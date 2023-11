Ramón Rojo Villa, dueño y voz de Sonido “La Changa”, aseguró que ya no volverá a trabajar en eventos sonideros junto con Sonido “Pirata”.

De acuerdo a una entrevista con “Producciones Pegasso“, página de YouTube dedicada a la difusión del movimiento sonidero, Rojo Villa declaró que no volverá a alternar en un evento con “Pirata” debido a una diferencia de educación y principio de valores.

“A mi amigo Julián, [….] desde este momento, “La Changa” ya no vuelve a alternar con Julián el “Pirata”. Porque no es justo lo que me hayan hecho”, declaró en un pequeño video.

Ramón Rojo dijo que buscó la manera de remediar el problema; sin embargo, no ocurrió. Dijo que el dueño de Sonido “Pirata” prefirió atender su celular antes que encontrar una solución al problema.

Por ello, “La Changa” dijo que vetaría al sonidero y que no volvería a trabajar junto con el en otros eventos. Asimismo, se dirigió a los promotores para que decidan entre uno u otro equipo de sonido.

“Desde este momento yo veto al “Pirata”. Ya no vuelvo a trabajar y todos los promotores que quieran ‘oigan, pero van con él’, no. O él o yo. Jamás señores”, agregó.

Posteriormente, en la Página de Facebook de Sonido “La Changa” se mandó un post en el que confirman lo dicho por Ramón Rojo Villa.

“Apreciables seguidores, hago de su conocimiento este aviso, ya que como bien saben, la trayectoria de su servidor no se caracteriza por la mala atención hacia su público, ni mucho menos a los compañeros del medio ni grupos con los que regularmente alternamos y convivimos durante algún evento. A partir de hoy, no se toca más, ningún evento, alternando con Sonido “Pirata” por principios de educación y valores que no compartimos su servidor Ramón Rojo y Staff”, detalló.

El video y declaraciones de Sonido “La Changa” dividieron opiniones entre los usuarios. Aquí algunos:

“Bien don Ramón rojo el pirata no es de su nivel conocimiento y experiencia”; “Señor Ramón .. así era usted en los noventas, ya no se acuerda??”; “Con todo respeto, el pirata tiene su estilo como todos lo demás sonidos. No se anden peleando”; “Esos son principios compadre tu trayectoria nunca debe de verse involucrada”; “Que falta de respeto del sr Julián hacia una leyenda del sonido en México”; “La realidad es que Sonido Pirata tiene en la actualidad más seguidores, el siempre desde sus inicios fue muy humilde y hasta en momento lo sigue siendo”, declararon algunos internautas.

Por el momento, Sonido “Pirata” no ha dado alguna declaración respecto a su diferencia con Ramón Rojo.

