Echemos el tiempo atrás. 1994, a los tres beatles que quedaban vivos en esos años, es decir, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, se les presentó la oportunidad única de volver a grabar juntos. Sí: The Beatles estarían juntos otra vez. Fue entonces que Yoko Ono, en una charla con George, le comunicó, con sorpresa: “Ah, I think I’ve got a tape of John”. Sí, de nuevo: Yoko tenía un casete grabado por John.

¿Qué significaba lo anterior? Sí, una vez más: una nueva canción de John Lennon. Emocionante, o, como dijo Harrison en aquel año: “Escuchar la voz de John, es algo que debemos valorar”. Y es apenas que nos enteramos de esas palabras, pues hoy se ha estrenado Now And Then, mini documental que comparte título con el motivo de su estreno: una nueva canción de The Beatles. Sí: muy probablemente la última canción de The Beatles.

Esta producción audiovisual de corta duración sólo es lo que es y no intenta ser nada más: el proceso creativo recorrido durante décadas por la composición y origen de esta (última) canción de The Fab Four, donde aparece la voz de Sean Lennon, Paul, Ringo y, claro, George, quien falleció en 2001, cuando la idea de la canción estaba en la congeladora.

En aquellos 1994, 1995 se detuvo el proceso porque la voz de John chocaba con el piano, y la tecnología no daba para una limpieza de la pista. Y tuvieron que pasar casi 30 años para que la idea volviera. ¿El culpable? El también director de la docuserie Get Back, Peter Jackson, quien hizo material la posibilidad de separar ciertos instrumentos y voces de cualquier canción.

NOW LIVE! Watch the documentary and learn the full story behind ‘Now And Then’ – with exclusive footage and commentary from Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon and Peter Jackson.https://t.co/UaCIMywCOX #NowAndThen @johnlennon @PaulMcCartney @GeorgeHarrison @ringostarrmusic… pic.twitter.com/9OZL5VdGMR — The Beatles (@thebeatles) November 1, 2023

Pese a que la idea pudiera parecer atrevida o incluso ofensiva, el poder de materializar, a través del tiempo, una nueva pista del cuarteto más famoso de Liverpool, era aún más seductora. Se deliberó que se haría desde 1994, por supuesto, porque tanto John como The Beatles no se opusieron nunca a las tecnologías y la experimentación en nombre de la música.

Fue así como, gracias a esa tecnología desarrollada por el cineasta y su equipo, el día de mañana, 2 de noviembre de 2023, podrá escucharse Now And Then. Y ya el documental avisa brevemente el sonido y las voces, los arreglos, el bajo característico de McCartney, la batería feliz de Starr, un solo de guitarra de Harrison para honrar su memoria y, claro, como sello de la casa, un sonido juguetón de cuerdas –cuya historia de este último arreglo merece al menos una charla magistral– y, claro, la voz, ahora inmaculada, de John Lennon. ¿Será esta la última canción? Quién sabe… Tomorrow Never Knows.