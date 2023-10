Con el rostro serio pero un sentimiento de dolor y enojo en los ojos, Ricardo Grichener cuenta en entrevista que antes del ataque del 7 de octubre perpetrado por el movimiento palestino Hamás, el creía que tanto palestinos como israelíes podían convivir juntos en paz, pero todo cambió tras la muerte de mil 400 personas y el secuestro de 239, entre los que se encuentra su sobrino Omer Wnkert de 22 años.

Ingeniero de profesión, argentino y judío de nacimiento con 56 años, Greichener asegura que entre los milicianos que entraron a territorio israelí en un ataque sin precedentes, también se encontraban civiles palestinos con la orden de matar.

“Antes del 7 de octubre yo tenía palestinos trabajando para mí, pensaba que podíamos convivir juntos, ‘un día va a ser Israel y Palestina’, pensaba, pero cuando vi a los civiles entrar a Israel a matar y violar (…) cuando vi todo eso, esos no son civiles, son personas que no quieren paz (…) lo único que dicen es que quieren matar a todos los judíos, lo único que quiero es que no me maten, y el precio que va a pagar Gaza la verdad no me importa, si quieren matarme, yo voy a matarles antes”, afirma al tachar de “animales terroristas” a los autores de la matanza.

Afortunadamente, Omer no fue una de las 260 personas que las autoridades de Israel reportaron como muertas del festival de música Supernova, que se realizaba cerca del kibutz Reim, cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

“Vimos dos videos y una fotografía que Hamás difundió en Telegram y X donde Omer se encuentra en Gaza en un lugar debajo de la tierra, no sabemos dónde está, está atado, golpeado, triste, pero está vivo. Horas antes estuvo con nosotros en una comida y nos comentó que iba a ir a un festival” donde los jóvenes iban a beber y bailar, comenta.

Pero actualmente la familia del joven no sabe nada más sobre él: “Omer tiene un problema que tiene colitis, sangre en el estómago, Hamás no quiere recibir los medicamentos, son como animales, no dan ninguna información”, dice.

Ricardo también se muestra “optimista” pero “realista” ante la esperanza por la liberación de cuatro mujeres y tres más presentadas en video por parte de Hamás para pedir el canje de prisioneros para su regreso, condición que el primer ministro Benjamin Netanyahu consideró de “propaganda psicológica cruel”.

Lamentablemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó ayer la muerte de Shani Louk, una alemana-israelí de 23 años, quien también fue tomada como rehén en el festival de música Supernova, un duro golpe a la lucha de los familiares por tener de vuelta a sus seres queridos.