Con Just Delete Me podrás borrar las cuentas de internet que ya no quieras, de forma tan sencilla como ingresar a cualquier sitio web. Te explicamos cómo.

Cuando quieres borrar tu perfil de alguna red social, muchas veces puede ser un proceso muy tardado.

Si te has visto en esa situación, en las que incluso casi has desistido de cerrar tu cuenta por lo tardado que puede ser, te presentamos Just Delete Me, una página web para eliminar de forma definitiva tus cuentas de internet. Te explicamos cómo usarla.

En esta página te aparecerá un listado con un puñado de sitios. Al hacer click en alguno, te lleva a la sección concreta para que borres tu perfil.

Para hacer esto deberás ingresar a la página web: https://backgroundchecks.org/justdeleteme/es.html

Ahí podrás ver una barra de búsqueda encima de una lista de páginas con códigos de color. Cada color tiene un significado:

Verde: fácil de borrar de forma definitiva.

Amarillo: se puede borrar fácilmente pero hay datos que se quedan permanentemente, o también si encontrar el sitio para eliminar la página es complicado.

Rojo: eliminar la cuenta puede ser difícil y para hacerlo generalmente debes ponerte en contacto con la página.

Negro: no se puede eliminar esta cuenta.

Para eliminar una cuenta debes sólo escribir la página de la que te quieres despedir de forma definitiva.

Si aparece en la lista tienes dos opciones. La primera escribiendo el nombre de la web, y la segunda seleccionando Mostrar información, para que veas los matices para darle un código de color.

En función de la complejidad para eliminar el perfil, y su código de color, te llevará de forma automática al sitio donde puedes dar de baja tu cuenta, proceso que deberás hacer desde la web.

