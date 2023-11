El grupo británico The Beatles sorprendió con su nuevo e inédito tema titulado Now and Then, el cual sale a más de medio siglo de que el grupo se separara, pero todo ello tiene una emocionante historia que envuelve nostalgia, simbolismo y tecnología actual.

Todo inició con una cinta grabada originalmente por John Lennon en 1978 en su departamento de Nueva York en donde solamente con su voz y con su piano Now and Then comenzó a tomar forma, pero fue hasta 1994 cuando Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison se reunieron en un estudio y luego de hablar con la viuda del cantautor, Yoko Ono, el cassette llegó a manos de los restantes beatles.

De esa manera fue que empezaron a trabajar en la canción, sin embargo, la calidad de la cinta no permitió poder usar la voz de John, posteriormente en 2001 la muerte de George tomó por sorpresa a los músicos y fue hasta 2022 que el cineasta Peter Jackson, director de cintas como El Señor de los Anillos y que utilizó la tecnología para el documental Get Back sobre la realización del álbum Let it Be, volvió a hacer uso de las computadoras junto con su equipo de trabajo para pulir el diamante en bruto llamado Now and Then.

De esta manera con la voz y con el piano de Lennon en pistas diferentes, Ringo y Paul grabaron sus baterías y su bajo y pudieron agregar la guitarra de George, de tal manera en que la mezcla que se puede escuchar cómo Now and Then data de grabaciones de diferentes épocas; 1978, 1995 y 2022.

UNA LETRA EMOTIVA

“I know it’s true, it’s all because of you” (Se que es cierto, que todo es por ti), es como inicia la voz de Lennon y si bien, la canción pareciera hablar de una relación amorosa, lo cierto es que cada quien le ha dado su significado, aunque habla de retener a un posible amor, también hay quienes han interpretado la letra en un sentido más espiritual, sobre retener a alguien a la vida y aceptar su partida.

Lo anterior gana más relevancia al tener en cuenta que es la última canción del cuarteto y que significa su digna despedida y una consagración después de haberla conseguido.

Pero la portada también ha sido un tema de discusión, pues los fans tienen muy en cuenta que luego de que el cuarteto diera algunas de las portadas más llamativas en la historia de la música en general, que el último tema tuviera solamente el título del mismo escrito en la portada no sonaba igual de llamativo, por eso la cereza en el pastel es la contraportada del LP, el cual tiene lo que pareciera un reloj hecho a partir de cintas métricas con un triángulo rojo y una llave dentro del mismo.

De esta manera es como el Cuarteto de Liverpool rompió las redes sociales, en especial en X, el tema inédito se volvió tendencia, asimismo iTunes de Estados Unidos reportó que la canción se volvió en la número uno en la plataforma.

En el caso de YouTube, la canción tiene 1.9 millones de visualizaciones, pero no solamente es la música lo que ha dado de qué hablar, pues la letra ha tocado el corazón de los beatlemaniacos de todo el mundo.

Now and Then ya está disponible en todas las plataformas de música. De igual manera hay un corto documental de 12 minutos en el que se cuenta la emocionante historia de cómo este trabajo logró salir a la luz en pleno 2023.

La versión física del tema incluye en el lado A Now and Then pero en el Lado B aparece el tema que catapultó al cuarteto al éxito en 1962, Love me do, el cual también fue pasado por la tecnología de ahora para ser desmezclado y posteriormente remezclado en sonido en verdadero sonido estéreo.