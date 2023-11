José Andrés, chef español y su organización World Central Kitchen reparten agua y comida a damnificados por el huracán Otis en Guerrero.

Por medio de su cuenta de X (@chefjoseandres), José Andrés indicó que tanto cocineros como pobladores de Acapulco han unido fuerzas para aumentar la producción de alimentos y agua.

Por lo que esperan llegar a cerca de cien mil comidas para el fin de semana.

“Los chefs y gente de Acapulco, Guerrero uniendo fuerzas con @WCKicina para aumentar la producción de alimentos y agua todos los días, casi 20 mil comidas hoy, pero el fin de semana llegaremos a cerca de 100 mil.

Con más restaurantes uniéndose a nosotros”.

The Chefs and people of Acapulco,Guerrero coming together joining forces with @WCKitchen to increase food and water output every day, almost 20k meals today but by the weekend we will reach close to 100k. With more restaurants joining us. Government community kitchens also… pic.twitter.com/lv4jRKunGt — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) November 1, 2023

El chef señaló además que debido a la situación que atraviesa el puerto guerrerense, el agua y la comida es un problema.

What I am seeing in Acapulco is very much a category 5 hurricane…a devastating situation where every building you see damage. This storm it hit a very populated area meaning many families are in need of our help! Water along with food is a massive issue, @WCKitchen is bringing.. pic.twitter.com/2bbcwBpgjL — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) October 31, 2023

Fue el 27 de octubre cuando José Andrés mencionó que se encontraba en camino para brindar apoyo, aunque aún no era posible aterrizar en Acapulco por lo reciente del impacto.

“Traeremos helicópteros llenos de sándwiches y agua. Todavía es muy temprano después de la tormenta y no es posible aterrizar en Acapulco… pero haremos todo lo que podamos… volar… conducir para ayudar a las comunidades de inmediato”.

.@WCKitchen on the way now to support after #HurricaneOtis! We’re bringing helicopters full of sandwiches & water. Its still very early after the storm & not possible to land in Acapulco..but we’ll do whatever we can..fly..drive to help communities immediately! #ChefsForMexico pic.twitter.com/VhD71YpgVz — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) October 27, 2023

La World Central Kitchen fue creada en 2010 por el chef José Andrés con la finalidad de apoyar a los damnificados por el terromoto en Haití.

