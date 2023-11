El presidente Andrés Manuel López Obrador, informo al Senado que se ausentará del territorio nacional, para asistir a San Francisco, California, a la 30° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del 15 al 17 de noviembre El Senado de la República recibió un oficio mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador, informa que se ausentará del territorio nacional del 15 al 17 de noviembre de 2023, para asistir a la 30° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo en San Francisco, California, Estados Unidos. En el documento se precisa que para México, APEC es un mecanismo de suma importancia debido a que agrupa a 21 economías que representan el 60 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y la mitad del comercio mundial. Por ello, el objetivo de nuestro país dentro del foro es expandir y diversificar los vínculos económicos con Asia-Pacífico. La participación de México en el Foro, es clave para avanzar los temas prioritarios como: ampliar los vínculos económicos con la región Asia-Pacífico; impulsar la idoneidad de nuestro país como destino para el nearshoring; así como fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo e impulsar la equidad de género dentro de la economía global. Por otra parte López Obrador aseguró que el Gobierno podría ampliar, si fuera necesario, de 61 mil 313 millones a 100 mil millones de pesos el presupuesto proyectado para la implementación del Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. Al no permitir la corrupción, es posible atender todas las necesidades de la población damnificada porque el Gobierno de México tiene recursos suficientes y se administran mejor, en contraste con el mal uso que los funcionarios de sexenios anteriores le daban al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Ahora que se veía lo de Acapulco, dicen: ‘Fonden’; además de que se robaban el dinero del Fonden, que nunca le llegaba a la gente, era muy poco para lo que nosotros destinamos a apoyar a damnificados, lo que destinamos para apoyar a los damnificados en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero, lo que estamos destinando y vamos a ejercer en Acapulco. Hablaba yo de 60 mil millones de pesos, pero puede ser que sean 100 mil millones de pesos.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, ANA LILIA RIVERA; RATIFICA SENADO NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES DE MÉXICO EN PAÍSES BAJOS Y AUSTRIA

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, informo que el Pleno del Senado ratificó, con 97 votos, el nombramiento que expidió el Ejecutivo federal en favor de Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos, así como representante permanente de nuestro país ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Las y los senadores también ratificaron, con 90 votos, a José Antonio Zabalgoitia Trejo, como embajador de México en la República de Austria y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República Eslovaquia y la República de Eslovenia. Y como Representante Permanente de nuestro país ante la Academia Internacional Anticorrupción, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, les tomó la protesta de ley, para que asuman el cargo como embajadores a Carmen de la Soledad Moreno Toscano y José Antonio Zabalgoitia Trejo. Moreno Toscano es licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y embajadora emérita desde julio de 2020; ha sido embajadora de México en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, así como Subsecretaria de Relaciones Exteriores para Naciones Unidas, África y Medio Oriente; y Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Zabalgoitia Trejo ingresó al Servicio Exterior en 1988, y coordinó las áreas de la embajada de México en Estados Unidos durante la negociación del T-MEC; además fue Cónsul General en Miami; Coordinador General de Asesores en la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Embajador de México en Bolivia, entre otros.

DIPUTADO IGNACIO MIER; LA OPOSICIÓN BUSCA DESACREDITAR UN PRESUPUESTO RESPONSABLE QUE VA POR LA JUSTICIA SOCIAL

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena sostuvieron que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 busca la justicia social y el bienestar del pueblo de México, aunque la oposición, con mentiras, lo intenta desacreditar. Venimos de gobiernos prianistas, gobiernos que saquearon las arcas del gobierno y de los estados que gobernaron, que privatizaron las empresas mexicanas y las cedieron a los amigos de Calderón y Zedillo. Este gobierno es un gobierno de justicia, este presupuesto está diseñado para hacer justicia social. Subrayó que Morena ha avanzado para atender las necesidades y demandas del pueblo en un Paquete Económico que pone por delante a quienes fueron históricamente marginados por los gobiernos neoliberales. Desde el primer presupuesto aprobado por la Cuarta Transformación hemos sabido recoger los sentimientos de la nación, producto de una lucha histórica del pueblo de México. Asimismo destacó que existen resultados palpables que se propone fortalecer en el Presupuesto del próximo año, para garantizar el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Manifestó también que mientras la 4T trabaja en apoyo a los damnificados de Acapulco, Guerrero, la oposición se ha centrado en mentir. Celebró la asignación de 528 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recursos suficientes para la construcción de un modelo energético en el que se preserve la seguridad y la soberanía energética. Nuestra empresa eléctrica nacional tiene como propósito garantizar el acceso a la electricidad con tarifas bajas para todas las familias mexicanas, al tiempo de reconocer el trabajo de CFE para restablecer el servicio en Acapulco tras la devastación que dejó “Otis” a su paso.

XÓCHITL GÁLVEZ; EN SU REGISTRO COMO PRECANDIDATA A LA PRESIDENCIA, PIDE DEJAR ATRÁS PROYECTOS PERSONALES

Xóchitl Gálvez la abanderada del Frente Amplio por México, acompañada por sus hijos, así como por liderazgos panistas nacionales, estatales y locales, senadoras, senadores, diputados, diputadas y militantes, la legisladora afirmó que hoy inicia la batalla más importante de la historia de la democracia de México. Hoy iniciamos la batalla más importante, iniciamos la batalla de la lucha por la libertad, de la lucha por la democracia. Hoy iniciamos una batalla que va a rendir frutos a favor de México, así lo declaro en su registró como precandidata del PAN a la Presidencia de la República, ahí, hizo un llamado al panismo para hacer a un lado los proyectos personales y acompañarla en el camino a las elecciones de 2024. Xóchitl mandó un mensaje claro a los militantes en donde les pidió caminar a su lado y formar gobierno rumbo a los comicios: Que no es tiempo de proyectos personales, sino de elegir a los mejores candidatos. Dejemos atrás cualquier proyecto personal, yo entiendo, yo comprendo que hemos trabajado por un sueño, pero hoy de lo que se trata es ponernos de acuerdo y si no te toca ser diputado, si no te toca ser candidata o candidato a gobernador, te toca caminar conmigo y seguramente seremos gobierno. Tengan la certeza de que juntos vamos a hacer gobierno, cada quien sabe qué le toca hacer. Asimismo agradeció al partido por abrir la candidatura a la ciudadanía sin partido, pues pese a haber ocupado varios cargos con el albiazul había optado por no sumarse a sus filas.

SENADOR RAÚL ELENES; DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA EN EL SENADO, PIDIO AGILIZAR LA REVISION DE INICIATIVAS

El senador Raúl Elenes al instalar la nueva Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senador de la República, en su carácter de presidente de la misma, propuso buscar una dinámica acelerada para atender el mayor número de iniciativas posibles en lo que resta del actual y siguiente periodo legislativo. Los asuntos serán enviados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde antes se atendían los asuntos relacionados con la pesca, por lo que se estaría planteando una serie de reuniones periódicas para buscar soluciones. Y que tengamos una calendarización periódica, por lo menos una reunión mensual, quizás dos reuniones mensuales para estarle avanzando rápidamente en lo que nos queda este primer periodo y luego el segundo periodo que viene, la intención es crear una dinámica y una serie de agendas que aunque nos tiempos no nos den, sabemos que el proceso legislativo incluye ambas cámaras, pero que podamos al menos en la comisión de pesca, hacer nuestro aporte a la decisión nacional. De entrada, propuso una reunión con la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados para analizar a detalle el presupuesto asignado a la pesca, y la posible comparecía de los titulares de Conapesca e Inapesca ante esta nueva comisión, para conocer su agenda de trabajo y proyectos. Elenes culminó a los integrantes de la nueva Comisión de Pesca y Acuacultura a realizar aportes sin banderas políticas para sacar adelante los asuntos pesqueros, considerando el poco tiempo que tienen para sacar adelante las iniciativas presentadas al Senado de la República. Destacó la importancia, al revelar que unas 300 mil personas dependen de la actividad pesquera en México, y se está dentro de los primero lugares en producción de camarón, sardina, langosta, pulpo, atún y de otras especies del mar.

MARIO DELGADO; SENADORES INTERESADOS EN LA REELECCIÓN IRÁN DIRECTO A LA ENCUESTA

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, sostuvo una reunión con senadores morenistas para cerrar filas rumbo al proceso interno y para definir candidaturas para ser reelegidos en el Senado, quienes, irán directo a la encuesta. El dirigente aseguró que los senadores, al ser una pieza clave de la Cuarta Transformación (4T), por impulsar reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, serían reconocidos al ser incluidos directamente en la encuesta. Vamos a definir todas las candidaturas al Senado como lo marcan nuestros estatutos: a través de las encuestas. Pero como un reconocimiento a la labor que han realizado, a la aportación contundente a la cuarta transformación, nuestros senadores y senadoras van a pasar directo a la encuesta. Señalo que cuando se inscribe mucha gente a la convocatoria, se realizan encuestas de reconocimiento para evaluar los perfiles o se hacen acuerdos en la Comisión de Elecciones, pero harían una excepción con los senadores. Nuestros senadores van a pasar directo a la encuesta para la definición de quiénes eran candidatos o candidatas. Sobre el tema de la paridad, para la primera fórmula se determinará por medio de insaculación y para la segunda fórmula entrarán aquellos quienes queden en segundo lugar de las encuestas para la definición de candidatura a gubernaturas así como quienes hayan sido descartados por cambio de género. De igual modo, mencionó que en la reunión, se informó el progreso que ha tenido la coordinadora nacional de la 4T, Claudia Sheinbaum, en sus recorridos por el país, así como la organización de los comités estatales para candidaturas a gubernaturas. Tuvimos una reunión para informar cómo vamos en los trabajos de la coordinadora nacional. Estamos a menos de 7 meses de la elección presidencial y vamos muy bien en este proceso de organización.

TEPJF; RATIFICA ACUERDO DEL INE: PARTIDOS Y COALICIONES DEBERÁN POSTULAR A CINCO MUJERES PARA LAS ELECCIONES A GUBERNATURAS EN 2024.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifica que los partidos y coaliciones deberán postular a cinco mujeres para las elecciones a gubernaturas en 2024. Por tres votos contra dos, emitidos por las magistradas Janine Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el Tribunal ratificó el acuerdo del INE. Asimismo incluyeron una modificación: la decisión sobre las candidaturas también debe incluir a los partidos locales y no solo a los nacionales. Los estados involucrados en la disputa son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, presento una propuesta para revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a los partidos políticos a postular al menos a cinco mujeres y cuatro hombres en las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024. Según el proyecto de resolución, el magistrado propone la exclusión de Yucatán de estas reglas debido a su legislación existente en la materia. Lo que haría que los partidos deban de postular al menos a cuatro mujeres en los próximos comicios. El documento, subraya que el INE carece de competencia constitucional y legal para imponer disposiciones que garanticen la paridad sustantiva en la postulación y registro de candidaturas a gubernaturas y la jefatura de gobierno.

DIPUTADOS RUBÉN MOREIRA, JORGE ROMERO Y LUIS ESPINOSA; PRI, PAN Y PRD PRESENTARAN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXTINCIÓN DE LOS FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, y el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, anunciaron que en los próximos días presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al Poder Judicial de la Nación que eliminó 13 de los 14 fideicomisos que tenía. Acompañados por diputadas y diputados de sus grupos parlamentarios, sostuvieron que estas modificaciones, promovidas por el Presidente de la República y Morena, vulneran la Constitución y la división de poderes, y pretenden debilitar al Poder Judicial y a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández. El diputado del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante expuso que los tres grupos parlamentarios alistan una acción de inconstitucionalidad para impugnar el decreto, que reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los tres grupos parlamentarios hemos trabajado una acción de inconstitucionalidad que será presentada en unos días en contra de este decreto, porque atenta contra diversos principios constitucionales. Hemos planteado en este documento que afecta la independencia del Poder Judicial y la división de poderes; además, vulnera el proceso legislativo, toda vez que se excluyó de la dictaminación y del estudio de la Comisión de Justicia. Asimismo, vulnera la seguridad e integridad de los juzgadores y violenta lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que, al extinguirse los fideicomisos, los recursos tendrían que reintegrarse, no a la Tesorería de la Federación, como plantea la reforma, sino en todo caso al propio Poder Judicial. A ello se adiciona, que los fondos a que hace referencia a la reforma están compuestos por contribuciones de los trabajadores del Poder Judicial, es decir, no se trata de recursos etiquetados por la Cámara de Diputados, sino de recursos autogenerados, por una parte, por el Poder Judicial y por la otra, las aportaciones del personal. Esto afecta alrededor de 50 mil trabajadores a nivel nacional del Poder Judicial y el 80 por ciento de éstos, son personal operativo y no altos mandos, como se ha planteado y las aportaciones que el personal operativo ha dado para constituir muchos de estos fideicomisos. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, reiteró que esta reforma es un atropello a la división de poderes; es una más de las muestras para debilitar a las instituciones del país, ejemplo de ello, es que los efectos del huracán Otis se maximizaron por la destrucción de las instituciones como el Sistema Nacional de Protección Civil y por quitarle recursos a los estados y los municipios. Nosotros tenemos muy clara la defensa de la división de poderes y del federalismo, la defensa de las instituciones de los órganos autónomos, y vamos a defender un presupuesto federalista, municipalista, protector de las instituciones. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, destacó que los fideicomisos que extinguió la reforma al Poder Judicial no eran para privilegios de las y los ministros, sino para el personal operativo, y no puedes tú tener un derecho adquirido y que después te lo quiten, es absolutamente inconstitucional. Esos fideicomisos no son para privilegios de ministros ni de ministras. No estamos defendiendo privilegios, lujos, miles de asesores, viáticos infinitos que coman con caviar, lo que estamos defendiendo son, por lo menos seis de 13 fideicomisos que fueron compuestos no sólo por recursos del gobierno, sino por aportaciones individuales de miles de trabajadores, no de ministras o ministros, de miles de trabajadoras de base, de honorarios. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, coincidió en que esos fideicomisos no eran para privilegios, sino derechos adquiridos por lo trabajadores de base del Poder Judicial. Eran derechos adquiridos, eran ahorros de toda una vida que el Presidente y hoy más que nunca queda claro que, en una venganza política contra la presidenta de la SCJN, Norma Piña, por el simple hecho de ser mujer, ser autónoma y de llevar al Poder Judicial a la autonomía que constitucionalmente tiene, pretenden desaparecer. Respecto al presupuesto para la reconstrucción de Guerrero, cuestionaron que Morena no tenga voluntad para asignar recursos, pues dinero hay.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; CANDIDATO OPOSITOR DE VERACRUZ DEBE SALIR DE LA CIUDADANÍA

El coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, declaró que el candidato opositor en el estado de Veracruz, debe salir de la ciudadanía, por eso yo lo que propongo, reclamo, exijo, es que se encueste para que más allá de quién sea el partido que lleve el nombre y registre ante el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), sea a partir de una encuesta donde junto con la sociedad civil se decida, quién estará en el Frente Amplio por Veracruz. Rementería del Puerto destacó que, aunque sea el PRI el que postule, lo haga, pero al que tenga mejores posibilidades en la ciudadanía y advirtió que de no hacerse así, se corre el riesgo de caer en acuerdos cupulares que puedan desencantar a la sociedad civil y a los militantes de los tres partidos que conforman el Frente Amplio por México. El panista refirió que el Partido Acción Nacional en Veracruz no ha resuelto si irá o no en alianza, a lo que pidió respeto al Consejo Estatal del PAN en lo que se llega a un acuerdo que beneficie a los veracruzanos. El PAN en Veracruz no ha resuelto, resolverá este sábado que hay sesión del Consejo Estatal y ahí se va resolver apenas si hay alianza o no, no se ha resuelto y de repente decir, es que ya le toca al PRI, es del PRI y hay un acuerdo, me parece una absoluta falta de respeto al Consejo del PAN en Veracruz. El legislador remarcó que hay voces del consejo en Veracruz que están diciendo que sea una alianza que la pueda registrar el PRI, pero con la condición de que el acuerdo salga a través de un método que defina el que sea más competitivo no a quien solamente el PRI decida. Si las encuestas proponen que eso los marcan a ellos será por algo, porque la gente son los que al final deciden que van, bueno; pero lo que tenemos que hacer es que sea un proceso claro, un proceso transparente y un proceso aceptado en su metodología por todos los que queremos participar, por los partidos por supuesto también y por la sociedad civil.

DIPUTADO ROBERTO CARLOS; MORENA MATÓ AL CAMPO AL QUITARLE PROGRAMAS Y RECURSOS ESENCIALES PARA SU OPERACIÓN

El diputado Roberto Carlos López tras el debate de las reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, dijo que las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI sostuvieron que Morena mató al campo, al quitarle los programas y recursos esenciales para operar y dejarlo en el olvido, pero afirmaron que su bancada mantiene la lucha para atender las necesidades de los campesinos y productores. Aseguró que el sector primario cada día está en un abandono mayor y las familias son víctimas de la ausencia del Estado mexicano, por ello, es necesario formular programas compensatorios con incentivos. Subrayó que la peor pandemia que sufre México no es el Covid-19, sino la ineptitud de Morena al gobernar. Las y los representantes priistas ejemplificaron, respaldados por el coordinador Rubén Moreira, con una gran mazorca, cómo el partido mayoritario ha terminado con el campo, desinflando su desarrollo y productividad por falta de recursos. El legislador Ismael Hernández expuso que en los últimos cinco años ser agricultor ha sido un acto de fe y de orgullo, porque no hay apoyo para producir alimentos en las diferentes regiones del país, solo programas sociales con un alto nivel de asistencialismo. Señaló que no existe fomento para los diversos rubros del sector primario, porque los de Morena quieren con fondos generales atender y presionar para lograr en el 24 la posibilidad de un éxito electoral. Augusto Gómez Villanueva, puntualizó que la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural es un golpe directo al corazón del campo mexicano y una contradicción flagrante con lo que el presupuesto para 2024 pretende justificar. En ese sentido, adelantó que su bancada presentará una Ley de Emergencia para apoyar a los campesinos afectados. El diputado Juan Francisco Espinosa expuso que el presupuesto que se propone para 2024 a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 74 mil millones de pesos es prácticamente igual al que se tuvo en el 2011 y, aclaró, ni las necesidades son las mismas, ni alcanza para lo mismo, lo que demuestra que así de grande es la deuda con el campo. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI sostiene su rechazo al presupuesto propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un total apoyo a un presupuesto para todos, como el planteado por la senadora Xóchitl Gálvez, incluyente y con soluciones para el campo.

DIPUTADO HAMLET GARCÍA; NECESARIO, DESTINAR MÁS PRESUPUESTO AL TEPJF PARA ENFRENTAR RETOS DEL PROCESO ELECTORAL 2024

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) indicó que, dado el tamaño del proceso electoral del 2024, es preciso asignarle más recursos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estamos conscientes de que se trata de un proceso electoral grande por la renovación de la Presidencia de la República, las cámaras, nueve gubernaturas y el presupuesto del Tribunal es mayor al de 2023, pero consideramos que se requieren mayor cantidad de recursos para poder afrontar los retos para el 2024. Sostuvo que hay varias reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 que plantean destinar desde 260 hasta 500 millones de pesos más al TEPJF. García Almaguer indicó que como las reservas se discuten por artículo, no se tiene claro cuándo se abordará la referente al Tribunal. Sobre la disposición de Morena y sus aliados para solventar las más de 3 mil reservas al PEF 2024 que se tienen previstas, dijo que en el caso del TEPJF hay consenso y se requiere revisar en qué medida se dará ese nuevo ajuste. Respecto al Instituto Nacional Electoral (INE), reiteró que es sólo un ajuste a su presupuesto precautorio que en este momento no necesitan.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; PIDE A TITULARES DE SEGOB, SSPC Y CNPC RENUNCIA, TRAS FRACASAR EN LA PREVENCIÓN FRENTE A EMERGENCIA DEL HURACÁN “OTIS”, EN GUERRERO

El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) hizo un llamado a las titulares de las Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Velázquez y a la coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa a presentar su renuncia, tras fracasar en la prevención y actuación frente a la emergencia del huracán “Otis” que impactó el estado de Guerrero. El legislador señaló que los errores de estas funcionarias y la incapacidad de actuación que han demostrado frente a un fenómeno meteorológico como el huracán ‘Otis’ y la posterior atención a la población ha costado vidas y nos pone en riesgo frente a cualquier emergencia. No se puede tener chivos expiatorios, y no se trata sólo de correr a una directora, se trata de que los responsables asuman las consecuencias de sus actos y presenten su renuncia. Afirmó que hasta ahora no se ha sancionado a ningún funcionario ni por omisión ni por inacción frente a la tragedia. Debe haber despidos del más alto nivel, de secretarios de Estado y que se deslinden las responsabilidades también del propio presidente en la toma de decisiones frente al huracán ‘Otis’. Hay más de 270 mil viviendas afectadas por el huracán, 46 fallecidos. Mendoza Acevedo consideró que los mexicanos merecen una explicación pues la falta de coordinación y criterio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado la pérdida de muchas vidas.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA; RENUNCIA DE ARTURO ZALDÍVAR A LA SCJN ES PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE LA “4T”

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, cuestionó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y auguró que ésta sea para participar en el proyecto de la “Cuarta Transformación”. Ahí está lo que habíamos dicho, cuando Arturo Zaldívar fue presidente de la SCJN no se tocaron los fideicomisos. Hoy tenemos a una presidenta del Poder Judicial autónoma y viene el recorte. La pregunta es por qué renuncia Arturo Saldívar ahora, a qué cargo aspira dentro de la 4T. Como dijera mi abuela, ahora entiendo muchas cosas. El diputado reiteró que mientras el ministro Saldívar estuvo al frente de la Corte jamás hubo ninguna revisión y ahora se busca disminuir el presupuesto del Poder Judicial. Esto es mientras hubo un presidente de la Suprema Corte amigo de la 4T, no se tocó los fondos. Hoy que hay una presidenta independiente ahora vemos los recortes. El legislador cuestionó la decisión del ministro, ya que sólo resta un año para concluir el periodo de su encargo; además, dijo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ya lo invitó a participar en el proyecto de la Cuarta Transformación. Su tiempo expira hasta dentro de un año, ya lo sabía cuando asumió el cargo como ministro de la Corte, uno de los más altos honores del país. Insisto, no dudo que pronto lo veamos en una posición dentro de la 4T.

MARKO CORTÉS; PAN FORMALIZA REGISTRO DE XÓCHITL GÁLVEZ COMO PRECANDIDATA Y SE DECLARA LISTO PARA COMENZAR A RECORRER MÉXICO Y CAMBIAR EL RUMBO

el dirigente, Marko Cortés Mendoza, señalo que con un amplio respaldo del panismo y ciudadanas y ciudadanos que se dieron cita en el Comité Ejecutivo Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, se convirtió en la precandidata del proceso interno del PAN para la selección de la candidatura a la presidencia de la República. La senadora entregó su documentación a la Comisión Nacional de Procesos Electorales del partido y recibió su constancia de recepción de registro. Marko Cortes aseguró que el partido está listo para comenzar esa brega de recorrer México a partir del 20 de noviembre en precampaña y cambiar el rumbo. El jefe nacional de los panistas se dijo convencido de que Morena representa la continuidad de los abrazos a criminales, el incremento de violencia, la inseguridad, extorsión, ineptitud, mentira, el incremento a la pobreza extrema, el clientelismo empobrecedor, la precarización del salario, incertidumbre y falta de inversión. En cambio, el PAN, el Frente Amplio por México y Xóchitl Gálvez, garantizó, representa Estado de Derecho, abrazar a la sociedad y detener a los criminales, asignar recursos a la paz, la tranquilidad, y a profesionalizar cuerpos policiacos civiles, a tener fiscalías capaces y honestas y mejorar los programas sociales. Llamó a todos los panistas a salir a tocar puertas y corazones, porque el reto es mantener la esperanza que la precandidata ha despertado en México. Que sean cada día más y más mexicanos, los que estén convencidos que el cambio se escribe con X, con X de Xóchitl Gálvez, eso tenemos que hacer.

DIPUTADO JORGE ROMERO; LLAMA A DEJAR DIFERENCIAS PARTIDISTAS Y VELAR POR LA RECONSTRUCCIÓN DE GUERRERO

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, llamó a las diputadas y los diputados de todas las fracciones a dejar a un lado las diferencias partidistas y velar por la reconstrucción de Acapulco, Guerrero. Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, recordó que luego del paso del huracán “Otis” miles de familias se vieron afectadas por este fenómeno, y requieren con urgencia ayuda. Dijo que las diputadas y los diputados panistas han manifestado su intención de sumar esfuerzos para contribuir al restablecimiento de las zonas afectadas, a través de la creación de un Fondo para la Rehabilitación de Acapulco y zonas devastadas por el huracán. Indicó que esta propuesta cuenta con el respaldo de los grupos parlamentario del PRI y PRD, por lo que convocó al resto de legisladores a tener un gesto de unidad, con humildad y votar a favor de este planteamiento. Si ustedes que tienen la mayoría votaran a favor de esos recursos, nosotros se los aplaudimos, sin mezquindades, es momento de dejar de lado diferencias con el objetivo de ofrecer apoyo a la población guerrerense. Les pedimos, por favor, que le bajemos a la marca PAN, o a la marca PRI, o a la marca PRD, les pedimos que le bajen a la marca Morena y que digamos que la patria es primero. Ahorita que nos ocupan nuestras hermanas y hermanos de Acapulco. Romero Herrera condenó que la mayoría en el Congreso se niegue a destinar recursos para esta causa, y recalcó que dicha acción solo es de voluntad política. Lo que se ocupa es que tengamos voluntad. Pero si no, que quede en la historia esta fotografía, la oposición los está convocando a la unidad. El diputado agradeció a las y los integrantes de distintos grupos parlamentarios que se han sumado a esta causa como un gesto de unidad por Guerrero.

ANTONY BLINKEN; EEUU SOSTIENE QUE ISRAEL NO PUEDE REOCUPAR GAZA Y EL G7 PIDE UNA PAUSA HUMANITARIA

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que para lograr una paz sostenible en Gaza, Israel no puede re ocupar la Franja, desplazar a sus ciudadanos o reducir su territorio, mientras que el G7 reclamó una pausa humanitaria. La única forma de lograr una paz sostenible es a través del no desplazamiento de los palestinos en Gaza, la no reocupación de la Franja, el bloqueo o la reducción del territorio, así lo señalo Blinken con motivo de su visita a Tokio para participar en una reunión de cancilleres del G7.

