Maribel Guardia se lleva muy bien con su nuera Imelda Tuñón y se supone que la relación familiar era muy cordial, pero la mamá de Imelda puso comentarios muy desagradables al ver a la actriz posando como catrina con su nieto.

La mamá de Imelda criticó el que Maribel se quiera ir junto a su hijo Julián Figueroa y se quiera llevar a su nieto, porque como son muy parecidos, parece que está obsesionada con él. Nadie se ha manifestado al respecto, pero la señora seguro inventará que hackearon su Facebook.

Ana Bárbara asegura que aún no se ha casado con Ángel Muñoz, aunque circula en redes el acta de matrimonio de la cantante; en caso de ser cierto, nadie sabe por qué lo niega. La cantante está por terminar el Bandidos Tour.

Varios cantantes aclaran que están muy contentos en el 90’s Pop Tour y cuentan que en una de las fechas estaban en un lugar muy reducido y tuvieron poco tiempo para ensayar, tal vez por eso no se coordinaron a la hora de bailar. Daniela Magún no se enoja porque digan que se veían cansados, asegura que es un show agotador y frecuentemente cambian de elenco, así que no conocen todas las coreografías.

Arturo Carmona no tiene más que halagos para Aracely Arámbula, pero pide que ya le dejen de preguntar cosas sobre ella, porque no quiere meterse en problemas y porque hace años que ya no están juntos.

Raquel Bigorra quiere que su hija Rafaela ame México tanto como ella, y por eso le inculca nuestras tradiciones, juntas se maquillaron como catrinas y se hicieron una sesión de fotos para redes sociales.

Nicola Porcella decidió tomarse unos días de vacaciones y fue a conocer la nieve, que era uno de sus grandes sueños.

Omar Fayad y Vicky Ruffo llevan tiempo separados, pero mantienen una buena relación por el bien de sus hijos, pero corre el rumor que cuenta que ya se divorciaron, falta que alguno de los dos lo confirme.

La bailarina Jeni García subió una serie de historias en Instagram explicando que saliendo de Televisa llevó a verificar su automóvil, de pronto empezó con un fuerte dolor de estómago y acabó en el hospital ya que la operaron de apendicitis.

Biby Gaytán y su hija Ana Paula Capetillo participaron en la obra Amor sin Barreras y mes medio después, las actrices se despidieron del proyecto, cuando su contrato era hasta diciembre, todos los rumores apuntan hacia Eduardo Capetillo, quien es muy celoso con ellas, las acompaña todas las funciones y no deja que nadie se acerque a ellas.

Sharis Cid se casará con Pedro Canavati, la actriz está muy emocionada y ya eligió su vestido de su novia, su hija Krystal lo apoya y como la ve tan feliz, ha participado en todos los preparativos.

En su nueva película, Bárbara Mori hablará de la relación que tuvo con sus padres, asegura que su papá la maltrataba y durante la infancia se sintió abandonada.

También estrenará la cinta Perdidos en la noche de Amat Escalante donde también participa Ester Expósito.

Tengo un pendiente: ¿Será que Eduardo Capetillo nunca dejará trabajar a su esposa Biby Gaytán sin estar presente en los foros de grabación o en los escenarios? Porque cuentan que los productores acaban hartos de tantas peticiones.

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

FACEBOOK y YOUTUBE Ana María Alvarado

IG y TW @anamaalvarado