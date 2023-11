Ante el auge que tienen los servicios de streaming, la NASA presentó su nueva plataforma que permitirá a los usuarios sumergirse y explorar el espacio exterior.

La agencia espacial de Estados Unidos, lanzó su nueva plataforma de streaming la cual permitirá a los usuarios tener acceso al contenido multimedia de sus investigaciones, exploraciones y demás cuestiones relacionadas con el espacio exterior.

Por ello se presentó ‘NASA+’ el servicio de streaming de la agencia la cual sorprende a todos puesto que no tendrá costo alguno, no requiere suscripción y podrás disfrutar de su contenido en cualquier dispositivo.

De momento la plataforma no está disponible aún, pero se puede observar una vista previa temprana de su sitio web beta. La agencia no ha dado fecha para el lanzamiento sin embargo planean sacarla en lo que resta de este 2023.

Caber mencionar que NASA+ al ser gratuito no tendrá anuncios comerciales y será apto para toda la familia y a pesar de que ya hay contenido de la agencia se irán sacando nuevos lanzamientos.

“Queremos inspirar a la humanidad a través de una experiencia web unificada y de clase mundial de la NASA. La modernización de nuestros sitios web principales y la optimización de la participación del usuario son pasos críticos para hacer que la información de nuestra agencia sea más accesible, descubrible y segura”.

🚀 3…2…1… We have LIFTOFF of our new streaming service, NASA+ https://t.co/EuPGk4Yfo6

No subscription required

No ads. No cost. Family friendly!

Emmy-winning live shows

Original series

Available on major platforms, including Apple TV, Roku, iOS, Android & the NASA app. pic.twitter.com/haxD3ke6es

— NASA (@NASA) November 8, 2023