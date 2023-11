El tenista Novak Djokovic lanzó una indirecta para el español Rafael Nadal tras conseguir la victoria en el Masters 1.000 de París.

Los ánimos se calentaron dentro del mundo deportivo después de que el tenista Novak Djokovic lanzara una indirecta para el español Rafael Nadal tras haber conseguido la victoria dentro del torneo Masters 1.000 de París.

El serbio se robó la atención de los amantes de este deporte después de lanzar un par de declaraciones en las cuales se especuló que hizo referencia a una de las maximas estrellas del tenis, Nadal.

Frente a los medios de prensa “Nole” dijo lo siguiente:

“Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso y por eso no le agrado a la gente. No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego comportarse de forma distinta. Siempre he intentado estar en línea con lo que creo”, expresó Djokovic.

Cabe mencionar que estos comentarios se han hecho públicos después de que Djokovic aclarara que él ni Nadal son “amigos” a causa de la rivalidad que sostienen en las canchas de tenis.

De igual manera “Nole” abrió las puertas para que se recupere la amistad de ambos después de que se retiren de este deporte.

Todo esto sucedió tras su victoria de Djokovic en el Masters 1.000 de París lo que lo sigue colocando dentro de los primeros puestos del ranking de tenistas del mundo.

