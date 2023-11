Matt Ulrich, exjugador de la NFL y campeón con los Colts de Indianapolis en el Super Bowl XLI, falleció a los 41 años.

La noticia fue confirmada por Jim Irsay, propietario de los Colts, a través de un mensaje en su cuenta de X (@JimIrsay).

“Me duele el corazón enterarme del fallecimiento de Matt Ulrich. Matt estuvo con nosotros solo dos temporadas, pero dejó su huella en muchas.

Gran tipo he oído que fue un gran padre… y fue campeón del Super Bowl. Mis oraciones a su familia.🙏”, escribió junto a una fotografía del jugador.

I am heartbroken to hear of the passing of Matt Ulrich. Matt was with us only two seasons, but left his mark on many. Great guy, I hear he was a great dad—and he was a Super Bowl champ. My prayers to his family. 🙏 pic.twitter.com/Cb21IkP1XT

— Jim Irsay (@JimIrsay) November 8, 2023