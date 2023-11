El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) tiene un monto de 21 millones 672 mil 69 pesos por aclarar debido a diversas irregularidades; además de contar con un padrón de investigadores desactualizado, en el que incluyeron a beneficiarios “no vivos”… Que luego resucitaron en el papel.

De acuerdo a la segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2022, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Conahcyt carece de un Padrón de Beneficiarios actualizado.

“Ya que el único que se publicó en 2022 se integró por 36 mil 624 investigadores, incluidos 172 ‘no vivos’, y no se consideró a 19 que recibieron pagos desde enero de 2022. Y en el del primer trimestre de 2023 se reportaron 99 como ‘vivos’, respecto de los 172 ‘no vivos’”, destaca el documento.

Es decir, de un padrón a otro, 99 de los investigadores supuestamente fallecidos resucitaron, al menos en el Padrón de Beneficiarios.

De acuerdo con la Auditoría De Cumplimiento: 2022-1-3890X-19-0089-2023, realizada al Programa Sistema Nacional de Investigadores, originalmente el monto por aclarar era de 21.9 millones de pesos, pero “en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 248 mil pesos, con motivo de la intervención de la ASF”.

Con esta recuperación de recursos, significa que al menos 21.6 millones de pesos siguen pendientes de aclaración.

Además se determinaron irregularidades en los pagos de estímulos económicos a los investigadores, a los ayudantes o, en su caso, a beneficiarios de investigadores fallecidos, por un total de 18.8 millones de pesos, de los cuales, 15.3 millones “fueron pagos improcedentes y, 3.5 millones de pesos, pagos en demasía”.

Dichas irregularidades, de acuerdo con la ASF, fueron ocasionadas “por el pago de indemnizaciones sin acreditar dependencia económica o cumplir los requisitos para ser beneficiario de investigadores fallecidos; no contar con convenios firmados, actualizados o no formalizados; no acreditar estar adscritos a instituciones públicas de educación superior o centros de investigación del sector público en México; la omisión en el descuento de pagos ya efectuados y el pago en exceso en el número de UMA, entre otros”.

De acuerdo con el documento, el Conahcyt, dirigido por María Elena Álvarez Buylla, también hizo pagos por 2.8 millones de pesos a cinco investigadores eméritos, “sin que se contara con la evidencia de su situación, ya que no demostraron la aplicación de un mecanismo que sirviera como prueba de vida para sustentar sus pagos”.

Antecedentes

En la primera entrega de la Cuenta Pública 2022, el ente fiscalizador también informó que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dirigido por José Antonio Romero Tellaeche, a quien Álvarez Buylla designó pese a las críticas de profesores y alumnos, opera bajo un esquema administrativo deficiente que impide una inversión correcta de los recursos para generar mejores rendimientos.

Este esquema, de acuerdo con la ASF, “provocó que 205.3 millones de pesos no generaran rendimientos o intereses durante el periodo de enero a noviembre de 2022”.

Además, los ingresos fiscales que no se ejercieron al corte del 31 de diciembre de 2022, es decir, 12.7 millones de pesos, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación de manera extemporánea y sin los rendimientos financieros generados.

Hay que recordar que María Elena Álvarez acusó a 31 investigadores que pertenecían al extinto Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.

El año pasado, la titular de Conahcyt, reveló ante legisladores, que parte de los recursos por la extinción de 44 Fideicomisos que eran para investigación científica y desarrollo tecnológico, fueron entregados a la Tesorería de la Federación para los “proyectos prioritarios” de este gobierno.

Hay que recordar que fue este Consejo quien no pudo construir los ventiladores prometidos durante la emergencia de Covid-19; además, se tardó más de lo previsto para crear la vacuna Patria contra esta enfermedad.

Postura

Respecto a los resultados de la auditoría realizada por la ASF, el Conahcyt informó que todas las observaciones se encuentran en proceso de aclaración para ser solventadas, y servirán de referencia para mantener la mejora en los procesos de gestión.

Señaló que con corte a septiembre 2023 se han recuperado cuatro millones 426 mil pesos, que representan 23.5% del monto total por pagos improcedentes y en demasía. Asimismo, se logró que la gestión de altas, bajas y registro de cuentas bancarias de los ayudantes de investigadores con nivel 3 o eméritos en el SNII se lleve a cabo a través del nuevo módulo que opera en el aplicativo Apeiron, un sistema para la administración de datos y documentos en línea, mismo que ha sido gestionado con los recursos materiales y por personal del Consejo.