El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PEF 2024) y destacó que todos los presupuestos de su administración han sido aprobados sin moches, como se hacía en el pasado. Es muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del Gobierno que encabezo se han aprobado sin moches. Es histórico, inédito en los últimos tiempos, cuando el presupuesto se repartía entre partido, grupos, los de la llamada sociedad civil, se dispersaba. López Obrador detalló que el Presupuesto de Egresos 2024 contempla que se entregue la pensión para adultos mayores a 12 millones de beneficiarios con un aumento del 25%, lo que significa una inversión de alrededor de 400 mil mdp, además, informó que las becas para estudiantes de nivel básico aumentarán de 4 millones a 10 millones, y se entregarán 4 millones de becas a estudiantes de Educación Media Superior. Además, informó que el PEF 2024 contempla recursos para terminar los acueductos que se construyen, el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec, las obras de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Finalmente, dio a conocer que este es el último Presupuesto de Egresos que presentará su administración, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 le corresponderá al próximo presidente o presidenta de México.

LEONARDO LOMELÍ; NUEVO RECTOR DE LA UNAM

Leonardo Lomelí Venegas fue seleccionado como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, asi lo dio a conocer la doctora Gina Zabludovsky, integrante de la Junta de Gobierno de la Casa de Estudios. Dijo que el proceso planteó un equilibrio entre las propuestas de cambio y la estabilidad, para mantener a la casa de estudios en el lugar que le corresponde a nivel nacional e internacional. Leonardo Lomelí se desempeñaba como secretario general de la Máxima Casa de Estudios. Leonardo Lomelí estudió dos licenciaturas en la UNAM: una, en Economía y, la otra, en Historia; en esta disciplina obtuvo los grados de maestro y doctor, también por esta casa de estudios. He sido profesor en las facultades de Economía (FE) y de Filosofía y Letras (FFyL). En la primera, soy profesor de tiempo completo y me he dedicado a la historia de la política económica en México y de la política social. El también integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel II, refirió que sus líneas de investigación se han centrado, sobre todo, en la historia de la política económica en México, del porfiriato a la pos revolución (1892-1938). También ha trabajado en la historia de los sistemas de salud y de pensiones en nuestro país, de 1942 a la fecha. Dentro de su campo de especialidad, una de sus principales contribuciones es en el estudio de la política económica del porfiriato que, aunque formalmente era liberal, utilizaba una interpretación positivista para proteger a algunos sectores económicos. Actualmente está por concluir su libro La economía política de la reconstrucción nacional, que aborda el periodo desde 1917, cuando se promulga la Constitución de Querétaro, hasta la Expropiación Petrolera. La labor académica de Lomelí Vanegas no sólo consiste en investigar, sino en formar recursos humanos, razón por la cual ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura, otras de maestría y actualmente tres de doctorado.

CÁMARA DE DIPUTADOS; APROBÓ CON MODIFICACIONES EL DECRETO DEL PEF 2024; SE REMITIÓ AL EJECUTIVO

La Cámara de Diputados aprobó, con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, en lo general y en lo particular, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2024, y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. El PEF 2024 prevé un gasto neto total de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, un incremento real de 4.2 por ciento comparado con el 2023, y estima un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos. Para la aprobación del PEF 2024, se desahogaron alrededor de 3 mil 93 reservas presentadas por legisladores de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). De todas estas reservas, se admitieron tres; la presentada por la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, la cual modifica el artículo 24, en referencia al Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; la reserva del diputado de Morena, Marcos Rosendo Medina Filigrana para adicionar un artículo que establece que se reintegren a la Tesorería de la Federación, la extinción de los fideicomisos constituida por el Poder Judicial para destinarlos a los daños ocasionados por el huracán Otis en Guerrero; y la última reserva aprobada fue la propuesta por el legislador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, el cual refiere que el al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de reponer 500 millones de pesos de los 767 millones que se les redujo.

DIPUTADO IGNACIO MIER; APROBAMOS UN PEF 2024 ALTAMENTE SOCIAL, CON FINANZAS SANAS QUE BENEFICIA A QUIENES MÁS LO NECESITAN

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, celebró la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, que contiene alto sentido social, finanzas sanas y recursos suficientes para la reconstrucción de Acapulco. Aseveró que el PEF 2024 significa esperanza, bienestar, lealtad y consistencia con el pueblo de México. Comentó que es congruente con un proyecto que lleva 30 años luchando y que en cinco años ha logrado transformar la vida pública en México y el renacimiento de la nación. El líder morenista señaló que se impulsa el crecimiento económico, el desarrollo social, se incrementa el consumo, se mantienen estables los indicadores macroeconómicos y les da respuesta a nuestras hermanas y hermanos en Acapulco; está garantizado. Añadió que haber avalado el PEF 2024 representa avanzar en beneficio de más de 30 millones de familias mexicanas. Subrayó que la esperanza está en el corazón del pueblo de México, mismo que puso en su justa dimensión a la oposición, que ahora está desesperada por ganar su simpatía. Comentó que, además de que el Presidente destinará recursos para apoyar a Acapulco, y en esta materia nuestro movimiento presentó una reserva aprobada por el bloque mayoritario y aliados, y el bloque del conservadurismo votó en contra. La oposición votó en contra de que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial se fueran a la reconstrucción de Acapulco. Eso los muestra tal y como son: hipócritas y farsantes. Manifestó que el Grupo Parlamentario de Morena y aliados hicieron una propuesta viable para apoyar a Guerrero por las afectaciones en Acapulco y otros municipios, además de que realmente ven, viven y sienten humanamente el dolor de los acapulqueños. Es una vileza usar a Acapulco, y lo que les decimos es, no vamos a caer en estas trampas, vamos a tener casi 100 mil millones de pesos, este año ya hay casi 61 mil millones para dedicarle recursos a Acapulco sin los chantajes y sin las vilezas del PRI, del PAN y los demás partiditos.

GOBERNADORA DELFINA GÓMEZ; TOMA PROTESTA A FUNCIONARIOS DE 14 DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, tomó protesta a funcionarios de 14 dependencias de la entidad, a quienes les pidió servir a las familias mexiquenses y poner por encima a los ciudadanos y no lo intereses personales, no caer en la inercia burocrática y a trabajar en territorio y no desde el escritorio. La mandataria estatal pidió a quienes forman parte del gobierno a trabajar para transformar al Estado de México, combatiendo la corrupción, velando por los que menos tienen, bajo los principios de transparencia, honradez y rendición de cuentas que impulsa la Cuarta Transformación. Gómez Álvarez hizo hincapié en que deben dignificar el cargo de servidor público y desempeñar su trabajo con compromiso y pensando en que la gente nos dio lo más importante que es su confianza y de verdad no la defraudemos. Secretaría General de Gobierno Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno. César Faz Ruelas, Subsecretario de Desarrollo Municipal. Secretaría de Finanzas. Reyes Ruiz González, Subsecretario de Planeación y Presupuesto. Bernardo Barranco Villafán, Director General Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Rafael Flores Mendoza, Director General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM). Secretaría de Bienestar, Irma Sosa Solís, Subsecretaria de Desarrollo Regional Valle de Toluca. Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Jorge Baltazar Briones, Subsecretario de Desarrollo Urbano, Agua y Obra Pública. Secretaría del Campo. Arturo Trejo Galicia, Director General de Desarrollo Rural. Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director General de la Protectora de Bosques del Estado de México. Secretaría de Cultura y Turismo. Maritza Zulema Sánchez Lugo, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca. Agustín Herrera Pérez, Director General del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México. Diana Ena Rodríguez Pulido, Directora del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco. Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Héctor Raúl García González, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México. Secretaría de las Mujeres. Leticia Calvario Martínez, Directora General de Igualdad Sustantiva. Secretaría de Movilidad. Ricardo Delgado Reynoso, Subsecretario de Movilidad. Mario Ariel Juárez Rodríguez, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México. Fernando Cabrera Perea, Director General Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM). Consejería Jurídica. José Carmen Castillo Ambriz, Subsecretario de Justicia. Sonia Janeth Cruz Miranda, Directora General del Registro Civil. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Víctor Ávila Akenberg, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencias y Tecnología. Coordinación General de Comunicación Social. Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social. Vocería de la Gubernatura. Celeste Ramírez Hernández, Vocera de la Gubernatura del Estado de México. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. Karina Labastida Sotelo, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

XÓCHITL GÁLVEZ; VAMOS A ENCABEZAR LAS VERDADERAS CAUSAS DE LOS MEXICANOS

Xóchitl Gálvez la abanderada del Frente Amplio por México, al presentar su solicitud de intención a la precandidatura a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que encabezará las verdaderas causas de las mujeres, las madres, los jóvenes y los campesinos que necesitan proyectos productivos. Acompañada del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno; de la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, así como de diputadas, diputados, senadoras, senadores, sectores y organizaciones del tricolor, expuso la necesidad de ver por las verdaderas causas de los mexicanos. Es por esos miles de mexicanos que todos los días sufren la carencia en el tema de seguridad y de salud. Pero también tuve la oportunidad en Michoacán de hablar con aguacateros, con limoneros que han perdido la esperanza en la autoridad, que son víctimas de la extorsión cotidiana y que están a punto de abandonar sus cultivos. Conocí a Gastón en Sonora, cuya sequía ha arrasado al estado de Sonora y está a punto de vender su ganado porque no tiene dinero para darle de comer. Es ahí donde tenemos que trabajar, es ahí donde la gente nos necesita. Esas son las causas que nosotros vamos a encabezar. La legisladora reconoció el papel histórico del PRI en la construcción de instituciones. He conocido a los priistas de la calle, a los priistas de la base, a los priistas en los distintos estados, donde he tenido la oportunidad de recorrer y la verdad es que ahora entiendo por qué el PRI es un partido fuerte, porque está basado en su gente. En esas personas que no han perdido la esperanza. Agregó que hoy inicia la batalla más importante para tener un mejor país y tenemos en nuestras manos la oportunidad para lograrlo. No tengan duda, vamos a alcanzar y arrasar. Expresó que pondrá todo su esfuerzo, toda su dedicación y todo su talento para conquistar los corazones de miles de mexicanos que sueñan con un país en paz y tienen la esperanza de sacar a su familia adelante. Enfatizó que no le importará el sol, no le importará el viento, no le importa la lluvia, no le importa el sueño y no le importa la enfermedad, lo que le importa es sacar este país adelante, a sus niños, a sus mujeres y devolverles la esperanza a los mexicanos. Gálvez Ruiz resaltó la labor de grandes priistas como Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, quienes participaron en el proceso para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Así como de José Ángel Gurría e Idelfonso Guajardo, quienes son piezas fundamentales en la construcción de lo que será, en su momento, la visión de país. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que Xóchitl Gálvez es una mujer íntegra, honesta, comprometida, trabajadora, con carácter, quien llevará al país por el rumbo correcto. Enfatizó que la senadora cuenta con el compromiso de millones de mujeres y hombres del PRI que la consideran el eje fundamental para la transformación del país.

MARIO DELGADO; HOY SE DEFINE A LOS VIRTUALES CANDIDATOS QUE BUSCARÁN LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX Y OCHO GUBERNATURAS, ASÍ DARÁN A CONOCER LOS RESULTADOS EN MORENA

Mario Delgado, detalló que Morena definirá mañana viernes 9 de noviembre a sus virtuales candidatos que buscarán la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y ocho gubernaturas, y este será el mecanismo a través del que dará a conocer a sus aspirantes los resultados de los procesos internos. La dirigencia de Morena informó a los aspirantes el horario en que se les darán a conocer los resultados, se tratará de nueve reuniones previas a la conferencia de prensa en que se publiquen los resultados. Será la Comisión de Elecciones de Morena que sostendrá un encuentro por la mañana, previo a que la dirigencia dé a conocer los resultados a los aspirantes de uno las entidades: CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Así han sido citados los aspirantes: Reunión de la Comisión de Elecciones: 8:00 horas. Yucatán: 09:00 horas. Veracruz: 10:00 horas. Tabasco: 11:00 horas. Puebla: 12:00 horas. Morelos: 13:00 horas. Jalisco: 14:00 horas. Guanajuato: 15:00 horas. Chiapas: 16:00 horas. CDMX: 17:00 horas. Finalmente Morena se reunirá con los aspirantes a la Ciudad de México, que se debate entre Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López – Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco Garza. Morena dejó hasta el final la presentación de la ganadora o ganador de la contienda para la Ciudad de México, cuyo resultado lo conocerán los aspirantes hasta las 17:00 horas además de que se tiene programada una conferencia de prensa a las 18:00 horas. Mario Delgado, detalló que durante la reunión con los aspirantes, se les darán a conocer los resultados de cada una de las encuestas y se hará una transmisión. En una sesión privada, cualquier duda ahí se va a resolver. Vamos a hacer una transmisión para que toda la gente se entere del resultado de las encuestas con toda transparencia. Eso lo vamos a repetir nueve veces. Ya que tengamos el resultado de las nueve, entonces vamos a volver a reunirnos y decirle cuál es la regla de paridad, por lo tanto quiénes serán finalmente precandidatos y precandidatas y saldremos a una conferencia con los medios. Yo calculo que entre 6 y 7 de la tarde para que se conozca finalmente el resultado.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: SE PRESENTÓ YA LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONTRA LA DESAPARICIÓN DE LOS FIDEICOMISOS

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, hablo sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaran contra la desaparición de los fideicomisos, señalo que ya fue presentada la acción de inconstitucionalidad, la parte más importante es que se está solicitando la suspensión, es decir que dentro de los puntos petitorios, dentro de la parte importante de la redacción es solicitar la suspensión. El argumento fundamental de la acción, es que es inconstitucional, que no se puede hacer una afectación así a otro poder, que no se puede por varios criterios que sean ya sostenido y que en la parte convencional, es decir, en la parte que ocupa a los criterios que ha adoptado México como propios en los convenios internacionales es la afectación del Poder Judicial en su autonomía y que ese es otro punto constitucional que ha sido ya abordado. Sobre que había legisladores del PRI que no querían firmar esta acción de inconstitucionalidad por posibles presiones, Miguel Ángel Mancera señalo que no tuvo noticia de un tema así y lo único que nosotros advertimos fue revisar lo que se estaba planteando en la propia acción y, al mismo tiempo, poder estar seguros de que se presentaba en tiempo y forma, que se cumplían con todos los requisitos y tuvimos acceso al acuse y con el acuse ya quedó establecido, no supe al final cuantos, pero, bueno, pues tenemos obviamente el requisito de forma y fondo que está cubierto. Sobre si ve problema que el miércoles próximo haya causales para que no se le dé la licencia al ministro Zaldívar, indico que no ve cómo. Es una votación simple. Se ha estado debatiendo el tema de si tiene que ser una votación calificada, desde lo que yo he podido interpretar en los diferentes ordenamientos legales, la votación va a ser simple y no es una votación calificada y tenemos y se adolecen en este momento también de la calificación de la gravedad, es decir, la gravedad se puede interpretar para uno o para otro lado, entonces no veo como no se vaya a consumar el hecho de la renuncia. Sobre como el grupo del PRD va a votar ya sea a favor o en contra, dijo que ellos la verdad, lo que han insistido mucho y que hasta la fecha no se ha podido resolver es que debe urgirse a una reforma al procedimiento, tanto de designación como estos procedimientos de renuncia, porque si ustedes observan bien el mecanismo de gravedad más bien es una protección para el plazo constitucional, o sea, para que un ministro o ministra no sea removido si no fuera por causa grave. No es que si ya no quiere estar en el puesto tenga que argumentar una causa grave, pues si alguien ya no quiere estar en el puesto o está imposibilitado estar en el puesto, pues no se le puede obligar, pero me parece que eso se tiene que replantear. Nosotros ya participamos en una votación, cuando fue el tema del ministro Medina Mora, y yo creo que el grupo estará en ese tenor. Vamos a ver cómo va a llegar y qué es la cuál es la redacción, porque no conozco la redacción que ha mandado el Ejecutivo.

JAVIER CORRAL; SE VA DEL PAN, CRITICA ALIANZA CON EL PRI

El ex gobernador de Chihuahua Javier Corral salió del Partido Acción Nacional (PAN), criticando la alianza con el PRI y la falta de integridad ética. Javier Corral índico que su renuncia se debe a que el PAN se ha aliado con el PRI, el partido más corrupto de la historia.

DIPUTADA OLEGARIA CARRAZCO; PRESENTARA SU 2 INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

La diputada Olegaria Carrazco Macías, del sexto distrito de Sinaloa, presentara su Segundo Informe de Actividades Legislativas, Acciones y Resultados, el próximo sábado 18 de noviembre en el Auditorio Ramón Partida Sandoval en Mazatlán, Sinaloa, a las 10 de la mañana.

DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL; SE AVALA PROPUESTA DE REFORMA DEL PT PARA ELEVAR RECURSOS AL TEPJF

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, presentó una reserva que busca orientar 500 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de fortalecer los trabajos de este organismo. El legislador explicó que originalmente al tribunal se le asignó un presupuesto como si fuera un año normal; no obstante, en el 2024 se realizarán elecciones, por lo que es necesario darle mayores recursos para cumplir su labor. La reserva consiste en que le repongamos 500 millones de pesos, con el objetivo de que el Tribunal Electoral quede con una bolsa de 3 mil 622 millones 833 mil 432 pesos. Esta institución requiere este presupuesto, porque la elección del 2024 será la más grande de la historia del país. Vamos a una elección verdaderamente grande, numerosa y el tribunal requiere de todas y todos nosotros como legisladores. Los diputados del Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde donaremos un mes de nuestra dieta, porque nuestros hechos van de la mano con nuestros dichos.

ALEJANDRO “ALITO” MORENO; XÓCHITL ES LA MUJER QUE MÉXICO NECESITA

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, al recibir de la senadora Xóchitl Gálvez su carta de aspiración a la precandidatura a la Presidencia de la República por este instituto político, afirmo “Hoy, la mujer que necesita México, es Xóchitl”. El dirigente nacional del tricolor destacó que en el procedimiento de registro el PRI cuida cada uno de los pasos, para tener certeza y claridad en este proceso, así como para cumplir con nuestra norma estatutaria y con la ley. Alejandro Moreno reiteró todo el apoyo, el respaldo y el reconocimiento del priismo nacional a la senadora hidalguense, toda vez que tiene el compromiso de millones de mujeres y hombres del PRI. Sostuvo que Xóchitl Gálvez es una mujer transparente, con valores y principios, que no se echa para atrás y de una sola pieza; con sencillez y humildad, que va con todo y contra todo lo que quiera hacer este gobierno. El líder nacional del PRI consideró que lo que hoy México necesita es conciliación; México requiere de quienes se comprometen con la gente que más lo necesitan. Hoy, estamos sumando cada día a más mujeres y hombres, y Xóchitl es la que encabeza a todos. Hoy, la mujer que necesita México es Xóchitl. En el evento participaron los coordinadores parlamentarios del PRI en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve y de Diputados, Rubén Moreira, integrantes del CEN, dirigentes estatales, legisladores y líderes de los sectores y organizaciones priistas.

DIPUTADO JORGE ROMERO; LLAMA A DEJAR DIFERENCIAS PARTIDISTAS Y VELAR POR LA RECONSTRUCCIÓN DE GUERRERO

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, llamó a las diputadas y los diputados de todas las fracciones a dejar a un lado las diferencias partidistas y velar por la reconstrucción de Acapulco, Guerrero. Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, recordó que luego del paso del huracán “Otis” miles de familias se vieron afectadas por este fenómeno, y requieren con urgencia ayuda. Dijo que las diputadas y los diputados panistas han manifestado su intención de sumar esfuerzos para contribuir al restablecimiento de las zonas afectadas, a través de la creación de un Fondo para la Rehabilitación de Acapulco y zonas devastadas por el huracán. Indicó que esta propuesta cuenta con el respaldo de los grupos parlamentario del PRI y PRD, por lo que convocó al resto de legisladores a tener un gesto de unidad, con humildad y votar a favor de este planteamiento. Si ustedes que tienen la mayoría votaran a favor de esos recursos, nosotros se los aplaudimos, sin mezquindades, es momento de dejar de lado diferencias con el objetivo de ofrecer apoyo a la población guerrerense. Les pedimos, por favor, que le bajemos a la marca PAN, o a la marca PRI, o a la marca PRD, les pedimos que le bajen a la marca Morena y que digamos que la patria es primero. Ahorita que nos ocupan nuestras hermanas y hermanos de Acapulco. Romero Herrera condenó que la mayoría en el Congreso se niegue a destinar recursos para esta causa, y recalcó que dicha acción solo es de voluntad política. Lo que se ocupa es que tengamos voluntad. Pero si no, que quede en la historia esta fotografía, la oposición los está convocando a la unidad. El diputado agradeció a las y los integrantes de distintos grupos parlamentarios que se han sumado a esta causa como un gesto de unidad por Guerrero.

DIPUTADO JORGE ARMANDO ORTIZ; CELEBRÓ ANUNCIO DEL PRESIDENTE PARA QUE POR DECRETO REGRESEN TRENES DE PASAJEROS

El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT), secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, se congratuló por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para que por decreto regresen los trenes de pasajeros a México. Informo que se realizó en San Lázaro el Foro “Hacia un plan de justicia para los ferrocarrileros despojados por la privatización”, en el marco del Día Nacional del Ferrocarrilero, que se conmemoró el pasado 7 de noviembre, donde también se festeja la hazaña del Héroe de Nacozari. Por este motivo, consideró muy oportuno el anuncio del Ejecutivo de que será el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, cuando se emitirá dicho decreto para poder usar las concesiones de trenes de carga como de trenes de pasajeros. También estamos celebrando que este año se celebran 150 años del inicio de la operación del ferrocarril en México. El legislador informó que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, presento una reserva para que se asignen 6 mil 627 millones de pesos, a fin de impulsar un plan de justicia para los ferrocarrileros de México. Ese es el monto que se requiere. Estamos muy contentos y muy motivados porque los ferrocarrileros están en marcha y vamos a caminar con ellos hasta la victoria.

JOHN KIRBY; EEUU ASEGURA QUE TIENE UN MECANISMO PARA COMUNICARSE CON HAMÁS Y LO ESTÁ UTILIZANDO

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos tiene un mecanismo para comunicarse con la organización islamista palestina Hamás y lo está usando con el objetivo de lograr la puesta en libertad de los rehenes de EE.UU. Tenemos una forma de comunicarnos con Hamás, la estamos utilizando. Kirby, aclaró que no se trata de una comunicación directa con Hamás, sino a través de aliados que han ayudado a Washington. Explicó que esa comunicación con el grupo islamista tiene como objetivo lograr la puesta en libertad de los rehenes con nacionalidad estadounidense que tienen en sus manos y aseguró que Washington tiene una idea de cuántos son, pero defendió no ofrecer más detalles para proteger su privacidad.

ANTONY BLINKEN; PREOCUPACIÓN EN WASHINGTON POR LA COOPERACIÓN MILITAR ENTRE MOSCÚ Y PIONYANG

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo en Seúl que Washington ve con verdadera preocupación la cooperación militar entre Moscú y Pionyang y que está vigilando de cerca y con atención posibles transferencias de armamento y tecnología rusas dirigidas al régimen de Kim Jong-un. En cuanto al apoyo que Rusia está brindando de vuelta a la República Popular Democrática de Corea, es algo que estamos observando muy de cerca y con atención. Washington y Seúl han denunciado que Pionyang ha enviado un millón o más de rondas de artillería y demás equipamiento militar a Moscú para que lo emplee en la guerra en Ucrania, un acuerdo que quedó aparentemente cimentado en la cumbre que mantuvieron en septiembre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz