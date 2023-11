El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que ya se inició la entrega de 250 mil paquetes de enseres domésticos a los afectados del huracán Otis; asimismo informo que también se inicio con la dispersión de recursos de los programas del Bienestar. Se sigue trabajando en Acapulco, ya empezaron a distribuirse enseres domésticos en las viviendas, se siguen entregando despensas, comida caliente, en comedores de Marina, de Defensa, y se dio inicio con la entrega de los apoyos, el programa de la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad. López Obrador indico que viajará a Acapulco, Guerrero, para decirle a la gente que la oposición está utilizando esta situación con fines politiqueros. Ya hemos estado, en tres ocasiones y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco, y fui desde el primer día y recorrí todo, y hablé con la gente, y me di cuenta de todos los daños y lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Tengo que decirle a la gente que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros, los que están en campaña, los que quieren regresar por sus fueros, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores, que no se cansaron de robar. Por otra parte el presidente López Obrador dejó en claro que México no romperá relaciones diplomáticas con Israel, pues siempre buscará la neutralidad porque no busca tomar partido por ningún país pero si por buscar la paz. Ello, pese a las críticas que ha recibido ese país por los ataques contra la población civil, que ha dejado hasta el momento más de 10 mil muertos, en su mayoría mujeres y niños. Nosotros, quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel ni vamos a tener una postura más allá de buscar la paz, de evitar que siga la guerra y, además, que se extienda, porque es muy riesgoso, muy doloroso lo que está sucediendo, y produce hasta impotencia. En este marco, pidió a la ONU y a Estados Unidos su intervención para acordar una tregua y proteger a los civiles. Ojalá y Naciones Unidas haga algo, Estados Unidos, que tiene muy buena relación con Israel, que intervenga para garantizar una tregua, para proteger a civiles, para evitar masacres, pero todos deberíamos ayudar a que se dé la paz sin confrontarnos.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, ANA LILIA RIVERA; HOMENAJE EN EL SENADO AL FILÓSOFO ENRIQUE DUSSEL

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que el Pleno del Senado de la República rindió un homenaje y guardó un minuto de silencio en memoria del filósofo y académico Enrique Dussel Ambrosini, quien falleció el domingo 5 de noviembre, a los 88 años. Fue una figura clave en el desarrollo de la filosofía y contra las estructuras de poder existentes. Ana Lilia Rivera, recordó que Enrique Dussel fue argentino de nacimiento, pero desde 1975 se instaló en nuestro país, donde se dedicó a la investigación de la filosofía y la historia. Agregó que fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

DIPUTADO IGNACIO MIER; DISCUSIÓN DEL PEF 2024, SE DEBATEN DOS PROYECTOS, UNO QUE PIENSA EN LOS MÁS NECESITADOS Y EN MANTENER LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO; Y OTRO, UN PROYECTO IRRESPONSABLE

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, celebró la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, asegurando que este será benéfico para los mexicanos. El legislador refirió que se dio un primer paso para garantizar condiciones de desarrollo para más de 30 millones de familias mexicanas. Asimismo aseguro que se impulsará el desarrollo social y económico, además de mantener los indicadores macroeconómicos en niveles estables. Mier Velazco resaltó el hecho de que el Presupuesto de Egresos de la Federación le da una respuesta a las necesidades de los afectados por el huracán Otis en Guerrero. De igual manera refirió que en la discusión de las tres mil reservas que se plantearon, se debatirá sobre dos modelos de gobierno, siendo uno el representado por la Cuarta Transformación que pretende la estabilidad económica del país y la atención de los más necesitados y el otro que significa una forma de dirigir a México de forma irresponsable. Están en debate dos proyectos, uno que piensa en los mexicanos, en los más necesitados y en mantener la estabilidad económica de México; y otro, un proyecto irresponsable que ustedes ya lo conocen.

CÁMARA DE DIPUTADOS; INICIARON LA DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR DEL DICTAMEN DEL PEF 2024, CON 3 MIL 93 RESERVAS INSCRITAS

La Cámara de Diputados inició la discusión en lo particular del dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024, con la presentación y discusión de 3 mil 93 artículos reservados por los siete grupos parlamentarios. En la reanudación de la sesión presencial, luego de haber declarado un receso al término del debate y la aprobación en lo general, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, dijo que se continuará con la discusión en lo particular y con el desahogo de las reservas presentadas por las diputadas y los diputados. Mencionó que fueron recibidos tres mil 93 documentos o reservas que contienen tres mil 533 artículos reservados, el número de oradores al terminar el listado era de 351; sin embargo, derivado de la organización de los grupos parlamentarios este número ha aumentado. Deseo que tengamos un gran debate, un debate de altura en donde se privilegien las ideas y los argumentos. El PEF 2024 prevé un gasto neto total de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, lo que equivale a un incremento real de 4.2 por ciento comparado con el 2023. Estima un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos. El documento fue avalado en lo general, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Parlamentaria del Anexo RA-1 al Anexo RA-62, se conjuntan alrededor de tres mil 93 reservas impulsadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, MARCELA GUERRA; CÁMARA DE DIPUTADOS ENTREGA VÍVERES PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL HURACÁN OTIS

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero Herrera, encabezaron el acto de entrega de víveres para personas damnificadas en el estado Guerrero por el huracán Otis, mismos que fueron enviados vía aérea. Esta LXV legislatura de la Cámara de Diputados está y estará con quienes se han visto afectados en Guerrero, y expresa su respeto y condolencias a los deudos de las familias que sufrieron la pérdida de vidas de alguno de sus integrantes, y de quienes padecen falta de servicios y afectación de su patrimonio. La Cámara de Diputados se expresa en hechos concretos, porque somos una manifestación del sentir nacional, y en este momento difícil el sentir nacional es la solidaridad plena con el pueblo de Guerrero. La diputada presidenta subrayó que todos los grupos parlamentarios han mostrado que, ante estos hechos, la Cámara de Diputados debe actuar de forma solidaria y expedita para aliviar la grave contingencia, al tiempo que señaló que la situación de Guerrero se mantendrá entre los temas más importantes de la agenda legislativa. Es cierto que la ayuda que proveemos no será suficiente, pero también lo es que contribuye a paliar una situación que nos lastima como país. El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jorge Romero Herrera, manifestó que las distintas opiniones políticas se ponen de acuerdo para ayudar a quienes lo necesitan, ante la experiencia que viven miles de mujeres y hombres en Guerrero que requieren ayuda de servidores públicos y de toda la población del país. Expresó que debe haber un punto, por breve que sea, en que se dejen a un lado las diferencias entre los grupos parlamentarios; desde esta Junta de Coordinación, aspiramos a encontrar muchos más de estos espacios de unidad por la gente de México. Como expresión y representantes populares, con este gesto simbólico de una donación, que surge de los recursos de la Cámara de Diputadas y Diputados, queremos mandar ayuda y decirles que más allá de los debates, la población cuenta con las y los diputados para contribuir, aunque sea con este granito de arena, en aliviar quizá un día o dos. Convocó a la sociedad a seguir apoyando para la reconstrucción y la reactivación de Acapulco y de Guerrero.

ARTURO ZALDÍVAR; PRESENTÓ SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE

El ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador quien, en caso de que la acepte, deberá enviarla al Senado para que sea aprobada la dimisión del ministro. Arturo Zaldívar declaró: Mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. El México con el que soñamos es posible. Sigamos avanzando en su construcción. ¡Hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre!”. De acuerdo con la Constitución Política Mexicana, Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; ANUNCIA REGISTRO COMO PRECANDIDATA PRESIDENCIAL DE ACCIÓN NACIONAL

La virtual candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en reunión con dirigentes estatales del partido en todo el país, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acompañado de la secretaria general, Noemí Luna Ayala, anunció el registro de Xóchitl Gálvez Ruiz como precandidata en el proceso interno del PAN para la selección de la candidatura a la presidencia de la República. El evento se realiza hoy miércoles 08 de noviembre a las 11:00 de la mañana en el auditorio del Comité Ejecutivo Nacional. El anuncio se hizo luego de que la Secretaría General de Acción Nacional emitió la invitación correspondiente para el proceso interno, con efectos vinculantes para el proceso de la coalición. El dirigente del blanquiazul hizo un llamado a todos los jefes estatales para trabajar en unidad y con el mayor de los entusiasmos en la precampaña nacional, a fin de corregir el rumbo y lograr un cambio en el 2024.

SENADORA IMELDA CASTRO; MÉXICO NECESITA UNA OPOSICIÓN DE CALIDAD Y NO UNA OPOSICIÓN CARROÑERA; LA DE HOY NO ENTIENDE LA REALIDAD DEL PAÍS

La senadora Imelda Castro Castro, por Sinaloa, lamento que definitivamente la oposición no ha entendido, no ha estudiado, no ha reflexionado la realidad que vive nuestro país y cómo las y los ciudadanos están, justamente ellos sí, estudiando, revisando, recibiendo lo que significa un gobierno humanista, como el gobierno encabezado por López Obrador. Imelda Castro durante el debate sobre la tragedia que vive el estado de Guerrero a consecuencia del huracán Otis, les lanzó un cuestionamiento a los opositores a partir de pronunciamientos totalmente fuera de la realidad: No hay presupuesto, dicen; debieron haber evitado esa tragedia; no hay apoyo para la gente; ¡por supuesto que eso es politiquería! A poco, de verdad se los pregunto, ¿no han visto este programa?, señalando un documento con las acciones del Gobierno federal para el rescate de Guerrero. Es el programa de reconstrucción más grande de toda la historia en nuestro país. En dicho documento, precisó que hay 20 acciones que abarcan a todos los sectores de la población, y los invitó a leerlo: Lean ese proyecto, ese programa de reconstrucción. Yo no lo voy a hacer aquí porque no me da el tiempo compañeras y compañeros, pero el apoyo que hay, la ampliación de prácticamente todos los programas federales; el adelanto de apoyos de varios de esos programas; la prórroga del Infonavit; de la Comisión Federal de Electricidad; los más de 20 000 créditos que se van a dar; el apoyo a 337 hoteles; el apoyo a las escuelas, en fin. Y también, a manera de consejo, dijo que la oposición se debe ubicar en el país de la gran transformación para que puedan recuperar la confianza de la gente si quieren que vuelvan a votar por ellos. Se los digo con toda sinceridad, porque necesitamos una oposición de calidad y no una oposición carroñera, como la cara que hoy están mostrándole al país.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; PIDE PONER ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES POR TRAGEDIA ORIGINADA POR EL HURACÁN “OTIS”

La senadora Josefina Vázquez Mota, en la sesión de ayer martes, las y los senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios intercambiaron diferentes puntos de vista sobre la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, luego del paso del Huracán “Otis”. La senadora pidió poner la atención a niñas y adolescentes que están sufriendo una vulnerabilidad y daño importante. Coneval reportaba a guerrero como el segundo estado de mayor pobreza, por lo que índico que lo que toca hacer son medidas de atención urgente. Asimismo con esta desgracia se incrementa el retraso en la educación, hay incremento de enfermedades, sugiero crear una comisión que escuche a las familias y apoyen a los que no tiene voz, como son las niñas y adolescentes, asimismo quiero reconocer las labores de la secretaria de Marina y Guardia Nacional por su gran esfuerzo así como a la sociedad civil.

PRI, PAN Y PRD; OFICIALIZA COALICIÓN “VA POR LA CDMX” Y MÉTODO DE SELECCIÓN RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2024

Los líderes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Andrés Atayde, Israel Betanzos y Nora Arias, respectivamente formalizaron la coalición, “Va por la CDMX”, quienes hicieron oficial su alianza de cara a la elección en 2024, donde se elegirán alcaldías y jefatura de gobierno. Los tres partidos miembros del Frente Amplio por México (FAM) formalizan la alianza con la que buscan enfrentar a Morena, el partido en el poder, en la contienda por liderar la capital del país. Presentaron el Convenio de Coalición ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Los líderes de los partidos en la capital expusieron que el objetivo principal es trabajar en unidad para asegurar el triunfo en los próximos comicios. “Vamos a Ganar”, expresó el representante del PAN. El líder del PRI en CDMX hizo lo propio, pero ahondando en la madurez de los partidos que componen la alianza: Por su parte, la integrante del PRD sostuvo que: “Va por la CDMX es una realidad; hoy entregamos ante el IECM el Convenio de Coalición para la Jefatura de Gobierno. Nuestra fortaleza es el trabajo en unidad. Se definirá a mediados de enero a su abanderado a la Jefatura de Gobierno por la Ciudad de México, a través de cuatro debates y una encuesta; así lo confirmó el diputado federal del PRD, Luis Espinoza Cházaro. Integrantes de la coalición “Va por CDMX” del PRI, PAN y PRD, se reunieron el viernes pasado para definir el proceso de selección interna para encontrar candidato a la jefatura de gobierno. Y el proceso se determinó tras el registro de la coalición ante el Instituto Electoral Ciudad de México, de acuerdo con el diputado Cházaro. Sin arrojar más detalles, el candidato del FAM por la CDMX sería elegido en enero próximo. Esta confirmación del proceso ocurre después de que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que un hombre iría por la Jefatura de Gobierno; ante ello, los líderes del PRI y PRD desmintieron la afirmación. Rubén Moreira del PRI ha enfatizado la diversidad de perfiles disponibles, incluyendo a destacadas figuras femeninas como Margarita Zavala, Lía Limón, Cynthia López y Sandra Cuevas, quienes podrían ser consideradas para encabezar este proyecto.

PAN, PRI Y PRD; RESPALDAN PETICIÓN DE CARAVANA “ACUÉRDATE DE ACAPULCO” PARA CONSTRUIR UN FONDO ESPECÍFICO PARA RECONSTRUCCIÓN POR HURACÁN “OTIS”

Legisladores y coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD respaldaron la petición de la caravana “Acuérdate de Acapulco” para construir un fondo específico para la reconstrucción del puerto y municipios devastados por el huracán “Otis”, el cual sea vigilado por una comisión bicameral de diputados y senadores. En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, miembros de esta caravana, encabezada por el ex alcalde de esa localidad, Evodio Velázquez, solicitaron que dicho fondo sea de, al menos, 300 mil millones de pesos. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que es una tragedia que no ha sido atendida correctamente por ninguno de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, informó que promoverán la creación de esta comisión que dé seguimiento a la reconstrucción de Acapulco. El PRI anuncia el apoyo total a lo que está pasando en Acapulco y queremos que se refleje en presupuesto y estamos proponiendo la constitución de una comisión especial para que dé seguimiento a la reconstrucción del estado de Guerrero. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, externó la solidaridad de las y los diputados de estos partidos con las víctimas del huracán “Otis”, que devastó, especialmente, a Acapulco. Estamos en el momento para poder votar un fondo de ayuda concreto, etiquetado y específico para Acapulco. En esta semana se define cada legislador siendo y demostrándole al país quién es quién, si quieren ayudar o no. Hizo un llamado a la mayoría oficialista de Morena, PT y PVEM, a que también lo voten. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que los tres coordinadores recibieron las peticiones que traen los ciudadanos de Acapulco. Y retó al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco y al oficialismo a que le reciban este documento a la gente que viene a pedir su apoyo. Vamos a votar dinero por Acapulco. Vamos a votar una Comisión Especial para reconstruir Acapulco. Evodio Velázquez, informó que presentaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un documento que contiene las peticiones para sacar adelante a esta entidad y para que su llamado sea plural. Acapulco está en una condición deplorable, destruido, hay cientos de muertos, no 46 como se dice. Pidió a las y los diputados de todos los partidos que puedan votar un fondo de ayuda específico y etiquetado para Acapulco, que necesita 300 mil millones de pesos, según los especialistas, para poder levantarse. Por su parte, Óscar Eduardo Athié, poblador de Acapulco y damnificado, aclaró que la presencia de la Caravana “Acuérdate de Acapulco” en la Ciudad de México no es para hacer política o por consigna, sino por iniciativa propia debido al dolor, el hambre y las enfermedades que se registran en esa ciudad. No venimos a hacer politiquería, sólo acudieron a pedir justicia social. Resaltó que Acapulco representa el 75 por ciento de los ingresos que genera todo el estado de Guerrero y el no apoyarlo significa dejar en la indefensión a cuatro millones de guerrerenses que dependen del turismo.

DIPUTADA YADIRA MARCOS; PENSION PARA PERSONAS ADULTAS INCREMETA 25 POR CIENTO PARA 2024

La diputada federal Yadira Marcos, por el estado de Sinaloa, informa que desde la cámara de diputados con mucha alegría les decimos que la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores se incrementara 25 por ciento, pasando de 4,800.00 pesos a 6,000.00 pesos bimestrales a partir del 2024. Una vez más cumplimos con nuestro compromiso de apoyar a las personas más vulnerables y las que más lo necesitan.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; PROPONE QUE 40 MIL MILLONES DE PESOS DESTINADOS AL PAGO DEL FOBAPROA SEAN REASIGNADOS A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN GUERRERO

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, propuso que los 40 mil millones de pesos destinados al pago del Fobaproa sean reasignados a la atención de las necesidades de las entidades federativas, principalmente de Guerrero. Es quitarle 40 mil millones al fondo, que hoy tiene otro nombre, pero es lo que se está destinando a pagar a los banqueros aquella deuda del Fobaproa. Esa es mi propuesta. El legislador señaló que el Grupo Parlamentario de Morena es conservador y parece que tiene una alianza con los banqueros, porque cada año está autorizando los fondos para lo que antes era el Fobaproa; además, cuando se presentan iniciativas que quitan comisiones bancarias o las disminuyen, nunca se vota. La banca internacional vive de México; ni presta ni arriesga, porque lo que hace es tener seguros sus ingresos a través de las comisiones, pero además este país está forzando a todo mundo a pagar comisiones cuando se bancariza. Además, dijo, su grupo parlamentario presentará alrededor de 650 reservas al dictamen que, entre otros temas, buscan defender el presupuesto del Poder Judicial y aumentar los fondos de las entidades federativas. Explicó que todas las reservas estarán apegadas a la propuesta de presupuesto que en conjunto presentó la alianza PAN, PRI y PRD, en voz de la senadora Xóchitl Gálvez. Vamos a acumular, pero cada reserva está sustentada de nosotros, del PAN y del PRD, en el presupuesto alternativo que presentó Xóchitl Gálvez. Sobre la posibilidad de que la mayoría parlamentaria presente una propuesta de modificación para destinar recursos a la reconstrucción de Acapulco, dijo: apoyaríamos cualquier cosa, pero queremos ver las reglas de operación, porque si es para Guerrero, pero no para su desarrollo, va a quedar igual. No es condicionado, es una realidad, o sea, solamente quien no quiere ver no se da cuenta que hoy estamos ante la falta de un estado de derecho en Guerrero. El líder parlamentario confió en que Morena reflexione y se dé cuenta que el país está debilitado totalmente por ese tipo de actitudes. Me refiero al tema de que no hubo una atención rápida, se desmanteló el Sistema Nacional de Protección Civil, como se está desmantelando el sistema educativo, las actuales generaciones al final del día van a tener un daño irreversible en su educación.

DIPUTADO JORGE ROMERO; CUESTIONA QUE NO SE HAYAN ETIQUETADO RECURSOS EN EL PEF 2024 PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE GUERRERO TRAS EL IMPACTO DEL HURACÁN “OTIS”

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, cuestionó que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 no se hayan etiquetado recursos para la reconstrucción de Guerrero y para apoyar a los damnificados tras el impacto del huracán “Otis”. Sostuvo que Acapulco y los damnificados requieren recursos reales y no montos en papel como los que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, pues los 61 mil millones de pesos que anunció para la reconstrucción de Guerrero no es un presupuesto etiquetado. Ellos están proponiendo un monto de 61 mil millones de pesos; nosotros podríamos considerar como arranque un buen monto ese, como arranque, pero no es un monto que venga en el PEF, sino que te dicen no les vamos a cobrar luz ni agua por un trimestre, vamos a tener exenciones fiscales, disminución en el impuesto sobre nómina, disminución o deducibilidad automática con el ISR. Mencionan puras cosas de no cobrar y se aprecia, pero se ocupa que ayudemos. Aseguró que su grupo parlamentario y las que integran la coalición “Va por México” apoyarán y votarán a favor cualquier reserva al PEF que pretenda apoyar a los afectados por este fenómeno natural, independientemente de la fracción parlamentaria que la presente. Lo anunciamos desde ahorita, provenga de quien provenga la reserva, si su contenido es ayudar a las personas damnificadas por el huracán “Otis”, es obvio que nuestro voto va a ser a favor y me atrevo a decir que es a nombre de toda la oposición, de todo el Frente Amplio opositor por México y, por supuesto, también cualquier reserva que en el fondo ayude a estos organismos constitucionalmente autónomos que pretenden ser recortados, en esos dos sentidos.

ANTÓNIO GUTERRES; VUELVE A PEDIR UN ALTO EL FUEGO INMEDIATO EN GAZA Y DEFIENDE SUS PROPIAS PALABRAS

El secretario general de la ONU, António Guterres, volvió a pedir un alto el fuego humanitario inmediato al cumplirse un mes de los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en Israel, que a su vez desencadenaron una guerra contra la Franja de Gaza que controla Hamás. El secretario general, que está en el punto de mira de Israel, volvió a recordar su condena absoluta de los atentados terroristas cometidos por Hamás en Israel, para los que no puede haber justificación, al tiempo que se dijo extremadamente afligido por la muerte violenta de civiles de Gaza y la catástrofe humanitaria que allí continúa. Guterres, que no ha podido hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre, ha sido duramente atacado desde Israel por haber afirmado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que aquellos ataques del brazo armado de Hamás no vinieron de la nada, sino que eran producto de 56 años de ocupación asfixiante.

YARON FINKELMAN; EJÉRCITO ISRAELÍ ESTÁ COMBATIENDO EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD DE GAZA

El Ejército israelí anunció que sus tropas están combatiendo por primera vez en el interior de la ciudad palestina de Gaza. Por primera vez en décadas, las Fuerzas de Defensa israelíes están combatiendo en el corazón de la ciudad de Gaza, afirmó Yaron Finkelman, comandante del Comando Sur del Ejército israelí. Las tropas israelíes irrumpieron por tierra en la Franja hace diez días, después de varias semanas de continuos ataques de artillería desde suelo israelí y bombardeos aéreos y habían logrado rodear la ciudad de Gaza, principal urbe del enclave palestino.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz