maquío: mi lucha no es para que tú creas en mí, para que tú creas en mis sueños, sino para que tú creas en ti y creas en tus sueños.

AGUSTÍN COPPEL Y RADAMÉS DÍAZ MEZA; FORO MAR DE CORTÉS: COMPARTIMOS UN ORIGEN COMO REGIÓN INICIADO DESDE HACE MÁS DE 500 AÑOS

Agustín Coppel Luken, expuso en la inauguración del Foro Mar de Cortés, dar un cambio cualitativo, En ese sentido, durante estas conferencias y diálogos tomaremos conciencia de la urgencia de un compromiso mayor en todos nosotros para poder enfrentar los retos que en nuestros roles políticos, empresariales e institucionales encaramos en nuestra región para superar todo aquello que afecta a la prosperidad del Mar de Cortés. Y definió 3 características o cualidades del nuevo perfil del liderazgo. 1. Responsabilidad extraordinaria. 2. Insatisfacción radical. 3. Conciencia del reconocimiento de los demás. Agustín Coppel y Fred Kofman, autor del concepto liderazgo consciente, profundizaron en el tema y delinearon algunas claves para el nuevo liderazgo empresarial. En el Summit 2023 se revisó la situación presente y perspectivas de futuro, desde el desarrollo económico, social y ambiental, hasta urbano y los desafíos de la inteligencia artificial. Que en palabras de Don Gastón Luken Aguilar, quien recibió el reconocimiento Galeón a la Trayectoria, los cambios pueden conseguirse si se atienden 4 elementos: Inversión, Conocimiento, Estado de Derecho y Comunidad. Radamés Díaz Meza, Presidente Ejecutivo de Foro Mar de Cortés, expuso que compartimos un origen como región iniciado desde hace más de 500 años, por lo que el llamado es a compartir futuro. La tierra, el aire y el mar nos instan a actuar con responsabilidad. Este Foro asume este llamado. El primer paso es formar perfiles de liderazgos conscientes de propósitos colectivos. La inspiración para la acción y el cambio para la Región Mar de Cortés fueron recargada en el Summit 2023. Hoy está más claro que el liderazgo debe ejercerse con una visión y objetivos colectivos, tanto en empresas, como en la academia y sociedad civil, y juntas generar un cambio relevante en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

MARCELO EBRARD; NO VA CON MOVIMIENTO CIUDADANO

Marcelo Ebrard, ha confirmado que no se inscribirá en el proceso de Movimiento Ciudadano para elegir su candidatura presidencial. El partido de Movimiento Ciudadano programó ayer domingo la inscripción de los perfiles que buscarán la presidencia de la República. Se registraron dos personas: el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, y la senadora Indira Kempis. El equipo de Ebrard confirmó que no acudirían a esa convocatoria. Marcelo Ebrard impugnó el proceso de encuestas de Morena y ha mantenido la puerta abierta para dejar el partido guinda. El excanciller dijo que hoy lunes daría a conocer sus consideraciones políticas rumbo a 2024. El próximo lunes a las 10 am les comparto mis consideraciones respecto al 2024 y las tareas hacia adelante.

VIDA GÓMEZ; ES EL MOMENTO DE LAS JUVENTUDES

Vida Gómez Herrera, al acudir a la sede nacional naranja al registro de Samuel García Sepúlveda como precandidato a la presidencia de la República, destacó: demostraremos que es posible construir un Estado y un país con mejores condiciones para todas las personas, sin distinciones y sin discriminación, con conciencia de medio ambiente y acorde a la realidad de hoy. A los 35 años, Samuel y yo tomamos el reto y le decimos adiós a las viejas formas, llegó el momento de las juventudes, de las causas, y de verdad asegurar el futuro de nuestro país y de nuestro Estado. El gobernador de Nuevo León y joven empresario se registró como precandidato a la presidencia de la República acompañado por su esposa Mariana Rodríguez Cantú y su pequeña hija Mariel, en medio de expresiones de respaldo de simpatizantes que abarrotaron la sede naranja y calles aledañas. Con Vida Gómez y Samuel García, estuvieron presentes en el evento los precandidatos de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, y al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

SAMUEL GARCÍA; SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO PRESIDENCIAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, se registró como precandidato a la Presidencia de la República ante Movimiento Ciudadano (MC). El mandatario de Nuevo León fue acompañado por su esposa Mariana Rodríguez y su hija Mariel al registro en la Ciudad de México. Estamos convencidos de que este 2024 se pintará el futuro de México y va a hacer naranja, vamos por todo. Samuel García había prometido que no dejaría Nuevo León para buscar la Presidencia, incluso criticó durante mucho tiempo a Jaime Rodríguez Calderón por haber pedido licencia para buscar la silla presidencial. En este 2024, como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política de México de una vez por todas. El registro para los aspirantes para senadores y senadores y diputados y diputadas será del 13 al 16 de noviembre. La Comisión nacional de convenciones y procesos internos emitirá los dictámenes sobre la procedencia o improcedencia de registro de precandidaturas a titular de la presidencia de la República, así como aspirantes a la precandidaturas de senadores o diputados a más tardar el 19 de noviembre de 2023.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; CELEBRA QUE EL PAN EXPLORE IR EN ALIANZA PARA EL 2024 EN VERACRUZ

El coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, celebró que el Comité Estatal PAN explore la idea de ir en alianza para las próximas elecciones del 2024. Celebro que los Consejeros del PAN en Veracruz aprobaron explorar la alianza de partidos para la gubernatura 2024. De concretarse, con esto iremos unidos para las elecciones del próximo año, con una alianza sólida, en la que incluyamos a la sociedad civil y donde todos, todos rescatemos Veracruz. Rementería del Puerto precisó que se tiene que ir de la mano con la ciudadanía y que ellos decidan y elijan al mejor candidato que representará a los tres partidos de oposición. Me da mucho entusiasmo que caminemos unidos con la ciudadanía, tomándola en cuenta de a de veras con el PAN, PRI y PRD, y luchemos por los intereses de los veracruzanos. Porque sé y estoy seguro que con unidad reconstruiremos un mejor Veracruz. El líder de la bancada panista en el Senado de la República hizo un llamado a los dirigentes estatales a tomar las mejores estrategias para la medición y selección. Esperamos que las dirigencias encuentren el método correcto, encuestas, foros u otro tipo de instrumentos de medición, para que entre todos, podamos elegir a quién mejor nos represente para salvar a Veracruz.

CARLA ANGÉLICA GÓMEZ; ESTUDIO DEL IBD: VIOLENCIA VICARIA, OTRA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, colaboradora de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), en el estudio denominado: La investigación “La violencia vicaria Acciones desde el legislativo federal y local para su prevención y erradicación”, señala que la sustracción, amenazas y maltrato de niñas, niño y adolescente y hablar mal de las madres, son algunos de los ejemplos más comunes de este tipo de violencia. Entre 2021 y 2022, la violencia familiar aumentó 14.09%, de acuerdo con datos del INEGI. Durante los últimos años, la violencia contra las mujeres se ha diversificado dando lugar a fenómenos como la violencia vicaria, un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres utilizando a sus hijos, hijas, personas de la tercera edad o con discapacidad, mascotas o bienes, causándoles daño o amenazando con hacer algo en perjuicio de aquellos para hacer sufrir a la mujer. Asimismo señala que algunos ejemplos más comunes de este tipo de violencia son amenazar a las madres con quitarles la custodia de niñas y niños, llevárselos o, incluso, lastimarlos. También es común que se aproveche la presencia de los hijos e hijas para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla y amenazar e interrumpir los tratamientos médicos o farmacológicos de los niños y niñas. Según el estudio del IBD, la violencia vicaria ha aumentado en los últimos años, tomando en cuenta el comportamiento de la violencia familiar, que entre 2021 y 2022, registró un incremento de 14.09% en el número de víctimas. En este último año, se contaron 22,904 menores víctimas de violencia familiar. La investigación destaca que en los últimos años se han reformado diversas leyes para atender este problema. Actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce a la violencia vicaria como un tipo de violencia contra las mujeres y ordena medidas de protección para las víctimas. Adicionalmente, en la LXV Legislatura se han presentado 38 iniciativas de reforma a leyes secundarias relacionadas con la violencia vicaria, entre ellas para incorporar este concepto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Civil Federal. A nivel estatal, la violencia vicaria se encuentra regulada en más de 60 ordenamientos locales. La investigación concluye apuntando que es necesario abordar la sanción de este tipo de violencia no sólo desde una perspectiva de género sino desde un enfoque en el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

JOE BIDEN; CONVERSÓ CON TAMIM BIN HAMAD AL ZANI, PARA NEGOCIACIAR UN INTERCAMBIO DE REHENES

El presidente Joe Biden, sostuvo una conversación con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, para abordar el estado de los contactos para la liberación de los 239 rehenes que tienen retenidos las milicias palestinas en Gaza. Ha expresado personalmente su agradecimiento a Qatar y al jeque Tamim por sus gestiones previas para conseguir la liberación de los rehenes de Hamás, incluidos dos ciudadanas estadounidenses, y los esfuerzos para lograr más liberaciones. Biden ha condenado inequívocamente el secuestro de rehenes por Hamás, incluidos muchos niños pequeños, uno de ellos un ciudadano estadounidense de 3 años cuyos padres fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre. Los dos líderes están de acuerdo en que los rehenes deben ser liberados cuanto antes. Joe Biden expresó su apoyo total a Israel en su reunión con Benjamín Netanyahu: Mientras los Estados Unidos sigan en pie, no dejaremos que nunca estén solos. Biden y Al Zani han abordado además la necesidad de proteger a los civiles de Gaza y de facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Biden ha afirmado su visión de un estado palestino en la que palestinos e israelíes, israelíes y palestinos puedan vivir con estabilidad y dignidad, para lo cual Hamás es un obstáculo.

