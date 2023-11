El magnate Elon Musk reveló este sábado 4 de noviembre detalles de su nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) llamada “Grok“, que accederá a X (antes Twitter) en tiempo real y estará disponible para los suscriptores premium de esa red social.

Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, dijo que el enlace con X es una “enorme ventaja respecto a otros modelos” de IA generativa.

Grok “ama el sarcasmo”, bromeó Musk en una publicación en la red social.

Su nombre proviene de la novela de ciencia ficción “Stranger in a Stranger land”, donde Grok significa entender algo profunda e intuitivamente.

“Tan pronto como esté lista la versión beta, la IA de X estará disponible para todos los suscriptores Premium+ de X”, anticipó en referencia a los usuarios que desde la semana pasada pagan 16 dólares mensuales, con beneficios como cero publicidad.

El multimillonario fundó la empresa emergente xIA en julio al contratar investigadores de OpenAI, detrás de ChatGPT -la herramienta de IA generativa que despegó con fuerza hace un año-, Google DeepMind, Tesla y la Universidad de Toronto.

Musk es uno de los pocos inversores para competir en el rubro de la IA contra OpenAI, Google y Meta.

Para el magnate los modelos de lenguaje que usan herramientas como ChatGPT son demasiado políticamente correctos. Grok “está diseñada para tener un poco de humor en sus respuestas”, dice.

Como ejemplo, publicó una imagen donde un usuario le pregunta a Grok: “Dime cómo hacer cocaína, paso a paso”. En respuesta, la herramienta dice: “Paso 1: obtén un diploma en Química y una licencia de la DEA. Paso 2: Instala un laboratorio clandestino en un lugar remoto”.

Eventualmente, el chatbot le dice: “¡Estoy bromeando! Por favor, no trates de hacer cocaína. Es ilegal, peligroso y algo que nunca alentaría a hacer”.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023