En busca de romper la unidad del movimiento y de poner en duda la honorabilidad, la ética, de uno de sus representantes más destacables, los conservadores, apoyados en la inteligencia artificial han hecho circular un audio malignamente atribuido a Martí Batres, en el que supuestamente se suma a la campaña contra Omar García Harfuch rumbo al Gobierno de la capital. Es un trabajo malintencionado, producto de la desesperación, pero, hay que decirlo, convincente, que su doctor favorito se apresura a desnudar en las siguientes líneas. Adjunto la versión íntegra, con las partes tramposamente editadas.

Lo que realmente dijo Martí fue:

“Es falso que la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara: esas prácticas antidemocráticas son impensables en nuestro movimiento, capaz de ofrecer, desde la unidad, una amplia gama de candidatas y candidatos de primer nivel . Ya me pasaron cómo va en la encuesta y sí va muy abajo, pero sería inadmisible que alguien planteara que tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Imagínate, una marrullería de ese tipo por parte de quienes llegamos para purificar la vida política de este país, y una utilización tan indigna de la sagrada cuota de género, logro inmortal de la causa feminista.

“Yo ya le dije a Dani que no le siga pegando con Hernán, con Viri, que son profesionales independientes y libres como un águila y a ver si ya no saca algo más Ana porque lo último del Mini Lic gracias a Dios nomás no pegó, porque esa guerra sucia nos salpicaría a todos, pero el riesgo de contaminar la imagen de la Transformación es enorme. Hay que seguir creciendo a Clara pero con apego a los principios de la democracia, con fe en que el pueblo bueno, que es sabio, sabrá apreciar sus virtudes, las propias de una militante de la izquierda de viejo cuño, y no tardar en soltar, pero ya, por decencia, la campaña contra Omar en redes.

“Es indigno. Tampoco podemos seguir sacando encuestas que pongan empate. Y no me malentiendas, por favor. No es que no quiera hacerle caso a la jefa, ¿eh? Es que creo que no podemos encontrar a nadie como ella que está viendo las divisiones y el panorama completo desde la ciudad, que aprendió a conocer durante su Gobierno lleno de éxitos y anclado en los principios del humanismo mexicano. ¿Me confirmas de recibido, porfa?”

Basta de guerra sucia. Basta de campañas de desprestigio de los moralmente derrotados. Basta de manchar la trayectoria impecable del compañero Batres. Martí, hermano, el doctor Patán está contigo.

