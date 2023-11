Saben que, si compito, les gano: Lía Limón a Morena tras negarle licencia

Lía Limón aseguró que será la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a pesar de que se le negó la solicitud de licencia para contender por el cargo.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Álvaro Obregón indicó que Morena “me tiene miedo, le tienen miedo a las mujeres chingonas! #NoLeSaquen, que la gente decida”.

Lo anterior debido a que este 31 de octubre en el Congreso de la Ciudad de México, la mayoría conformada por morenistas, se le negó su solicitud de ausentarse por 30 días de su cargo y buscar encabezar el Frente Amplio por México para ser la candidata a la jefatura de la capital.

“Miedo no, pavor es el que en Morena me tiene, porque saben que soy una mujer fuerte y de resultados. #NoLeSaquen. ¡Seré la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México!”, tuiteó Limón.

Miedo no, pavor es el que en @PartidoMorenaMx me tienen, porque saben que soy una mujer fuerte y de resultados #NoLeSaquen. ¡Seré la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México! https://t.co/Pnin3VChFt — Lía Limón (@lialimon) October 31, 2023

En un video que compartió en su perfil de X -antes Twitter- la alcaldesa indicó que la votación en contra “no me detiene, me fortalece porque reafirma lo que ya sabemos, si yo soy la candidata del Frente por la Ciudad de México, les gano”.

Recordó que anteriormente “ya una vez intentaron detenerme a golpes, me fracturaron la nariz y no me detuvieron, esto tampoco me frena. Participaré en la contienda interna quieran o no”.

Lía Limón añadió que “sacaremos todos los votos para que Xóchitl Gálvez gane la Presidencia de México”.

Por último informó que presentará una apelación a la determinación del congreso ya que “esta negativa viola mis derechos”, además interpondrá “una denuncia de violencia de política de género porque me están negando lo que a otros no, mi derecho a participar. Saldremos a recorrer las calles de la Ciudad de México como he recorrido mi alcaldía”.

¡@PartidoMorenaMx me tiene miedo, le tienen miedo a las mujeres xingonas! #NoLeSaquen, que la gente decida. Hoy votaron en contra de mi solicitud de licencia temporal porque saben que, si compito, les gano. Voy a participar y seré la próxima jefa de gobierno de la CDMX. pic.twitter.com/7uAMCBKW4l — Lía Limón (@lialimon) October 31, 2023

