¡Increíble! Retiran tumor ovárico de 21 kilos a adulta mayor en el IMSS

La adulta mayor -de 60 años de edad- recibió una cirugía para poder retirarle un tumor ovárico de 21 kilos de peso en un hospital del IMSS.

Dicho hecho ocurrió en el Hospital General de Zona (HGZ) Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la ciudad de León, Guanajuato.

Varios especialistas estuvieron a cargo de la cirugía del tumor ovárico el cual se le retiró a la señora Hilda -mujer de 60 años que disfruta de andar en motocicleta-. La operación duró un aproximado de seis horas, pero resultó ser todo un éxito.

Luego de que la paciente acudiera a revisión por dolencias fuertes en el bajo vientre, se procedieron a hacer estudios clínicos los cuales revelaron que tenía un enorme tumor ovárico.

Sin embargo, dentro de la mala noticia se determinó que no era maligno por lo que había esperanza de vida para Hilda aunque el resultado de la cirugía era incierto por las dimensiones del tejido.

Para llevar a cabo la operación, los especialistas tuvieron que poner en las mejores condiciones físicas a la paciente para reducir el riesgo de fallo.

“La derechohabiente Hilda ya no podía dormir, no alimentarse correctamente, incluso pudo haber crecido más la tumoración y genera afectaciones mayores”, dijo Arturo Reyes Hernández, jefe de Cirugía del HGZ.

A pesar de las circunstancias la operación salió con éxito y la señora Hilda se recupera satisfactoriamente pero los médicos le dan un seguimiento a la misma.

“Me sentía sofocada y no podía hacer bien del baño, me hicieron todos mis estudios y al principio me dijeron que tenía líquido, pero luego vieron que era un tumor. Nunca me imaginé que era tan grande, pensé que solo eran líquidos cuando no podía caminar bien o me agitaba muchísimo, ya no podía andar en moto”, narró la paciente.

