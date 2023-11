Con la advertencia de “no me detendrán, seré la próxima Jefa de Gobierno”, Lía Limón entregó en el Congbreso de la Ciudad de México la solicitud de licencia al cargo de alcaldesa de Álvaro Obregón por 15 días para recorrer las 16 demarcaciones capitalinas.

Acompañada de simpatizantes, la alcaldesa reiteró que competirá en el Frente Amplio por la Ciudad de México para ser la candidata y más adelante gobernar la capital del país.

“Vengo el día de hoy a entregar el aviso de la licencia que tomaré por los próximos 15 días; esta licencia no se vota así que no me van a detener”, expresó Lía Limón a puertas del Congreso local luego de que en días anteriores le fuera negada una primera solicitud de licencia.

La alcaldesa en Álvaro Obregón informó que de igual manera presentó el viernes pasado un juicio por la violación se sus derechos político-electorales que obligue a las y los diputados de Morena a rectificar y otorgarle la licencia solicitada anteriormente”.

“Lo dejo claro, y si no me lo otorgan no lo necesito, con esto con lo que estoy avisando hoy me basta”, enfatizó ante sus simpatizantes qué acudieron al lugar para refrendarle su apoyo de cara al 2024.

Refirió que recibió un mensaje del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México donde le notificaron el registro de la coalición, además de que el día de hoy le darán más detalles del proceso, en el cual se contemplan una serie de foros y encuestas para determinar quién tiene la mayor calificación para ser candidato.

“Confió en las dirigencias, confío en la coalición, estoy convencida de que será un proceso democrático, un proceso de participación; claro que creo que son tiempos de mujeres, estoy segura que voy a ser la candidata, que voy a ser la jefa de Gobierno, y yo voy a cuidar la unidad en todo momento”, enfatizó.

Sin embargo, ante la posibilidad de ser elegido un candidato hombre desde la cúpula, Limón aseguró que es algo que va a respetar y que va a abonar a la unidad y no a la división, pues, así como ha pedido el apoyo de sus compañeros y compañeras si es candidata, ellos también contarán con el suyo.

“Yo no voy a dividir, voy a sumar, son tiempos de sumar, son tiempos de jalar en equipo, voy a jalar en equipo y sé que voy a contar con su apoyo, como les he dicho que van a contar con el mío”, afirmó.