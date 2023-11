Despiden e investigan al futbolista El Ghazi por sus mensajes sobre Israel-Hamás

La fiscalía general de Coblenza abrió una investigación contra el futbolista de Maguncia, Anwar El Ghazi, por “alteración del orden público” después de sus mensajes sobre el conflicto Israel-Hamás.

En dicha investigación se analizará si el futbolista neerlandés es culpable de “aprobar delitos relacionados con discursos de odio“.

Te puede interesar: Autoridades venezolanas ocupan un cuarto penal controlado por pandillas

Luego de publicar mensajes “inaceptables” y alejados de los “valores del club” sobre el conflicto en Medio Oriente, El Ghazi fue suspendido por su club y más tarde despedido.

En su mensaje incluyó la frase “del río al mar, Palestina será libre”, la cual fue vista como un llamamiento a la destrucción de Israel, pero también como una petición de igualdad de derechos entre palestinos e israelíes.

“No me arrepiento o no tengo remordimientos sobre mi postura. No me distancio de lo que dije o de estar, hoy y hasta mi último aliento, en favor de la humanidad y de los oprimidos”, aseguró el futbolista.

Debido a estos mensajes y declaraciones, el club de fútbol del Maguncia anunció el despido del jugador.

El futbolista, por su parte, respondió en su cuenta de Instagram al despido, con un mensaje en el que vuelve a mostrar su apoyo a los habitantes de Gaza.

“Defiende lo que es correcto, incluso si eso significa estar solo. La pérdida de mi medio de vida no es nada en comparación con el infierno que se está desatando sobre los inocentes y vulnerables en Gaza. Detengan la matanza“, expresó el jugador.

DRS