Como lo comenté anteriormente, ya está en marcha la serie que hablará sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, es su hijo Roberto Gómez Fernández, quien posee los derechos sobre la obra y personajes de Chespirito.

Sin embargo, Florinda Meza comenta que no se opone a su realización, pero no está de acuerdo, porque no la han tomado en cuenta y no aparecerá en la serie, por eso mandó un fuerte mensaje a los realizadores. Aclaró que todo lo que se dice es mentira y sabe que la retratarán de forma negativa, por eso afirma que su nombre, su trayectoria, su identidad y su poder de convocatoria, no puede ser usado por cualquiera y mucho menos para lucrar.

Roberto Gómez Fernández comentó que para él es una gran oportunidad para poder contar la historia de su padre, quien era un pequeño hombre, pero con gran corazón, y a través de la serie, le mostrará al mundo lo talentoso que fue como profesionista, pero también como padre, esposo, amigo y hermano.

Gloria Trevi se presentó en la Cámara de Diputados después de que se aprobó una reforma a la ley en contra la trata de personas, se aclaró que a través de la nueva ley, se elimina la posibilidad de exonerar de ese delito a los culpables y se establecieron sanciones hasta de 45 años de cárcel; no se podrá explotar a menores de 18 años, se reconocen causas de vulnerabilidad como la religión u orientación sexual, así como el uso de tecnologías de la información para enganchar personas y se castigarán hasta con 50 años de prisión a quien adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios prestados por víctimas de trata de personas.

Gloria será la vocera y vivo ejemplo de que se puede salir adelante, sobreponiéndose a los malos tratos de estos depredadores.

Jorge D’Alessio no pudo contener las lágrimas al saber la situación por la que atraviesa Acapulco después del huracán Otis, es un lugar que ama y tiene un departamento, pero aunque haya daños, le preocupa lo que sucede en el bello puerto.

Lety Calderón compartió imágenes del paso del huracán, también tiene un departamento y hubo daños, comentó que lo que logró con tanto esfuerzo, desapareció en una noche, pero le duele, pues la gente se quedará sin ingresos.

Erika Buenfil tiene casa en Acapulco, comentó que le angustia la situación, ya que lo material no importa; sin embargo espera, que con la ayuda de todos se logre salir adelante.

La abogada de Adriana Arbeláez, asegura que el cantante Manuel José ya no podrá negar al hijo que tiene con ella. La ley es clara y se comprobó que es el padre, comenta que la sentencia es definitiva y tendrá que reconocer a su hijo y pagar la pensión alimenticia, ahora lucharán por quitarle la patria potestad.

Mientras que Manuel José dice que la batalla no está perdida, puesto que apenas van en la primera instancia, y hay mucho camino por recorrer. ¿Entonces a quién le creemos?

