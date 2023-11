El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está al pendiente de la situación en Acapulco y presentó un balance de las acciones emprendidas por su gobierno para atender a la población afectada por el huracán Otis. López Obrador que se encuentra de gira por el sureste del país para supervisar los avances del Tren Maya otras obras de infraestructura, dijo que ya se restableció el servicio eléctrico, hay abiertas 52 gasolineras y se distribuye gas LP. El censo de damnificados llegó a 150 mil viviendas que recibirán apoyos para construir o mejorar sus casas, incluidos enseres domésticos. Las Fuerzas Armadas entregaron 20 mil 397 despensas y 120 mil litros de agua y así será todos los días hasta que sea necesario. El presidente López Obrador, anunció que hoy lunes comenzará la entrega de enseres domésticos a la población damnificada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. López Obrador reportó que también hoy lunes más de 100 mil personas de la tercera edad en Guerrero podrán disponer de su pensión por parte de la secretaría del bienestar.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, ANA LILIA RIVERA; POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO, SENADO OBTIENE CALIFICACIÓN DE 100 POR CIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que el Senado de la República cumplió de manera efectiva con todos los requerimientos y observaciones en materia de transparencia, de conformidad con la fracción II, del artículo 88 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De esta manera y por sexto año consecutivo, la Cámara de Senadores recibió una calificación de 100 por ciento en el índice global del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). Ana Lilia Rivera, felicitó a los servidores públicos de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias de la Cámara de Senadores, por su compromiso institucional para obtener dicho reconocimiento. El pasado 19 de septiembre, la Unidad de Transparencia informó que en la verificación vinculante del ejercicio 2023, que realiza cada año el INAI, este órgano legislativo cumplió de manera efectiva con todos los requerimientos y observaciones realizadas a las obligaciones de transparencia. La Unidad de Transparencia también notificó que, al concluir de manera satisfactoria con la verificación vinculante 2023, con este documento se cierra el expediente abierto con referencia a dicho proceso. Para esta oficina, es prioridad refrendar esa calificación de 100 por ciento de índice global de cumplimiento a obligaciones de transparencia, obtenido en los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, respectivamente, llegando así a un sexto año con una calificación de excelencia. Y de cara al ejercicio 2024, la Unidad de Transparencia afirmó que tiene el objetivo de refrendar, por séptima ocasión, dicha calificación, por lo que seguirá trabajando para fomentar la cultura de la transparencia al interior del Senado.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; CONFÍO MUCHO EN LOS RESULTADOS QUE TRAIGO EN MORENA

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a los trabajadores del Senado, senadoras, senadores y vecinos que han llevado víveres al centro de acopio de la Cámara, para apoyar a la población de Guerrero que fue afectada por el Huracán “Otis”. Dijo que el Presupuesto de Egresos de la Federación para siguiente año tiene que ser discutido con mucha responsabilidad y no olvidar un apartado para la reconstrucción de Guerrero, particularmente de Acapulco. Hizo un llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignen recursos en la reconstrucción de viviendas de las colonias aledañas, así como las de las que están enfrente de la costa, así como establecer incentivos fiscales, promover tasa cero en algunos créditos que se les pueden otorgar a las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte indicó que confía en el proceso interno de su partido, por lo que no tiene inconveniente con la fecha en la que decidan revelar el nombre de los perfiles que irán por las gubernaturas en 2024. Yo estoy en el grupo parlamentario de Morena, fui senador electo por Morena, voy a mantener la prudencia, la serenidad porque encabezo todas las encuestas. No hay cómo me digan que no me favorecen los resultados. Ramírez Aguilar expresó que el día 10 de noviembre será una fecha trascendente para el estado de Chiapas y para México, así como en las entidades en las que habrá elecciones de gobierno estatal. Estoy muy tranquilo, estoy muy seguro de que vamos a salir adelante. Si quieren el 10 de noviembre o lo quieren postergar, yo no tengo ningún sobresalto, estoy muy tranquilo, muy en paz y confío mucho en los resultados que traigo en Morena.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CON LA APROBACIÓN DEL PEF 2024 HABRÁ CONCIENCIAS TRANQUILAS

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, señaló que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 habrá conciencias tranquilas y la seguridad de que el país tendrá los recursos necesarios para garantizar el bienestar de la población y la reconstrucción de Acapulco. El legislador adelantó que será el mañana martes cuando inicie la discusión de las reservas del dictamen de presupuesto, y el jueves por la madrugada cuando se vote en lo particular. Mañana se vota el dictamen en lo general. Seguramente habrá más de mil 800 reservas en lo particular, se reservan desde el proemio hasta la fecha en que fue firmado el dictamen, y le vamos a dar tiempo a la Mesa Directiva para que las sistematice todas. Aseguró que el pueblo de México puede estar tranquilo de que, a través del PEF 2024, se garantizará la estabilidad económica que necesita el país para salir adelante el próximo año. Puntualizó que se contempla una compensación de 7 mil 600 millones de pesos en infraestructura para las 32 entidades federativas, a fin de que les permita la rehabilitación de caminos y la construcción de vialidades intercomunitarias. Reconoció que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se realizará una revisión debido a los próximos comicios, pues serán elegidos más de mil 400 ayuntamientos, se renovarán 20 congresos estatales y todo el Poder Federal. Eso implica que el Tribunal Electoral esté fortalecido. Cada tres años sucede, tiene una ampliación presupuestal para atender esto a través de la contratación de personal eventual. Para tales efectos, adelantó que se establecerá una reserva al dictamen para hacer adecuaciones a otros organismos constitucionalmente autónomos, a fin de que cuenten con recursos. En el caso del Instituto Nacional Electoral declaró que se le retirará una previsión presupuestal enfocada a la realización de la consulta popular, pues no hay ninguna registrada para los próximos meses. Por otra parte, en el marco de la emergencia tras el paso del huracán “Otis”, en Guerrero, el programa destinado en esta materia es de 61 mil millones de pesos, los cuales tienen una disposición presupuestal inmediata. Aseguró que ahora el 95 por ciento de Acapulco, Coyuca de Benítez y municipios afectados en Guerrero, ya tienen resuelto el problema de electricidad, mientras que avanza todo lo relacionado con infraestructura urbana, equipamiento, caminos y limpieza. Señaló que se apoya a las empresas con créditos blandos de Banobras, cuyos intereses serán absorbidos en parte por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; PRONTO DEJARE EL SENADO PARA ENTRAR DE LLENO A LAS ELECCIONES DEL 2024

La senadora y virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez dio a conocer que pronto dejará su puesto en la Cámara de Senadores para entrarle de lleno a las elecciones del 2024. Adelanto que será el próximo domingo cuando rinda su informe legislativo. El próximo domingo rendiré mi informe como senadora. Indico que ha hecho propuestas de movilidad y a favor de grupos minoritarios y de energías renovables. Por esto, dijo que dejará su escaño en la Cámara de Legisladores con muchísimo gusto y así entrar de lleno a lo que viene: Estoy por separarme de mi cargo como senadora con muchísimo orgullo para entrarle de lleno a lo que viene. Que me pongan solita a la señora Claudia Sheinbaum, solita, sin montoneros, que no se amontone el presidente. Dijo que la han intentado descalificar y difamar en Morena: que si no soy indígena, que si no vendí gelatinas, que si no soy ingeniera, con todas estas difamaciones al rato va a decir que no soy mujer. Sobre cuando dejara su cargo, Xóchitl Gálvez estimó que podría hacerlo el 15 de noviembre.

MARIO DELGADO; SUSPENDE MORENA ACTOS PROSELITISTAS EN NUEVE ENTIDADES

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que, por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, les solicitó a todas y todos los aspirantes a las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en nueve entidades la suspensión de cualquier tipo de actividad pública o privada que tenga por objetivo darse a conocer o promocionarse. Les hemos pedido, por un acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, a todos los aspirantes que suspendan cualquier tipo de actividad pública o privada que tenga como objetivo el darse a conocer, promocionarse, que terminen también sus recorridos, precisamente para respetar la ley y que estos actos no puedan ser considerados actos anticipados de precampaña. Morena detalló que esta medida aplica para las entidades de Ciudad de México, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz y Jalisco. Asimismo, ante el arranque del periodo de precampañas en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco, el dirigente morenista aseguró que el partido iniciará su precampaña a partir del 11 de noviembre, ya que estén definidos las y los precandidatos para las nueve entidades que renuevan gobierno en 2024. Nosotros no hemos decidido a nuestros precandidatos y precandidatas; lo vamos a decidir hasta el próximo viernes 10 de noviembre y en ese momento vamos a registrar a estos perfiles para que inicien su precampaña, porque hay dudas de si estamos en falta por no haber arrancado. Asimismo afirmó que el partido respetará el criterio de paridad, definido por el Instituto Nacional Electoral, una vez que determinen a las y los precandidatos el próximo viernes 10 de noviembre.

SENADORA LILIA MARGARITA VALDEZ; PIDIÓ A GOBERNADORES APOYO PARA ENFERMEDADES RARAS Y DESTINAR MÁS PRESUPUESTO

La presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Lilia Margarita Valdez Martínez, pidió a gobernadores apoyo sobre las enfermedades raras y destinar más presupuesto. La senadora resaltó que estos padecimientos no dan tregua, al destacar que representan grandes retos, pues además del tratamiento y prevención, debe hacerse investigación, para conocer su origen y proteger a la población. Destacó que hay grandes retos para atender las enfermedades de baja prevalencia, porque se requiere de procesos educativos, de investigación, de formación de especialistas y médicos generales a fin de hacer diagnósticos oportunos. La senadora participo en la inauguración de una exposición fotográfica que permanecerá hasta el próximo 2 de marzo y que consta de fotografías que describen algunas de los padecimientos de baja prevalencia en el país. Entre ellos, la Mucopolisacaridosis I y II Hurler, Gaucher Tipo I, II y III; Fabry, Pompe, Síndrome de Turner, Hemofilia, Espina Bífida y Fibrosis Quística.

SAMUEL GARCÍA; 12 DE NOVIEMBRE SE REGISTRARÁ PARA COMPETIR POR CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE MC, EN SUSPENSO ESTA MARCELO EBRARD

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que será el 12 de noviembre que se registrará para competir por la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República en las próximas elecciones de 2024. Está todo listo para registrarme el día 12, ya dije públicamente que se queda Javier de encargado. El 12 de noviembre nos registramos ante Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, ¡ánimo!. Dijo que daría más detalles a lo largo de la siguiente semana. Asimismo insistió que Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno, quedará de encargado del despacho al irse a contender por la candidatura. Samuel García es el principal perfil considerado para convertirse en el candidato interno para la Presidencia por parte de MC, partido que hace un par de semanas arrancó formalmente su proceso interno para dicho cargo con la publicación de la convocatoria.

MARCELO EBRARD; MANTIENE EN SUSPENSO SU DECISIÓN

Marcelo Ebrard, había anunciado como plazo para hacer definir su proyecto final, el día 3 de noviembre. El 3 de noviembre llegó pasó y continúan las dudas acerca del futuro político de Marcelo Ebrard. El excanciller mantiene en suspenso su decisión. Aunque Marcelo tenía planeado anunciar finalmente si se despedía del partido Morena, decidió aplazar su decisión una semana más. Y no es coincidencia, el mismo día que el Presidente de Morena Mario Delgado, anunciará a los candidatos a nueve entidades, Atentos pues.

SENADORA IMELDA CASTRO; EN SU 5 INFORME FUE ARROPADA POR LOS SENADORES ANA LILIA RIVERA, EDUARDO RAMÍREZ, MARGARITA VALDEZ, DANIEL GUTIÉRREZ, CHECO PÉREZ FLORES Y LOS DIPUTADOS YADIRA MARCOS, CASIMIRO ZAMORA, RICARDO MADRID, FELICIANO CASTRO, DRA. MARÍA TERESA GUERRA Y EL ALCALDE DE MAZATLÁN, ÉDGAR GONZÁLEZ.

La senadora Imelda Castro Castro, al rendir ante sus representados el Quinto Informe de Labores Legislativas, desde el Museo de Arte de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. Dijo que el trabajo que hemos hecho mis compañeros senadores, senadoras y yo, en estos cinco años, responde a las prioridades manifestadas por la mayoría del pueblo de Sinaloa y de México; los cambios; sin embargo, apenas son el inicio, los cimientos de un nuevo régimen político más humanista y enfocado en el establecimiento del estado de bienestar en nuestro país. La rendición de cuentas la he asumido, a lo largo de mi carrera de legisladora, no solo como una obligación legal, para lo cual, lo digo entre paréntesis, todos los legisladores tenemos destinados recursos para cumplir con la ley de la rendición de cuentas; pero en mi caso, la he asumido en esta carrera política de legisladora con una profunda convicción de vida. Reiteró tener claro que el haber sido electa dentro de la nueva mayoría legislativa de la primera generación de la Cuarta Transformación, es motivo de orgullo, pero también un gran compromiso, el cual ha asumido plenamente. Nuestra responsabilidad ha crecido cuando en cada elección posterior a esa gesta histórica de hace cinco años, la ciudadanía ratifica el nuevo rumbo del país, pues hoy gobernamos 23 de 32 entidades federativas de la República. Estos dos años del gobierno que encabeza el Dr. Rubén Rocha Moya en Sinaloa, nos compromete aún más a quienes somos parte de este movimiento transformador liderado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo énfasis en el hecho de que, a pesar de que ni en esta, ni en la anterior legislatura, Morena ganó mayorías calificadas en las elecciones, sí ha logrado cambios constitucionales, a través del diálogo y los acuerdos. Estamos erradicando los privilegios al prohibir la condonación de impuestos e impulsar la extinción de dominio; en materia de democracia directa, se ha reconocido el derecho de la ciudadanía a participar en la consulta popular de temas relevantes y de revocación de mandato; también se eliminó el fuero del presidente y las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos. Las reformas constitucionales incluyen una reforma al Poder Judicial, la seguridad pública, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en los delitos de corrupción y electorales, así como en materia de Guardia Nacional y fuerzas armadas. La senadora de la República por Sinaloa estuvo acompañada en el presídium por Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República; Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores y presidente de la Junta de Coordinación política, así como por la senadora de Durango, Margarita Valdez; los senadores Aguascalientes, Daniel Gutiérrez Castorena y de Morelos, Checo Pérez Flores, quien es además vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado. También la acompañó la Dra. María Teresa Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres en Sinaloa y representante del gobernador en el evento, los diputados Federales Yadira Marcos, Casimiro Zamora , así como Ricardo Madrid, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa; Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Jucopo en Sinaloa y el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain.

SENADORA SUSANA HARP; IMPULSA LEGISLACIONES EN FAVOR PUEBLOS ORIGINARIOS Y COMUNIDAD ARTÍSTICA

La senadora Susana Harp Iturribarría presentó su 5º Informe de Actividades Legislativas, en el que destacó la publicación de seis propuestas de su autoría, una de carácter constitucional, dos leyes nuevas y tres reformas legales, así como la ratificación del Tratado Internacional de Beijing. La legisladora de Morena ha permitido que la voz de las oaxaqueñas y los oaxaqueños sea escuchada en el Senado, de ahí que varias de sus propuestas legislativas se hayan convertido en leyes. Si una propuesta no se publica en el Diario Oficial de la Federación, no se cumple el objetivo de legislar. Detalló que este año legislativo presentó una iniciativa para que, quienes integran a la comunidad artística de nuestro país, sean reconocidos en la ley Federal del Trabajo como personas trabajadoras del arte. Así como la propuesta para reconocer, en el Muro de Honor del Senado de la República, a los pueblos y comunidades Indígenas y afromexicanas, como sustento pluricultural de la nación. La legisladora destacó que en este periodo también se avaló un proyecto que reforma el apartado del “Depósito Legal” en la Ley General de Bibliotecas, que tiene como propósito armonizar esta figura con los derechos de autor y la naturaleza misma de los ejemplares publicados para que se incorporen al Depósito Legal para su consulta pública en las bibliotecas. Susana Harp destacó su propuesta para crear una base institucional en la Ley de Salud a efecto de reconocer la labor que realizan las parteras tradicionales, para que las cartas de alumbramiento que ellas entregan a quienes asisten, sean reconocidas como documentos válidos en los registros civiles de las localidades en donde llevan a cabo los partos. La senadora también presentó una propuesta para modificar la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, a fin de que las personas afromexicanas e indígenas estén representados en condiciones de mayor equilibrio en los medios televisivos frente a otros grupos sociales, de manera digna y en contra de cualquier figura estereotipada. Enfatizo que el trabajo como legisladora, implica escuchar a quienes representamos a las y los oaxaqueños y a la ciudadanía en general, para entender sus preocupaciones y encontrar las leyes que se puedan ajustar a sus necesidades o resolver sus problemas. Gran parte de nuestro trabajo es apoyar a la ciudadanía con gestiones en diversos temas como salud, trámites ante relaciones exteriores, entre muchos otros.

VLADIMIR HERRERA; EJECUTIVO PROPONE UNA DISMINUCIÓN DEL 36.6% EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 2024

El análisis realizado por el investigador Vladimir Herrera González colaborador de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD), Indica que para el ejercicio fiscal 2024, el Poder Ejecutivo propuso a la Cámara de Diputados la asignación de recursos fiscales para 966 Programas y Proyectos de Inversión (PPIs) por un monto de 508,993.3 millones de pesos, lo que significa una disminución del 36.6% con respecto al año 2023. Asimismo señala que la reducción del presupuesto en inversión, se explica principalmente por la caída en los proyectos de infraestructura económica. En ese sentido, apunta qué de los 966 PPIs, con asignación presupuestaria para 2024, 321 son proyectos de inversión de infraestructura económica a los que se les destinarían 386,123.3 mdp, lo cual representa 75.9% del monto propuesto por asignar. La nota del IBD refiere que 15 proyectos absorben el 50.0% de presupuesto asignado, de los cuales destacan: i) el “Proyecto Tren Maya, que asciende a 120,000.0 mdp equivalente al 23.6% del presupuesto para PPIs; ii) el proyecto “A-0203-3M -Campo Maloob” de Petróleos Mexicanos (3.1%) y iii) el proyecto “Campo Ixachi” (3.0). Cabe señalar que durante el proceso de aprobación del presupuesto federal, se abre la oportunidad de asignar o reasignar recursos a PPIs en cartera de la SHCP.

MARKO CORTÉS; ANTE LA VIOLENCIA QUE SE VIVE EN JALISCO ES URGENTE UN GOLPE DE TIMÓN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, en el marco del arranque de la precampaña y del registro de la coalición Va por Jalisco, aseguró que en Jalisco es urgente un golpe de timón, ante la incesante violencia que vive el estado. Es doloroso saber que hay una gran cantidad de jóvenes que no se sabe si viven o no, es doloroso ver cómo aquí Jalisco se convirtió, como lo señalé desde mayo del 2021, en el epicentro de la inseguridad y la violencia. Cómo se dejaron expandir los diferentes grupos delictivos. Expresó su solidaridad con las madres buscadoras de todos los jóvenes desaparecidos y advirtió que es hora de corregir el rumbo. Respaldado por el sistema PAN, alcaldes, regidores, diputados locales, federales, y miembros de la dirigencia estatal y nacional, señaló que los panistas están listos y preparados para el arranque de la precampaña, y dio a conocer que para la gubernatura se ha decidido ir con una mujer. Hemos decidido ir con la primera mujer y buscar cambiarle el rostro a un rostro humano, a un rostro de mujer al estado de Jalisco. Y por ello vengo a hacer una convocatoria a todas las jaliscienses, militantes o no de partidos políticos, a las mujeres jaliscienses de la sociedad civil, a que levanten la mano y a que den un paso hacia adelante y digan que quieren encabezar el cambio de rumbo que le urge al estado de Jalisco. El jefe nacional del blanquiazul invitó a las madres buscadoras también, y a mujeres partidistas, porque dijo, Acción Nacional, el PRI o el PRD; tienen mujeres con qué. Asimismo acusó a Movimiento Ciudadano de hacerle el juego sucio a Morena, y de ser el único partido que impugnó el acuerdo de paridad de género en cinco de las nueve candidaturas a gubernaturas que se renovarán en el 2024. Ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, se registró de manera oficial la Coalición “Va por Jalisco”.

MAHMUD ABÁS PRESIDENTE DE PALESTINA; PIDE A BLINKEN EL FIN INMEDIATO DE LA GUERRA CONTRA GAZA

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, pidió al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el fin inmediato de la guerra destructiva entre Israel y Hamás y dijo estar dispuesto a asumir responsabilidades sobre Gaza en el marco de una solución política integral. Nos encontramos de nuevo en circunstancias extremadamente difíciles. No hay palabras para describir la guerra de genocidio y la destrucción que está sufriendo nuestro pueblo palestino en Gaza a manos de la maquinaria de guerra israelí, sin tener en cuenta las normas del derecho internacional. Abás pidió al jefe de la diplomacia de EEUU que se acelere el suministro de ayuda humanitaria, incluida atención médica, alimentos, agua, electricidad y combustible, a la Franja de Gaza. Asimismo, el líder palestino cargó toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Gaza a Israel, insistió en que las soluciones militares y de seguridad no conseguirán llevar la seguridad a Israel y pidió que dejen de cometer estos crímenes inmediatamente.

ANTONY BLINKEN; INSISTE EN EL DERECHO DE ISRAEL A LA AUTODEFENSA

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, insistió en Jordania en que Israel tiene derecho a la autodefensa y el deber de hacerlo para asegurarse de que el ataque del grupo islamista palestino Hamás, del 7 de octubre, no se repita, si bien pidió medidas para evitar víctimas civiles en la Franja de Gaza. Blinken, en Jordania con los ministros de Exteriores de ese país y Egipto, afirmó por otro lado que EE.UU se esfuerza en cooperación con sus socios en la región para aumentar las cantidades de ayuda que llega a los civiles en Gaza a través del cruce egipcio de Rafah, única salida del enclave palestino no controlada por Israel. Los ministros de Exteriores de seis países árabes pidieron al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, un inmediato cese de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, para poner fin a la catástrofe en el enclave palestino, y consideraron inaceptable justificarlo o calificarlo autodefensa. Los países árabes pedimos un inmediato alto al fuego y frenar esta guerra y el asesinato de civiles inocentes y la destrucción que causa y rechazamos calificarla como autodefensa, dijo el ministro de Exteriores jordano, Ayman al Safadi. Se trata de una guerra furiosa que mata a los civiles, destruye sus casas, sus escuelas, sus hospitales, sus mezquitas y sus iglesias y no se puede justificar, ni va a traer seguridad a Israel ni paz a la región.

