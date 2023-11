La Reserva Federal estadounidense (FED, por sus siglas en inglés no hará nuevas alzas a las tasas, sin embargo se proyecta que la disminución empiece hasta la mitad de 2024, consideró Jessica Roldán, economista en Jefe de Finamex Casa de Bolsa. “En nuestro escenario seguimos considerando que la Reserva Federal ya no va a incrementar el rango para su tasa objetivo y que las reducciones de este podrían observarse hasta la segunda mitad del año que entra”. La decisión de mantener sin cambios la tasa “era ampliamente anticipada”, señaló la analista financiera. Revisó que el comunicado y el mensaje del presidente del banco central de los Estados Unidos, Jerome Powell “sufrió pocos cambios”, por lo que no es posible detectar un cambio de mensaje de las autoridades monetarias.

Roldán resaltó que la conferencia de Powell no mostró ninguna sorpresa o un cambio de tono y con esto se puede anticipar que “las acciones futuras serán determinadas por la información que se vaya generando entre reuniones de política monetaria y que el comité seguirá tomando decisiones con mucha cautela”. “No hubo una señal contundente de que dicho incremento (de los tipos de interés) pudiera materializarse”, precisó la economista.

Añadió que los comentarios en torno a que cualquier estimación precisa de la tasa de referencia puede ser invalidada rápidamente ante un entorno sumamente incierto y en el que diversas fuerzas, entre ellas la dilución de los efectos de las distorsiones que se generaron en los últimos años, siguen operando, fueron interpretadas por algunos como la señal de un tono ligeramente menos restrictivo. Jessica Roldán que los mercados reaccionaron con ciertas disminuciones en las tasas de corto plazo, un ligero debilitamiento del dólar y un avance en la bolsa estadounidense.

Al respecto, Janneth Quiroz, jefa de análisis financiero de Grupo Monex, detalló que la decisión de mantener las tasas sin cambios en Estados Unidos, ya estaba ampliamente descontada. No hubo sorpresas y con la decisión de esta política monetaria de continuar con la pausa y estamos viendo que los mercados lo esperaban ya que se registró una apreciación significativa al tipo de cambio donde el peso rompió su techo al llegar a los 17.78. Al momento revisamos que aparentemente no habrá más alzas ya se alcanzó el tope, a pesar del discurso de Jerome Powell que sugiere una retórica de un posible nuevo aumento, pero la realidad es que no hubo cambios.

Quiroz explicó que la tasa no bajó porque se ha visto que aunque con mínimos hay un rebote inflacionario, “bastante moderado”, insistió, pero existe una preocupación por el lado de la subyacente. La FED está actuando con cautela en espera de ver cómo evoluciona la inflación, me parece que esa es su postura, puntualizó la analista económica.

Quiroz señaló que aunque todavía es posible ver una alza en diciembre, la probabilidad es muy baja y se dependerá de la trayectoria de la inflación. De acuerdo a lo visto en Estados Unidos, en Monex esperamos que en México las tasas también se mantengan sin cambios en la próxima decisión de política monetaria que dé a conocer el Banco de México.

“Nuestra proyección es que hasta mayo del próximo año la tasa objetivo permanezca en 11.25% ante los riesgos que persisten para la inflación”. Janneth Quiroz, también académica del Tec de Monterrey dijo que debemos estar pendientes de los precios de las materias primas y sobre todo de la energía que son uno de los principales riesgos económicos hacia adelante. La Reserva Federal estadounidense dejó ayer sin cambios sus tasas de interés de referencia en un rango de 5.25-5.50% por segunda reunión consecutiva, en busca de contener la inflación sin afectar la fortaleza de la economía.

La decisión ampliamente adelantada por los mercados deja los tipos de referencia en máximos en 22 años. Esto permite, según el organismo, que sus autoridades “evalúen información adicional y sus implicaciones sobre la política monetaria”, de acuerdo al comunicado final del encuentro de dos días del comité monetario. La FED destacó como positiva la fortaleza del mercado laboral en EU.