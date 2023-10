La marchista Alejandra Ortega perdió su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 por un error en la organización de los Panamericanos.

Malas noticias para los aficionados del deporte mexicano, esto después de que la marchista Alejandra Ortega perdiera su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 por un error en la organización de los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

De acuerdo con lo informado por medios locales, los hechos ocurrieron el pasado domingo después de que la atleta compitiera en la prueba de marcha de 20km en donde la mexicana logró conseguir la quinta posición.

La marchista terminó la prueba con un tiempo de 1.15.56 lo que hizo que superara el mínimo de 1:29.20 que se requería para solicitar el pase olímpico, sin embargo, todo esto se borró por un error que hubo en la organización.

Lo anterior ocurrió tras una mala medición en el Parque O Higgins el cual en lugar de tener 20km solamente contaba con 17.3 km lo que hizo que se cancelara la competencia y se anularan los tiempos.

Ante esta decisión, la atleta decidió romper el silencio y manifestar su descontento ante esta situación:

“Es muy triste esta situación, es un error garrafal del evento porque son unos Juegos Panamericanos, la verdad es que en mis 20-21 años que llevo compitiendo no había sucedido esto, jamás me había pasado. Todo el esfuerzo de las competidoras se echa a la basura. Es algo que no está en nuestras manos resolver, obviamente sabemos que algo está pasando, algo está mal y desafortunadamente las autoridades aquí no lo resolvieron en el momento porque si vieron que no era real nos pidieron aumentar las vueltas y no pasaba nada”, expresó para medios locales.

Por medio de las redes sociales, el Comité de Organización de los Juegos Panamericanos indicó que Marcelo Ithurralde quien fue el encargado de la medición, no fue certero con ello y lamentó lo sucedido.

