Con Nostalgia (RMX), tema creado con Inteligencia Artificial (IA), se evidenció la poca tolerancia a la frustración de Bad Bunny, luego de las críticas en redes sociales donde también se expuso su mala ortografía.

En su cuenta oficial de WhatsApp en donde cuenta con 19 millones de seguidores, el boricua criticó la canción que se hizo viral en TikTok.

“Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no… hay gente con la que conecto y gente con la que no… Si a ustedes les gusta esa mierd* de canción que está viral en TikTok ‘salgansen’ de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso hice el nuevo disco, pa ‘desaserme’ de gente así. Así que chu chu fuera”, escribió el Conejo Malo.

En el tema se puede escuchar las voces de Benito Martínez y de Bad Gyal recreadas por la IA.

“Charros. Dios mio. no los quiero en la gira tampoco”, complementó el cantante puertorriqueño del momento.

Esto hizo ruido en redes y generó opiniones encontradas, principalmente, las que se burlaron del cantante y catalogaron su reacción como “un berrinche”.

Entre las críticas resalta, además, la ortografía que tiene el cantante: “Cómo se podía esperar que escribiera alguien que no sabe hablar y que dice puras pendejad*** en sus canciones. Que bueno que se da cuenta que es fácilmente reemplazable”.

“Le llama mierd* de canción a una que se escucha exactamente igual que las que él hace normalmente. Es tan igual que la gente no puede ni discernir”, comentó un usuario en X.

“Se me hizo muy infantil su reacción, pero me imagino el tremendo golpe al ego de ver que una canción hecha en minutos con IA la haya pegado tanto, igual le sirve para que se esmere más en sus letras horrorosas sin sentido”, fue otro de los comentarios destacados en la red social, aunados a los que se burlaron de que su música es fácilmente imitable por la tecnología.

Esto sucede justo después de que su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana sorprendiera a sus fans, pero no de una manera positiva, pues ha sido criticado de manera negativa al contener solamente canciones de trap y se ha asegurado que no tiene vibras de su álbum anterior, el cual fue un rotundo éxito mundial.

Bad Bunny usa con mucha frecuencia su canal oficial de WhatsApp para comunicarse de forma cercana con sus seguidores.

