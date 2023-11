En nuestro país, el twisting o técnica de “tejer” con globos solo cuenta con tres exponentes que se han dado a la tarea crear moda con globos de forma profesional. Los inicios de estas mujeres se dieron como decoradoras de eventos con estos artículos, profesión que hoy en día reporta que el 70 por ciento de ellas que mantienen a sus familias, asegura Rosa Félix.

Ella es, dice, una simple alumna que se está especializando en el twisting, pero sus avances han sido tales que a tan solo un par de meses de “entrarle a esto” logró ganar en segundo lugar en el Encuentro Creativo de Miami 2023.

“A pesar de que ese 70 por ciento de las mujeres que trabajan en decoración con globos y que mantienen a su familia, este aún es un arte menospreciado. Pero yo quise ir mucho más allá y ahora me estoy especializando en el twisting en lo que respecta a la moda y parece que no voy nada mal porque después de colarme entre los tres primeros lugares de un evento especializado en el twisting, fui invitada a participar en el desfile de Catrinas con un modelo que fue muy bien recibido por la gente”, dijo Rosa.

Las escenas de los payasos haciendo figuras con globos ya sea para ganarse unos pesos o para ser parte de algunas rutinas para entretener a la audiencia, fueron inspiración para que otros se dedicaran a decorar de maneras diferentes una fiesta, reunión o hasta convenciones y hoy pone en alto la creatividad de mujeres como Rosa Félix.

“Desafortunadamente, cargamos con el estigma de que lo que estamos haciendo es un ‘trabajito’, si no son grandes producciones; mi cuñada me decía ‘mi globera, favorita’ y hoy se lo agradezco porque eso me obligó a no quedarme ahí.

“Y, hoy, para mí lo más importante es no regalar mi trabajo porque mucha gente en la industria del globo regala su trabajo, porque todavía no se creen que lo que están haciendo es un arte y nosotros mismos debemos darle su valor”, añadió Rosa.

Desde pequeña se enamoró de las tiendas de globos y regalos visualizando como un objetivo ser propietaria de una de ellas cuando fuera grande. Con el paso del tiempo logró hacer su sueño realidad y hoy es una de las más destacadas alumnas en la especialización del arte de decoraciones con globos, arte mejor conocido como twisting, pero en especial, en la parte de creaciones de vestidos.

“Muchas personas creen que pueden lograr estas maravillas viendo tutoriales en las redes sociales, pero hacer grandes confecciones es muy complicado, pero si he logrado llegar hasta donde estoy es porque he podido crecer en esto porque le he dado valor a mi trabajo”, finalizó esta artista.

Rosa Félix va a ser parte del evento De México para el mundo: Guinness World Records, donde profesionales del twisting realizarán la flor de cempasúchil con globos más grande del mundo, del 7 al 10 de noviembre.