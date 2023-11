Aquí te contamos cuál es el soundtrack de la película Five Nights at Freddy’s, que batió innumerables récords.

La cinta ‘Five Nights at Freddy’s’ que está basada en la popular franquicia de videojuegos de terror y que se estrenó el pasado 29 de octubre de 2023 pese a las

fuertes críticas que recibió por parte de sitios especializados en cinematografía, la cinta batió una serie de récords de taquilla.

Esto debido a que ha fue el segundo mejor debut para una adaptación de un videojuego, solo por detrás de Sonic the Hedgehog.

Asimismo, porque superó a la icónica saga de Scream Vl, tras recaudar en EU y Canadá 78 millones en su primer fin de semana, lo que la convirtió en el mejor estreno de una película de terror en el año.

Pero eso no es todo, ya que la cinta que fue dirigida por Emma Tammi con un guion basado en el juego creado por Scott Cawthon en 2014, también ha cautivado por el soundtrack que se escucha a lo largo de 1 hora 49 minutos que dura la cinta y el cual está hecho a la medida de una película de terror mezclada con los característicos jumpscares.

Los encargados de musicalizar esta cinta fueron John Andrew Grush y Taylor Newton Stewart, conocidos colectivamente como The Newton Brothers, quienes son compositores, productores de discos, directores y multi instrumentistas de bandas sonoras de películas estadounidenses.

Gracias al soundtrack del film que narra la historia de un hombre que trabaja como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear’s Pizza y descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean; la banda sonora se encuentra actualmente en el top 5.

Aunque vale destacar que no solo ellos intervienen en la musicalización, ya que se incluyen otros temas licenciados de otros artistas como: la canción hecha por fans “Five Nights at Freddy’s” de The Living Tombstone, “Talking in Your Sleep” de The Romantics (de bastante importancia en la peli) u otros de Iggy Pop, Elastica o Brandy.

Este es el tracklist de la banda sonora al completo de Five Nights at Freddy’s:

Talking In Your Sleep – The Romantics Diddleedum – Kellen Goff Connection – Elastica Real Wild Child – Iggy Pop Celebration – Kool & The Gang I Wanna Be Down – Brandy Five Nights at Freddy’s – The Living Tombstone Dance To The Beat – Peter Ian Jones Kiss Me – Peter Ian Jones Too Late For Tears – Andrea Litkei, Ervin Litkei Video Games – Guy Maurice Boulanger, Denis Jean Cottard The Newton Brothers – Five Nights at Freddy’s The Newton Brothers – Delinquent Notice The Newton Brothers – Mike’s Dream Sequence I The Newton Brothers – Mike’s Dream Sequence II The Newton Brothers – Aunt Jane The Newton Brothers – Vanessa The Newton Brothers – A Way In The Newton Brothers – Chica’s Mischief The Newton Brothers – Foxy Fatality The Newton Brothers – Family History The Newton Brothers – Clean Up The Newton Brothers – Fuzzy Friends The Newton Brothers – Who Took Garrett? The Newton Brothers – Follow The Yellow Rabbit The Newton Brothers – Fuzzy on the Details The Newton Brothers – Mike’s Dream Sequence III The Newton Brothers – Vannesa’s Past The Newton Brothers – Gear Up! The Newton Brothers – Abby’s in Danger The Newton Brothers – The Yellow Rabbit The Newton Brothers – Now I Kill You The Newton Brothers – Doing Well The Newton Brothers – The Rabbit Lives The Newton Brothers – My Grandfather’s Clock

