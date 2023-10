“Circular durante cuatro o cinco minutos con un Hermanos Rodríguez lleno y eufórico, previo a la carrera y cuando la afición tiene su momento de contacto con los pilotos, es una experiencia única e indescriptible”. Así es como señala Germán Uribe Martínez, vicepresidente de la Comisión Nacional Vintage, lo que se ha convertido en una tradición durante la participación de los autos de colección en el desfile previo al Gran Premio de México en Fórmula 1.



Tras integrar un grupo inicial de 50 autos para la selección final que le concierne directamente al organismo internacional, desde la Comisión Nacional Vintage describen para 24 Horas que su participación implica un alto grado de dedicación y compromiso, con modelos que se encuentran a la vanguardia y que cumplen con estándares altos de exigencia para este evento.



“Nosotros como comisión, convocamos a los clubes afiliados y les pedimos que nos manden sus mejores modelos que cumplan con las características de 35 años de antigüedad como mínimo, que no hayan participado previamente y que cuenten con una extraordinaria calidad”, destaca Germán Uribe.



Para poder ser parte del evento estelar, que de acuerdo con Uribe Martínez este año promete nuevas sorpresas durante dicho desfile, los autos tienen que pasar una serie de filtros que van más allá de su mero aspecto o la marca del automóvil. “Se realiza una prueba mecánica en cada uno de los coches, que consiste en poner un cartón debajo de los autos, que estén prendidos durante 30 minutos y que no tiren nada de aceite, agua ni ningún tipo de fluido y le revisan absolutamente todo y que sean autos originales”



Para el vicepresidente de la CNV, aunque el hablar del Autódromo Hermanos Rodríguez es hacer mención de un circuito histórico en la historia del país, las necesidades de un mayor espectáculo deportivo, lo obligan a pensar ya en un cambio a futuro pensado directamente en su relación con Fórmula 1. “Yo creo que le falta una evolución en ciertas partes. Hay cosas que lo hacen ser el autódromo, pero le hace falta reconfigurarse para ser otro tipo de pista”.



En su faceta de aficionado del Gran Circo, Germán afirma que le gustaría ver un poco de mayor competencia en la categoría reinante del deporte motor, al señalar que hoy se ve una diferencia muy marcada entre un piloto y el resto del serial.



“Creo que en tres años con la nueva reglamentación vamos a volver a como estamos hoy, con un equipo que desarrolle mejor la tecnología y sea líder en su momento. No creo que cambie mucho la dinámica”, destacó.



Referente a Checo Pérez, Uribe Martínez afirma que muchas veces el problema es la afición mexicana, que no comprende la aportación del tricolor en un equipo como Red Bull. “Él ha entendido muy bien cuál es su lugar dentro del equipo y muchas veces nosotros como aficionados no lo hacemos. A veces nos gana el nacionalismo, pero él en Red Bull siempre va a ser el número dos y si quiere crecer no lo van a dejar. Así pasa en todas las escuderías y no es ninguna sorpresa”.



