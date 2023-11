El presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó que hubo un error de la Coordinación Nacional de Protección Civil al declarar en estado de emergencia a 47 municipios de Guerrero y reducirlo sólo a dos, tras el paso del huracán Otis. Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil. No fueron 47, básicamente son dos: Acapulco y Coyuca (de Benítez). El primer mandatario anunció que inicio en Barra Vieja, Acapulco, la distribución de enseres domésticos en beneficio de las familias de Acapulco y Coyuca de Benítez afectadas por el huracán Otis. Puntualizó que este apoyo es parte de los 250 mil paquetes previstos en el Plan general de reconstrucción y apoyo a la población. Todos incluyen una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Anunció que hoy martes 7 de noviembre comenzará la dispersión adelantada de los Programas para el Bienestar. El día de hoy se empieza a otorgar, a distribuir, a dispersar todos los fondos de apoyo a adultos mayores, becas, a personas con discapacidad. Sólo en el caso de adultos mayores son 118 mil beneficiados en Acapulco que van a recibir estos apoyos. Agregó que el Gobierno ya entrega una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana para alrededor de 250 mil familias damnificadas; en total se prevé distribuir tres millones de canastas básicas durante tres meses a partir de un presupuesto garantizado porque cuando se maneja con honradez, alcanza, rinde. Tenemos suficiente, tenemos bastante presupuesto. Es todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica, turística de Acapulco, atendiendo a todos con preferencia a la gente más pobre, más necesitada. El servicio eléctrico está restablecido casi en su totalidad.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, ANA LILIA RIVERA; CONVOCA A INTEGRANTES DEL SENADO A PRIVILEGIAR LABOR LEGISLATIVA

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, hizo un llamado a las y los integrantes del Senado de la República para que prioricen la labor legislativa, por encima del contexto electoral, y refrendar el compromiso con el bienestar del pueblo de México. Recordó que esté es el último año de la LXV Legislatura de la Cámara, pero que también está próxima la elección en la que se contenderá por alrededor de 20 mil cargos de representación popular. Ana Lilia Rivera hizo una invitación a las y los senadores, de todos los partidos políticos, para que sigamos avanzando en nuestras tareas legislativas. Reconociendo las legítimas aspiraciones electorales de algunos de ustedes, quiero hacer una respetuosa invitación a todas mis compañeras senadoras y senadores, de todos los partidos políticos, a que sigamos avanzando en nuestras tareas legislativas, trabajando cada uno en las distintas comisiones a las que pertenecen y, principalmente, con su asistencia a las sesiones en el Pleno, manteniendo siempre el quorum necesario. Nuestro trabajo legislativo no se detiene, pero requerimos de la voluntad de ustedes para seguir trabajando. Los invito a que mantengamos el contexto electoral supeditado a nuestra labor legislativa, para seguir refrendando nuestro compromiso con el bienestar del pueblo de México y enalteciendo a la Cámara de Senadores.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SE MODIFICARÁN LAS REDUCCIONES DEL TEPJF Y EL INE VÍA RESERVAS.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, informo que Morena reconoció que ante el cúmulo de impugnaciones por resolver ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2024, en que habrá elecciones federales y locales en las 32 entidades, se decidió que ese órgano y el Instituto Nacional Electoral (INE) no tendrán recortes como los recién aprobados en el dictamen de presupuesto. Ignacio Mier, adelantó que vía reservas se modificarán las reducciones. Al INE se mantendría un recorte de 3,528 millones de pesos, que son los mismos que ese organismo solicitó para una eventual consulta popular, y no de 5,000 millones de pesos, como Morena y su mayoría aprobaron el viernes 3 de noviembre, en la dictaminación. Aunque desde la presentación de su proyecto de presupuesto el Tribunal Electoral planteó a los diputados el volumen de trabajo por venir, se calcula que 18,000. Los partidos de la Cuarta Transformación insistieron en cortarle 767.1 millones de pesos, según aprobaron en el dictamen de PEF 2024. Ignacio Mier aseveró que ya platicó con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, y le informó que no habrá tal recorte, al menos por esa cantidad. Ignacio Mier anticipó además en el caso del Tribunal va a haber una revisión porque esta va a ser la elección más grande: Es necesario que el Tribunal y las Salas Regionales, porque, seguramente van a ser impugnadas muchas elecciones. Ya hablé con el presidente del tribunal, vamos a hacer una reserva para hacer adecuaciones a otros organismos constitucionales y cuenten con recursos. Mier subió al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de Presupuesto 2024 el cual se voto en lo general. Se esperan 1800 reservas en lo particular. Hoy martes se presentaran las reservas durante todo el día pero se propondrá un receso a las 23 horas para continuar el miércoles y, de jalón hasta concluir, se espera que a las 4 de la mañana.

CAMARA DE DIPUTADOS; APRUEBA EN LO GENERAL PEF 2024, HOY INICIA LA DISCUSION EN LO PARTICULAR DE LAS 3,000 RESERVAS REGISTRADAS

La Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, el dictamen de Presupuesto de Egresos 2024 con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará su sexenio y que prevé el mayor gasto social de la historia, con un monto de casi 4.4 billones de pesos. Aprobaron el dictamen 262 diputados de Morena y sus aliados; sumaron 216 votos en contra, de toda la oposición. Los legisladores decretaron un receso hasta las diez de la mañana de hoy martes 7 de noviembre. Se tienen registradas 3,000 reservas, mismas que se prevé desahogar en tres días de sesiones. El dictamen fue avalado, nuevamente, sin mover una coma, aunque en la discusión Morena garantizó que habrá ajustes, para crear un fondo de apoyo a la reconstrucción en Acapulco, siniestrado tras el paso del huracán Otis, y además para disminuir los recortes aplicados a los organismos autónomos electorales. Las eventuales reasignaciones y modificaciones serán vía reservas en lo particular. En la discusión todas las bancadas ofrecieron pelear por recursos para enfrentar la emergencia en Acapulco, Guerrero. Morena no ofreció montos, no están solos, habrá recursos, dijo el diputado Carol Antonio Altamirano.

CÁMARA DE DIPUTADOS; DEFINIO LAS REGLAS PARA LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DE PEF 2024

En la Cámara de Diputados en votación económica, se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el que se definen las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2024. Menciona que corresponderá a la presidencia de la Cámara hacer la cita en modalidad presencial para la discusión en lo general y en lo particular y en uso de sus facultades, podrá decretar los recesos que considere necesarios hasta concluir el desahogo del dictamen. La discusión en lo general se realizará de la siguiente forma: el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o uno de sus integrantes, podrá exponer los fundamentos del dictamen, hasta por 10 minutos. Enseguida, cada grupo parlamentario podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición en una sola exposición hasta por 10 minutos o en dos de cinco minutos, en orden creciente. En la etapa de posicionamientos no procederá la moción de pregunta al orador. La recepción de las propuestas de modificación o de adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios. Para hablar en contra o a favor del dictamen, se abrirán dos rondas de intervenciones y los oradores harán uso de la voz hasta por cinco minutos cada uno. En esta etapa de la discusión en lo general cada ronda de intervenciones será de hasta seis oradores en cada sentido para asegurar la intervención de todos los grupos parlamentarios, cuando menos en una ocasión. Agotada la discusión en lo general, previa pregunta de la presidencia de la Mesa Directiva si se encuentra suficientemente discutida y una vez anunciadas las propuestas de modificación registradas, se procederá a la votación nominal del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024, en lo general de los artículos y/o anexos no reservados. Dicha votación será a través del sistema electrónico de votación, hasta por 15 minutos. Entre otras cuestiones, el acuerdo de la Jucopo señala que la discusión en lo particular tendrá las siguientes características: harán uso de la palabra las diputadas y los diputados que hubieren reservado artículos, anexos o ambos; para tal efecto, la Mesa Directiva atenderá lo siguiente: para la presentación de una reserva se otorgarán 3 minutos, dos o cuatro reservas 4 minutos, y cinco o más reservas hasta 5 minutos. La moción de pregunta al orador sólo será procedente en caso de que la modificación presentada sea admitida a discusión. La pregunta se realizará al orador que tenga el uso de la voz en contra o a favor.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; CONFIRMA QUE DEJA EL SENADO EL PROXIMO 19 DE NOVIEMBRE

La virtual candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, dio a conocer que se separa de su cargo en la Cámara de Senadores el día 19 de noviembre para iniciar con la precampaña para las elecciones del 2024. Me separo el día 19 de noviembre de mi cargo, termina mi informe como senadora y el día 20 de noviembre inicio la precampaña. Asimismo dijo que volverá a recorrer los estados del país con mayor profundidad pues ha estado visitando las entidades para promocionarse antes del periodo electoral, al igual que en el bando morenista. Advirtió, que el gobierno federal junto con los estatales, irán encima de ella, pues se venía una elección de Estado: De alguna manera lo que viene es una elección de Estado. Se me va a venir encima todo el gobierno y todos los gobiernos estatales, pero eso ya la conozco, eso ya sé lo que significa. Xóchitl Gálvez se dijo esperanzada, pues aseguró que los mexicanos están desencantados del actual gobierno. Insisto: la esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece.

MARCELO EBRARD; MARCELO EBRARD; PROXIMO A DEFINIR SU PERMANENCIA EN MORENA

Marcelo Ebrard, próximamente definirá su permanencia en Morena. Después de mantener a todos en la incertidumbre, Marcelo Ebrard, por fin, hablará sobre sus siguientes pasos en su futuro político. Se dice que será este viernes 10 de noviembre cuando, el excanciller y aspirante presidencial dé a conocer cuál será el camino que tome en política y el de su bloque legislativo que pretende impulsar en todo el país. Ebrard pospuso un mensaje en el que hablaría de su decisión de seguir en Morena o no, el cual iba a dar el pasado viernes después de unas vacaciones en Europa. Por lo que ya se sabrá cuál de los posibles caminos será el definitivo: si quedarse en Morena o romper y probablemente llegar a Movimiento Ciudadano.

JUAN ALFONSO MEJIA; MAZATLECO DE CORAZÓN MANIFIESTA SUS ASPIRACIONES HACER DIPUTADO FEDERAL POR EL FRENTE AMPLIO PAN PRI PRD Y SOCIEDAD CIVIL

Juan Alfonso Mejía, quien ha tenido una trayectoria en el servicio público como secretario de educación pública en Sinaloa, como secretario del ayuntamiento de Mazatlán y participado en varias asociaciones civiles, resalta textualmente que :mantengo firme mis aspiraciones rumbo a la contienda electoral del 2024, pero atendiendo una invitación directa de la Dirigente del Frente Amplio por México, mi amiga Xóchitl Gálvez, de acompañarla en el rediseño de leyes que favorezcan a los mexicanos en conjunto y no solo a unos cuantos, y que exista un verdadero equilibrio al interior de las cámaras para que el ejercicio del poder sea equitativo y justo; he tomado la decisión de buscar la representación federal por un Distrito de Sinaloa. Consciente de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, aspiro a que desde esta trinchera, pueda sumar al triunfo de Xóchitl y en el Congreso Federal, trabajar muy de cerca para tener un “piso más parejo”, con la educación como bandera en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Necesitamos alzar la VOZ en nombre de todo aquel que es señalado solo por aspirar a tener mejores oportunidades en su vida diaria. El Frente Amplio Opositor está conformado por partidos políticos y ciudadanos organizados. Agradezco al Frente Cívico Nacional, con sede en Mazatlán y a la Cédula Ciudadana de quienes me siento parte, por su apoyo incondicional. A las tres fuerzas partidistas; PAN, PRI y PRD por su disposición a abrir las candidaturas ciudadanas. No olvidemos que son ellos, y solamente ellos; quienes deciden y registran a las y los candidatos.

MARKO CORTÉS; CON GRANDES EXPECTATIVAS DE TRIUNFO, ACCIÓN NACIONAL Y EL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO ARRANCAN PRECAMPAÑAS EN CIUDAD DE MÉXICO, JALISCO Y YUCATÁN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que Acción Nacional y el Frente Amplio por México arrancan con grandes expectativas de triunfo las precampañas en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Convocó a los militantes y simpatizantes a salir a las calles para que unidos, fuertes y de la mano con la sociedad civil, ganemos, defendiendo el buen gobierno de Yucatán y cambiando el rumbo de CDMX y Jalisco. El líder albiazul sostuvo que con Xóchitl Gálvez se tiene el mejor proyecto de país y estamos listos para ganar la Presidencia de la República en el 2024. En lo local, señaló, también se tiene la convicción de impulsar a las y los mejores perfiles, por eso, anunció que, junto con los militantes panistas arrancará en Jalisco las precampañas locales, para convocar a las mujeres valientes de la sociedad civil, a militantes y simpatizantes del Frente Amplio a que levanten la mano para encabezar el cambio positivo que necesita la entidad. En el caso de Yucatán, dijo no tener duda, de que con Renán Barrera se va a refrendar el buen gobierno panista, que es ejemplo nacional en seguridad, empleo, educación, inversión y calidad de vida. En la Ciudad de México, confió en que el blanquiazul está avanzando bien y la prueba es que, en los pasados comicios del 2021, la oposición le arrebató a Morena más de la mitad del territorio, por lo que, habrá un cambio en la jefatura de gobierno en el 2024. En Jalisco, garantizó que se corregirá el rumbo, porque se convirtió ya en el epicentro de la inseguridad, en el que se expande y crece la delincuencia organizada, se registran centenares de jóvenes desaparecidos y hechos de violencia extrema; como lo ocurrido en los Altos de Jalisco, en donde obligaron a adolescentes a quitarse la vida entre ellos. En el PAN estamos listos, comprometidos y preparados para construir un gran proyecto de cambio positivo con la oposición y la ciudadanía y ganar las elecciones con las y los mejores candidatos y los perfiles más competitivos.

DIPUTADO EMMANUEL REYES; RECIBE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 32 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA DAMNIFICADOS POR HURACÁN OTIS

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), informó que se recibieron 32 toneladas de ayuda humanitaria por parte de una empresa privada, las cuales se sumarán a las demás donaciones que ha recibido la Cámara de Diputados en su centro de acopio, con el fin de ser entregadas a la población afectada por el huracán Otis, en Guerrero. Hemos recibido 32 toneladas de ayuda humanitaria de una empresa que ha colaborado de manera permanente con la Comisión de Salud, Reckitt, que consisten en 2 mil 644 contenedores con diversos productos. Precisó que estas mercancías equivalen a cuatro camiones de ayuda humanitaria con un valor aproximado de cuatro millones de pesos. Por supuesto, esto va a impactar de manera directa a los habitantes de Acapulco. Comentó que en las próximas semanas podrían presentase enfermedades causadas por los virus del zika, dengue y chikungunya, por lo que es importantísimo que además de la intervención de los profesionales de la salud y el apoyo de las instituciones, se garantice la ayuda humanitaria y lograr limpiar Guerrero.

DIPUTADO JOSÉ FRANCISCO YUNES; PEF 2024 APROBADO NO REFLEJA AYUDA PARA ACAPULCO NI PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, aprobado no refleja ayuda para Acapulco, tras el paso del huracán “Otis” en semanas pasadas, ni para los sectores productivos. En el marco de discusión, en lo general, del PEF 2024, dijo que lo que sí preocupa es que los recursos que demandará el próximo año la reconstrucción de Acapulco no están etiquetados con ese propósito. Expuso que se acordó que las secretarías que invierten en infraestructura estarán utilizando sus recursos para poder acompañar las necesidades de reconstrucción en Acapulco, pero esto, implícitamente, lo que le está diciendo es que hay bolsas ocultas en el Presupuesto, bolsas de inversión que no están registradas en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que pretenden utilizar con discrecionalidad. Es decir, este recurso, puede ser para reconstruir Acapulco o puede ser para hacer una carretera con algún impacto regional en alguna parte del país, o pueden utilizarlo para uso electoral previo a una campaña presidencial. Eso es lo dramático. No está Acapulco en este presupuesto, por lo menos citado expresamente.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; ACAPULCO ES UN CAOS; NECESARIO QUE REGRESE EL FONDEN, CON REGLAS CLARAS DE OPERACIÓN

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, a unos días de la tragedia en Acapulco, califico de caótica la respuesta financiera y operativa por parte del Gobierno Federal, ante los graves daños que ocasionó el huracán “Otis” en Guerrero. El coordinador parlamentario consideró necesario regresar el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) con reglas claras de operación. Lo anterior, tras reclamar que se ha tratado de minimizar lo que sucedió en Guerrero, pues señaló, Acapulco y las zonas aledañas se encuentran sin servicios vitales como agua potable, limpieza y energía eléctrica. El legislador enfatizó que se han debilitado las instituciones, el federalismo, el sistema nacional de protección civil y, por ende, la respuesta en estados y municipios, ya que no cuentan con recursos; además de que no reunieron a los sectores productivos para que haya unidad en la reconstrucción. No se vio la fuerza del Estado, no llegó la Marina con sus buzos a buscar a las personas fallecidas. Moreira Valdez también expuso que además de los problemas que aquejan a los acapulqueños, la entidad enfrentará más inseguridad, pues el crimen organizado, con esta situación que dejó en ruinas hoteles y bares, carece de ingresos y los tratará de sacar de la reconstrucción.

DIPUTADO JORGE ROMERO; CONFIA QUE EN EL PEF 2024 IMPERE EL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO Y SE REFLEJEN NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

El diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo votos para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, impere el diálogo democrático y se reflejen en las necesidades de la población. Es esencial que el debate sea incluyente y que todas las voces sean escuchadas, garantizando así la representación efectiva de los intereses de la ciudadanía. Asimismo, en su calidad de coordinador del Grupo Parlamentario del PAN sostuvo que su partido seguirá apoyando la propuesta de un “Presupuesto Amplio”, misma que presentó junto a sus aliados PRI y PRD, ya que atiende las verdaderas necesidades de las familias mexicanas. En la propuesta de Presupuesto del Frente Amplio por México buscamos atender las causas ciudadanas. Solamente pedimos modificaciones a una mínima parte del presupuesto total para 2024, pero que a su vez es lo más importante para las y los mexicanos. Explicó que se pretende fortalecer áreas clave, como seguridad, salud, atención y apoyo a mujeres, reactivación económica, rescate del campo, educación, deporte, comunidades indígenas, migración, federalismo, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, vivienda y desarrollo social. Respecto de las obras emblema del Ejecutivo Federal, enfatizó en que el PAN no está en contra de ellas, pero sí está convencido de que la gente no necesita un aeropuerto sin vuelos, una refinería sin funcionar o un Tren Maya. Lo que la gente necesita es apoyo, y más en estos tiempos tan complicados en economía, seguridad, salud y bienestar, entre otros grandes aspectos. Por otro lado, lamentó que no se etiqueten apoyos específicos para Acapulco; y adelantó que su bancada insistirá en otorgar recursos para la recuperación de Guerrero, sin que se vulneren los contrapesos democráticos. A pesar de la urgente necesidad de destinar recursos para la recuperación y reactivación de Guerrero tras el impacto del huracán ‘Otis’, el dictamen no contempla asignaciones específicas para la reconstrucción de Acapulco y las zonas afectadas.

EEUU; PEDIRA UNA EXPLICACION A CHINA POR SUS PRÁCTICAS ECONÓMICAS INJUSTAS

Estados Unidos pedirá a China explicaciones sobre sus prácticas económicas injustas en una reunión de alto nivel que se celebrará esta semana en San Francisco entre la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y el vice primer ministro chino, He Lifeng. La visita de He, que se celebrará los días 9 y 10, fue confirmada en un comunicado por la secretaría del Tesoro y se produce en un momento de diplomacia más intensa entre Estados Unidos y la República Popular China diseñada para estabilizar aún más la relación económica bilateral y lograr avances en cuestiones económicas clave.

DONALD TRUMP; EXPLOTA DURANTE SU DECLARACIÓN COMO TESTIGO EN EL JUICIO CONTRA LA ORGANIZACIÓN TRUMP

El ex presidente Donald Trump explotó durante su declaración como testigo en el juicio contra la Organización Trump y recriminó al juez haber fallado en su contra el cargo de fraude, de manera sumaria, antes de saber nada sobre él y sus negocios. El juez Arthur Engoron, que desde el inicio de la sesión se había mostrado enfadado por lo que consideraba discursos de Trump en lugar de respuestas, escuchó con gesto impasible los comentarios en tono airado del acusado.

