Con sorpresa, habitantes de Acapulco recibieron la noticia de que se levantó la declaratoria de emergencia para su ciudad y Coyuca de Benítez, las dos poblaciones más afectadas por el impacto del huracán Otis.

“¿Te parece que lo que ves es el fin de la emergencia?”, dice María Bojz, habitante del puerto, mientras señala montones de desperdicios y basura, así como una fila de personas que esperan para recoger una despensa.

Más adelante un grupo de jóvenes pone manos a la obra para limpiar las calles, son parte del programa temporal de Jóvenes Construyendo el Futuro, a quienes ofrecieron seis mil pesos por colaborar en la rehabilitación de espacios públicos y quienes con insumos propios llevan a cabo la tarea.

Ayer, el Gobierno federal dio por terminada la declaratoria de emergencia mediante un decreto publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

“De conformidad con el artículo 10 de los lineamientos, se da por concluida la Declaratoria de Emergencia (Acuerdo por el que se Establece el Término de Situación de Emergencia) por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023, en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez del estado de Guerrero”.

Esto pese a que, según datos de la propia Coordinación Nacional de Protección Civil, aún hay al menos 31 personas desaparecidas, reparto de despensas y víveres, retiro de escombros y basura de las calles, y refugios habitados por más de 800 personas.

Además, en su reporte de ayer, Protección Civil destaca que hay 34 mil luminarias dañadas de un total de 75 mil, así como 33% de las unidades de salud en Acapulco sin operar.

A la par, empresarios han advertido de la posibilidad de una crisis sanitaria, debido a la falta de servicios y un alto número de animales muertos en calles y albercas.

Hace una década, en 2013, ante los daños del huracán Manuel, la Declaratoria de Emergencia en Guerrero para 49 municipios tuvo una vigencia de 71 días, de acuerdo al reporte respectivo de la Auditoría Superior de la Federación; mientras que con Otis, huracán categoría 5 que devastó la ciudad de Acapulco, esta tuvo apenas una duración de 16, del 24 de octubre al 9 de noviembre de 2023.

De acuerdo a la Ley de Protección Civil, cuando se emite una declaratoria de emergencia las zonas afectadas pueden solicitar recursos para la atención de desastres, por lo que al terminar la declaratoria, desaparece el sustento legal para cb.

Al respecto, el diputado federal Luis Mendoza (PAN) destacó que esto significa que Protección Civil no podrá solicitar la distribución de insumos o de servicios adicionales para los afectados por el huracán Otis.

El legislador, quien forma parte de la Comisión de Protección Civil en San Lázaro, agregó que es evidente y lamentable que en Guerrero la población sigue necesitando ayuda y que los Lineamientos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales son muy claros, pues en ellos se advierte que tras el impacto de un fenómeno natural se vigilará e identificará si la población continúa siendo afectada y de eso dependerá que la ayuda continúe o no.

En este contexto, este jueves concluyó la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos 2024, en el que Morena rechazó asignar recursos especiales el próximo año para Acapulco.

Ante ello, la diputada morenista Selene Ávila acusó a su bancada de traidores por no apoyar las reservas que presentaron para ayudar a Guerrero tras el paso del huracán Otis.

“¡Que Guerrero se entere, que desde el Poder Legislativo Morena, la bancada en la que he creído y militado traicionó a los que se han quedado sin nada, ellos mismo nos frenaron. Que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás!”, aseveró.

Mientras que por parte de la sociedad civil, la caravana de damnificados que acudió desde Acapulco a exigir presupuesto a Palacio Nacional y San Lázaro planea volver cargada de víveres para apoyar a los necesitados en el puerto.

Condena

Al respecto, la encargada de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, acusó que al gobierno de la Cuarta Transformación le urge que se deje de hablar de Acapulco y su devastación tras el paso del huracán Otis.

“Ya levantaron la emergencia. Les urge que se deje de hablar de Acapulco”, declaró la senadora.

En entrevista, destacó que sus simpatizantes y militantes de los partidos que abanderan, como el PRI, están apoyando en Guerrero, concretamente en el municipio de Coyuca de Benítez, donde ya han llevado víveres, medicamentos y diversos apoyos.

“Yo los invito, estamos trabajando en Coyuca de la mano de los ciudadanos, estamos haciendo un gran trabajo, ayer salieron 60 brigadistas más, yo estoy muy orgullosa del apoyo que he recibido de los militantes del PRI porque nos han dado medicamentos, nos han dado alimentos, ahora nos están ayudando enviándole a la gente de apoyos y eso me hace sentir contenta”, declaró.