El presidente Andrés Manuel López Obrador, viajó a Acapulco, Guerrero, para seguir coordinando las acciones de rescate. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que las personas fallecidas por el huracán Otis en Acapulco, suman 43 y 36 desaparecidos. Desafortunadamente hasta el momento, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Fiscalía General del Estado, tenemos 43 personas fallecidas, 36 personas no localizadas, aún es una cifra preliminar. En un nuevo reporte sobre las condiciones en las que se encuentran las zonas afectadas por Otis, el presidente López Obrador instruyó a continuar con la búsqueda de personas. Por el bien de todos pondremos de pie al pueblo y al puerto de Acapulco. Asimismo agregó que de acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a más tardar el día de mañana martes todas las casas ya contarán con energía eléctrica.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; SUMA UNA ALIANZA POLÍTICA PARA IMPULSAR SU ELECCIÓN COMO COORDINADOR DE LA DEFENSA DE LA 4T

El senador Eduardo Ramírez Aguilar de Morena, es arropado y respaldado por el Partido Verde, para liderar la coordinación de los comités de defensa del movimiento de la Cuarta Transformación en Chiapas. El Partido Verde Ecologista de México, por medio de alcaldes y legisladores locales y federales como Jorge Luis Llaven Abarca, arroparon al senador, Llaven Abarca afirmó que se sumará al mejor proyecto. Yo me voy a sumar al mejor proyecto que tiene Chiapas; ahí voy a estar, con el mejor proyecto, porque vamos a salir adelante juntos, el pueblo de Chiapas ya decidió. Asimismo subrayó que el pueblo de Chiapas ya levantó la voz y convocó a los chiapanecos y las chiapanecas, a unirse al mejor proyecto que encabeza Eduardo Ramírez, virtual ganador de la coordinación del movimiento, al mantenerse en el primer lugar de las encuestas. Los invito a que nos unamos al mejor proyecto, de mi amigo Eduardo Ramírez. Al grito de gobernador, gobernador, Eduardo Ramírez suma una alianza política para impulsar su elección como coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; A CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR DEBEN LLEGAR LAS MUJERES MÁS PREPARADAS Y CAPACES

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, en la conmemoración del “70 Aniversario del Voto de las Mujeres en México, consideró que las mujeres no deben olvidar que el poder se ejerce con humildad, al servicio de la gente, de los grupos más vulnerables y pobres, pero, sobre todo, para las mujeres que enfrentan mayor desigualdad. Expresó que no por haber tenido ya el derecho a la paridad se ejerce la paridad en el poder, pues persisten los obstáculos para desempeñar las funciones o administrar los recursos en los cargos de toma de decisiones. Enfatizó que es necesario profundizar la democracia para que, a las regidurías, presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones y senadurías lleguen las más preparadas, las más capaces, las mujeres que se merezcan esos espacios. Se trata de una deuda que todavía tienen que facturar los partidos políticos. Indico que sería muy frívolo y banal festejar sólo a quienes hoy ocupamos un espacio, gracias a la lucha de otras, porque si estamos aquí es por las que lucharon antes de nosotras, por las que luchan y por las que lucharán. Hizo un llamado para que las que ejerzan el poder no permitan la simulación, la frivolidad, el sometimiento, la subordinación ni la corrupción. Destacó la importancia de aprobar la Ley de Cuidados, pues no es justo que sólo las mujeres tengan que cuidar a los enfermos, a las personas con discapacidad o las de la tercera edad.

SENADORES; SUMAN ACCIONES PARA APOYAR A POBLACIÓN DAMNIFICADA DE GUERRERO

En el Senado de la República continúan los trabajos de acopio de víveres, para apoyar a los habitantes de Guerrero, que fueron afectados por el paso del Huracán “Otis”, un fenómeno meteorológico que de manera inusitada alcanzó categoría 5 y que azotó la ciudad turística de Acapulco. A estas acciones se han sumado senadoras y senadores de diversas fracciones parlamentas, mediante donativos en especie y en efectivo. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, expresó la solidaridad de los integrantes de la Cámara con la población damnificada. Con este propósito giró instrucciones al Secretario General de Servicios Administrativos para que a las senadoras y senadores, que deseen hacer una aportación económica de ayuda a los damnificados, se les aplique un descuento de cinco días de su dieta; con la aportación correspondiente de la legisladora. La presidenta del Senado dijo que los fondos que se recauden por estas aportaciones serán canalizados a los afectados a través de la Cruz Roja Mexicana. La Cámara de Senadores instaló un centro de acopio en la Plaza Luis Pasteur, que se encuentra ubicada en el cruce de Insurgentes y Avenida Paseo de la Reforma, que está abierto de las ocho de la mañana a las ocho de la noche, todos los días de la semana, para que las y los ciudadanos puedan donar víveres para los damnificados. En este sitio se reciben alimentos no perecederos, como agua embotellada, azúcar, frijol, arroz, café soluble y enlatados; artículos de higiene personal, entre los que se encuentran papel higiénico, jabón, pañales, toallas sanitarias, cepillos y pasta de dientes. Insumos para botiquín de primeros auxilios, como agua oxigenada, alcohol, vendas, desinfectante de manos y algodón; así como artículos de limpieza para el hogar, como cloro, jabón de polvo, jergas, escobas, jaladores, franelas y cubetas.

DIPUTADA MARCELA GUERRA; PIDE DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES Y SIN REGATEOS POLÍTICOS A RECONSTRUCCIÓN DE ACAPULCO

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, propuso que en la revisión, análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 se incluya la creación de un Fondo de Reconstrucción para Acapulco y zonas afectadas en Guerrero, con capitales de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial. Es momento de que, sin regateos políticos, se destinen recursos suficientes y constantes para levantar al Puerto. Indicó que hay acciones estratégicas, en puntos específicos, para iniciar una primera etapa con un financiamiento, asignado en el PEF del año próximo, de alrededor de 100 mil millones de pesos, y la creación de una Comisión conformada por las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Salud, Medio Ambiente, Bienestar, Turismo, Hacienda, Marina y de Defensa Nacional. Considerar el apoyo internacional y revisar la conveniencia de modificar la Ley de Ingresos o bien, por decreto, fijar estímulos fiscales al Impuesto Sobre la Renta, cuotas al IMSS e Infonavit, para lo que resta de 2023 y 2024. Guerra Castillo señaló que el inventario de daños de la infraestructura, de escuelas, hospitales y conocer la situación del puerto y aeropuerto permitirá aplicar un programa de empleo temporal y de ayuda a la población, para la reconstrucción de sus viviendas y enseres domésticos. Mientras que la infraestructura hotelera se debe reconstruir con los recursos privados de la cadena de hotelería internacional y los seguros que, por catástrofes, adquieren las empresas. Para Marcela Guerra es importante establecer suficientes comedores y centros de atención médica y de abasto utilizando a Diconsa, IMSS, ISSSTE y al Sector Salud, para atender enfermedades, suministrar medicamentos y evitar el dengue o las diarreas que merman a la población. Calificó como altamente positivo que la actividad bancaria se pueda ir restableciendo con la provisión de efectivo, medios de pago y apoyo a deudores, por lo que urgió a una atención expedita y menos burocrática de las aseguradoras para pago de indemnizaciones, sobre todo a los bienes de la población como sus casas, autos y comercios.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SCJN NO PARTICIPE EN LA DISCUSIÓN PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, para así evitar conflictos de interés. El también aspirante por la candidatura de Morena por la gubernatura de Puebla, señaló que la abstención es crucial ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos. Mier Velazco explicó que está trabajando en la preparación de una solicitud a través de la Comisión de Puntos Constitucionales para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía del Poder Legislativo. Asimismo, reclamó que al igual que el Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, los legisladores también exigirán que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial. Asimismo informó que están dando inicio al proceso de revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, al que propondrán realizar ajustes con el fin de asegurar que de los 380 millones de pesos asignados originalmente a la SCJN para gastos de alimentación, se dirija a la adquisición de medicamentos. Comenzaremos a trabajar en la redacción del dictamen. Es probable que tengamos un anteproyecto listo para el próximo martes. Y a más tardar el lunes 6 de noviembre, podamos llevar a cabo una votación en el pleno. Esto permitirá a la Mesa Directiva agrupar, integrar y sistematizar las más de 2 mil reservas al presupuesto que se han presentado.

CLAUDIA SHEINBAUM; PLATICO CON COORDINADORES DE MORENA, PT Y VERDE PARA QUE DIPUTADOS Y SENADORES DONEN UN MES DE SU SALARIO EN APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR OTIS

La Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, platico con los coordinadores parlamentarios del movimiento (Morena, PT y Verde) para que sus diputados y senadores donen un mes de su salario para apoyar a las personas afectadas en Guerrero por el huracán Otis. Sin especificar montos ni fechas específicas de las posibles donaciones de legisladores, Sheinbaum informó que se puso de acuerdo con el presidente de Morena, Mario Delgado, para lograr esa ayuda monetaria. La virtual candidata mandó un mensaje a la oposición, que ha levantado la voz acusando que el gobierno no ha actuado de la mejor manera ante la tragedia ocasionada por Otis. A quienes dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; DICE ESTAR LISTA PARA SUMARSE Y TRABAJAR POR GUERRERO

La senadora Xóchitl Gálvez, responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, se dijo dispuesta a sumarse a las labores humanitarias que ayuden a la reconstrucción del estado de Guerrero, perjudicado por el paso del huracán “Otis”. La senadora recalcó que no es momento de divisiones ni de reclamos y pidió a los mexicanos unirse para ayudar a los afectados que necesitan víveres como agua, arroz, frijol y azúcar. Yo le he pedido al Presidente de la República que me diga en qué le ayudo. Yo estoy lista para sumarme y que él diga en dónde y él cuenta conmigo. Cuenta en todo momento con su servidora para trabajar por Guerrero. Gálvez Ruiz pidió al Gobierno Federal proteger a la Cruz Roja Mexicana y permitir que esta institución humanitaria internacional ponga comedores y centros de abasto de alimentos. Se debe permitir la entrada a organizaciones de la sociedad civil como Caritas, que tiene una amplia experiencia en brindar ayuda en zonas de desastres naturales.

SAMUEL GARCÍA; PIDIÓ LICENCIA PARA DICIEMBRE Y PUBLICA ACUERDO PARA DESIGNAR A SU SECRETARIO EN NL

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, protege al gobierno del estado de la oposición publicando un acuerdo en el que designará como encargado de despacho a su secretario de Gobierno en caso de que el gobernador interino, Arturo Salinas, esté impedido. Por medio del Periódico Oficial del Estado (POE), el gobernador estableció que el encargado del despacho sería el Secretario de Gobierno, Javier Navarro, con base en la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado. Asegurando que en la Constitución del estado no hay regulación sobre que un gobernador interino se encuentre impedido de ocupar el cargo. Ante la ausencia del gobernador, quedará a cargo el Secretario de Gobierno. En cuestión de dudas sobre el funcionamiento de las dependencias, las resolverá el titular del ejecutivo estatal. Esto es, señalar la persona que debe quedarse encargada del despacho del Poder Ejecutivo cuando el impedimento del Gobernador interino esté sujeto a proceso judicial. De este modo, en el acuerdo menciona que en caso de que exista dicho impedimento y el nombramiento sea impugnado, corresponderá hacerse cargo del despacho del Poder Ejecutivo al Secretario General de Gobierno hasta que se resuelva sobre el impedimento o bien se emita sentencia.

SENADORA CECILIA SÁNCHEZ; SE SUMA AL GPPRI

La senadora Cecilia Sánchez García ya forma parte del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la Cámara de Senadores, incorporándose de inmediato a sus tareas parlamentarias e impulsando una agenda legislativa en favor de sus representados. A nombre de las y los senadores del tricolor, el coordinador de la bancada, Manuel Añorve Baños, le dio la bienvenida a la legisladora, al tiempo que señaló que con su llegada crece y se fortalece la presencia femenina, consolidando en el GPPRI la equidad de género. La senadora Sánchez García, que fue electa por el principio de mayoría relativa en el estado de Campeche, es presidenta de la Comisión Jurisdiccional e integrante de las Comisiones de Energía, Turismo y Seguridad Social. También es integrante de las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; Trabajo y Previsión Social; Asía Pacífico África y de Gobernación. Cecilia Sánchez, nació en Torreón, Coahuila. Su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se ha construido a partir de su activismo por los derechos de los trabajadores afiliados en todo el país. Desde la Cámara Alta ha mostrado interés en reformar la Ley Federal del Trabajo por democracia, transparencia y rendición de cuentas en sindicatos, así como el mejoramiento en las condiciones de las y los trabajadores, en especial los trabajadores petroleros.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; PROPONE QUE EL ESTADO OTORGUE UN VALE CULTURAL A PERSONAS DE ENTRE 15 Y 29 AÑOS

El senador Clemente Castañeda Hoeflich propuso que el Estado otorgue un vale cultural a jóvenes de entre 15 y 29 años, una prestación económica personal e intransferible para uso y adquisición exclusiva de servicios y bienes culturales. El legislador de Movimiento Ciudadano inscribió una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a fin de establecer políticas, programas y acciones para medir y garantizar un acceso mínimo a bienes y servicios culturales nivel nacional. Ahí, sugirió que el monto mensual de ese beneficio sea equivalente al 50 por ciento del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización. Propuso que con esta prestación sólo se puedan adquirir bienes y servicios culturales con las personas físicas o morales que se registren para otorgar este beneficio. Con ello, se podrían obtener libros, revistas, discos, acceso a plataformas de contenidos digitales, revistas o periódicos electrónicos, así como a obras de teatro, exposiciones, servicios gastronómicos, museos, cines, a artes visuales. Castañeda Hoeflich propuso que la Secretaría de Cultura sea la encargada de expedir las reglas de operación de dicho vale; además de que convoque a las entidades federativas y municipios para la implementación de dicha prestación, con base en los acuerdos de coordinación que se celebren, a fin de garantizar el disfrute de ese sector de la población. Consideró que la implementación de esta iniciativa en México es similar a las que se han desplegado en España, Italia o Francia, y que coadyuvan a cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a la cultura de los grupos vulnerables. En el proyecto, el senador propone crear la Canasta Básica de Consumo Cultural, mecanismo de medición del acceso al consumo de actividades, bienes y servicios culturales a nivel nacional.

SANTIAGO NIETO; VA POR SENADURÍA EN 2024

Santiago Nieto Castillo, encargado de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, dio a conocer que atenderá la convocatoria de Morena y se registrará para buscar la candidatura por Morena al Senado de la República en Querétaro. Santiago Nieto indico que se inscribirá en el proceso para el Senado de la República, no puedo dar más datos en virtud de que conozco la normatividad electoral. Agregó que hoy lunes platicará con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, para darle a conocer personalmente su aspiración y definir cuándo tendrá que dejar su cargo. Asimismo recordó que está próxima a visitar el estado Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, con quien señaló que irán en unidad. El 4 de noviembre estará la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum. Estaremos todos en unidad apoyando este proceso y ese cargo de naturaleza partidista con el que ella ha sido designada, con la participación de los ciudadanos y ciudadanas, a lo largo y ancho de la República mexicana. Santiago Nieto Dijo: Soy queretano, originario de San Juan del Río, y soy una persona que ha sido educada en un proceso de cumplimiento de las normas del Estado de derecho, como muchos de mis contemporáneos soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y me ha tocado desde algunos años trabajar por cuestiones laborales y de desarrollo profesional, fuera del estado. Destacó que Querétaro es el centro de sus convicciones y resaltó que ha estado visitando desde hace mucho tiempo la sierra, el semidesierto y ha vivido desde hace varios años en San Juan del Río.

MARIO DELGADO: PARA HACER QUEDAR MAL A LA 4T, LA DERECHA PREFIERE LLAMAR A NO HACER DONACIONES QUE APOYAR A GUERRERO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, ante su odio por el gobierno de la Cuarta Transformación, la derecha carroñera prefiere llamar a no realizar donaciones para las víctimas del huracán “Otis” en la Costa Grande de Guerrero. No tiene límites la derecha en sus campañas contra todo lo que tenga que ver con la 4T. No les importa que se trate incluso de poder ayudar a la gente de Acapulco que está sufriendo. Están absolutamente cegados y es lamentable. Es una derecha carroñera. El dirigente morenista convocó a continuar con los apoyos para las víctimas y afirmó que en estos momentos hace sentido que la Marina y el Ejército ordenen la distribución de las donaciones. Que la gente vaya a donar. Tiene todo el sentido del mundo que la Marina y el Ejército ordenen la distribución de estos apoyos, porque hay mucha desesperación. Entonces, en lo que se logra abastecer de lo básico a la gente que cayó en desgracia, que perdió todo, pues hay que seguir haciéndolo a través del Ejército. El líder del partido guinda informó que Morena cuenta con tres centros de acopio, desde los cuales ya se entregaron dos toneladas de apoyos a la Marina para las y los afectados. La gente debe tener la certeza que lo estamos entregando en el lugar correcto. Eso es lo que estamos haciendo. Destacó que el pueblo de México siempre se ha caracterizado por su solidaridad, por lo que en estos momentos no debe haber una excepción. Nuestro pueblo se ha caracterizado por la solidaridad siempre ante la necesidad de los demás. Y creo que no debe ser la excepción, debe ser también un momento extraordinario de unión entre todas y todos.

CONCEPCIÓN TORRES; LEY DE ALIMENTACIÓN ACUMULA CASI 12 AÑOS DE RETRASO EN EL CONGRESO, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD

El análisis sobre la Ley General de alimentación Adecuada y Sostenible, elaborado por la investigadora Concepción Torres Ramírez, colaboradora de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, Indica que la legislación específica sobre el derecho a la alimentación en México es una tarea pendiente del Congreso desde el 2011, año en el que se reformó la Constitución para reconocer el derecho de toda persona la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en el estudio se señala que esta ley reconoce el derecho de las personas a una alimentación adecuada en todo momento, a disponer de alimentos para consumo diario y a tener acceso a alimentos inocuos y de calidad que satisfagan las necesidades fisiológicas en cada ciclo vital. Además, ordena que las dependencias de gobierno realicen al menos el 15% de sus compras de alimento e insumos primarios a productores de pequeña y mediana escala. Por otro lado, se prohíbe que los establecimientos comerciales desechen los alimentos que estén en condiciones de ser consumidos por los seres humanos. De acuerdo con el estudio del IBD, la Ley General de alimentación Adecuada y Sostenible implica una reorganización institucional sin erogaciones adicionales de presupuesto y destaca que considera la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en las definiciones referentes al derecho a la alimentación, por lo que parece viable su aprobación.

MARKO CORTÉS; EXIGE PAN AL GOBIERNO FEDERAL UNA RESPUESTA URGENTE Y EFICAZ ANTE EMERGENCIA EN GUERRERO

El presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, exigió una respuesta urgente, rápida y eficaz para el estado de Guerrero, que vive la peor tragedia de su historia. Porque de no resolverse en los próximos días las demandas de servicios básicos: agua, luz, alimentos, combustible, comunicación, transporte y apertura de vías principales y carreteras, advirtió, la situación se convertirá en una crisis humanitaria, ya que se están registrando además, graves violaciones a los derechos humanos. El gobierno sí sabía de la magnitud del huracán Otis pero no hizo nada para prevenir oportunamente a la población. Sin duda, la muerte de muchas personas era evitable. Sin embargo hoy la prioridad es salvar vidas, superar la emergencia, restablecer los servicios y reconstruir Acapulco y otras zonas devastadas por el huracán. Asimismo criticó que el gobierno obstaculice la llegada de apoyo, haciendo a un lado a la sociedad civil y centralice la ayuda a través del Ejército. Recordó que ante cada desastre, ya sea por sismos o huracanes, la sociedad mexicana se ha volcado a ayudar a las personas en desgracia, por lo que consideró inaceptable e inhumano que el gobierno impida la participación directa de la sociedad civil en labores de auxilio y cooperación. Pese a que el presidente lo niega, el líder del PAN afirmó que este gobierno ha disminuido sustancialmente los recursos para la atención de los desastres naturales en su etapa de emergencia y de reconstrucción. Ante la eliminación del Fideicomiso del Fondo de Desastres, ahora solo se dispondrá del monto que de forma absolutamente discrecional define el gobierno, sin transparencia y sin reglas. Por lo que en la discusión del PEF 2024 exigiremos que regresen los recursos del FONDEN.

“CHECO” PÉREZ; FUERA DEL GP DE MÉXICO, TRAS CHOQUE EN PRIMERA VUELTA

El piloto Sergio “Checo” Pérez sufrió un choque en la primera vuelta del Gran Premio de México, por lo que tuvo que abandonar la carrera. Los hechos sucedieron cuando Sergio Pérez intentó rebasar en la primera curva, pero se impactó con Charles Leclerc.

JOE BIDEN; PIDE A NETANYAHU PERMITIR LA ENTRADA INMEDIATA DE AYUDA HUMANITARIA A GAZA

El presidente Joe Biden, urgió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a permitir la entrada inmediata de más ayuda humanitaria a Gaza y reiteró que debe cumplir con el derecho internacional, que prioriza la protección de los civiles. Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu en la que le reiteró que Israel tiene todo el derecho a defender a sus ciudadanos del terrorismo pero debe de tener en cuenta a los civiles de la Franja. Asimismo subrayó la necesidad de aumentar de manera inmediata y significativa el flujo de asistencia humanitaria a Gaza. Ambos líderes discutieron los últimos acontecimientos en Gaza, y quedaron en mantener la comunicación de forma periódica. Biden y Netanyahu también hablaron de los esfuerzos en curso para localizar y asegurar la liberación de los rehenes, incluidos los ciudadanos estadounidenses que siguen desaparecidos y que podrían estar siendo retenidos por Hamás. El Ejército de Israel afirmó haber atacado en el último día más de 450 objetivos militares de la organización islamista palestina Hamás en distintas partes de la Franja de Gaza. El consejero de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, aseguró que en las conversaciones que mantienen ambos países, Estados Unidos está presionando a Israel para que cumpla con la ley internacional y reconoció la responsabilidad que Israel tiene en la muerte de civiles en Gaza. Sullivan aseguró que en las conversaciones con Israel sobre sus objetivos militares han planteado preguntas duras sobre cuál es la estrategia que están llevando en su incursión en Gaza para combatir a Hamás y las consecuencias que está teniendo sobre la población civil. Y aunque recalcó que Hamás está utilizando a los civiles como escudos humanos, eso no resta responsabilidad a Israel, que bajo la ley internacional tiene que distinguir entre terroristas y civiles y proteger la vida de civiles y personas inocentes, como es la mayoría de la población de Gaza.

ISRAEL; INTENSIFICA OFENSIVA TERRESTRE EN GAZA

Israel continuó intensificando su ofensiva terrestre en Gaza con el envío de nuevas tropas y tras atacar ya más de 450 objetivos del grupo islamista Hamás, que gobierna de facto la Franja y cuyos milicianos combatieron a las tropas israelíes en fuertes enfrentamientos en el norte del enclave. Esta ha sido la vigesimotercera jornada de la guerra entre las milicias palestinas e Israel, que estalló el pasado 7 de octubre tras el ataque sorpresa de Hamás en territorio israelí que se saldó con la muerte de más de 1.400 personas y la captura de 239 rehenes, según la cifra actualizada por el portavoz militar israelí. Aunque parece que la ofensiva terrestre está siendo gradual, las autoridades israelíes no han usado de momento ese término, sino que hablan de expansión de las actividades por tierra. Cada vez llegan más tropas a Gaza, donde ya se libran combates sobre el terreno, si bien no parecen todavía de gran intensidad. La guerra se intensifica y los esfuerzos por trasladar a la ciudadanía palestina la ayuda humanitaria, también. Un total de 24 camiones cargados con alimentos, agua y suministros médicos lograron entrar en la Franja de Gaza a través del paso egipcio de Rafah, lo que constituye el mayor convoy de ayuda humanitaria que entra al enclave palestino desde que Israel permitiera su acceso controlado la pasada semana.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz