El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que envió a servidores de la nación para que realicen un censo para contabilizar las afectaciones que sufrió el municipio de Acapulco, en Guerrero, tras el impacto del huracán ‘Otis’. Anunció un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados. López Obrador explicó que salieron rumbo a la región afectada por el huracán los primeros 500 servidores de la nación, mientras que señaló que otros 500 saldrán posteriormente, con el objetivo de coadyuvar en los esfuerzos para restablecer los servicios básicos de la población. Informarle a la gente de Acapulco aunque no hay todavía comunicación completa, que se va este grupo de la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, para hacer un censo casa por casa para ver las viviendas destruidas, afectadas, pequeños negocios y vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados. Asimismo detalló que este grupo de funcionarios públicos de la Secretaría de Bienestar será acompañado por elementos de las Fuerzas Armadas, pues afirmó que los militares buscarán ayudar en las labores de rescate, así como también buscarán garantizar la seguridad de estas personas y los damnificados. Adelantó que su administración ya empezó con los trabajos para restablecer los servicios básicos a la población en Acapulco, pues afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya está trabajando en el levantamiento de postes y el tendido de líneas para restablecer la electricidad, así como también los servicios de agua potable.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; CONSTRUIR LEYES MARCO EN AL, PARA ATENDER EMPLEO INFORMAL Y FRENAR MIGRACIÓN

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, en la instalación de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social del Parlamento Latinoamericano, hizo un llamado para construir leyes marco en la región que atiendan el empleo informal que se genera por la migración irregular. Dijo que no hay fronteras para quienes salen de sus territorios originarios a buscar el sustento de sus familias, por lo que éste debe ser un tema fundamental de la agenda de los parlamentarios latinoamericanos. En México, se registra un éxodo de gente de nuestro continente que busca llegar a Estados Unidos para encontrar una mejor calidad de vida. Este es un tema que debemos tratar entre todos los que compartimos el mismo problema. Tenemos que crear los espacios legales para que podamos garantizar que la migración irregular, que genera empleo informal, sea visible y legislada, para ayudar a quienes huyen por la violencia, por la pobreza. Pero, sobre todo, encontrar caminos conjuntos para que niñas, niños y adolescentes, que transitan en esta migración solos, tengan el acompañamiento institucional de quienes sabemos que allí están. Lo peor que podemos hacer es no ver los problemas, ignorarlos o, en el peor de los casos, convertirlos solamente en discursos de ocasión.

FUNDACIÓN COPPEL; ACTIVÓ FONDOS DE EMERGENCIA CONSTITUIDOS CON EL CENTRO DE AYUDA PARA DESASTRES Y EMERGENCIAS NACIONALES

La recaudación de fondos de La Fundación Coppel, de Grupo Coppel, activó los fondos de emergencia que tiene constituidos con el Centro de Ayuda para Desastres y Emergencias Nacionales A.C. (CADENA) y la Cruz Roja Mexicana para operar de inmediato en las zonas de atención prioritaria en el estado de guerrero. La campaña forma parte de una serie de acciones del Grupo, que incluye el apoyo a colaboradores, clientes y la comunidad en general, así como el acompañamiento de los esfuerzos de recuperación en el largo plazo. La empresa, a través de su brazo financiero BanCoppel, habilitó la cuenta número 0000 0000 123 a nombre de la Cruz Roja Mexicana, para recibir donativos.

COPPEL, CHEDRAUI, OXXO, WALMART; REGISTRAN SAQUEOS Y RAPIÑA DESPUÉS DEL PASO DE OTIS

Tras la gran devastación causada por el huracán Otis en Guerrero, se han registrado actos de saqueo y rapiña en Acapulco. Las cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados como: Coppel, Chedraui, Oxxo, Wal-Mart, entre otros, después del paso del huracán Otis, han sufrido el saqueo y la rapiña. El ciclón Otis, aterrizó el 25 de octubre durante la madrugada; debido a su intensidad, cientos de casas, hoteles y negocios quedaron destrozados, situación que algunos guerrerenses aprovecharon y decidieron cometer actos de saqueo y rapiña en varios negocios y casas de Acapulco.

POLÍTICOS DE TODOS LOS PARTIDOS; SE SOLIDARIZAN Y SOLICITAN A LA POBLACIÓN AYUDAR A DAMNIFICADOS POR OTIS

La esfera política de todos los partidos, debido a los hechos ocurridos por el paso del huracán Otis, en Guerrero, han pedido unir esfuerzos para enviar ayuda a todos los municipios afectados. Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México (FAM), hizo un llamado a la población para llevar víveres a la sede de la Cruz Roja en la Ciudad de México. Por su parte Claudia Sheinbaum, llamó a los mexicanos a solidarizarse con la población de Guerrero. Sheinbaum mostró el traslado de un cargamento de alimentos y bebidas a una sede en la que opera la Secretaría de Marina (Semar). Clara Brugada, pidió a la población acercarse con víveres a los Centros de Acopio instalados en varios puntos de la Ciudad de México. A nuestras hermanas y hermanos guerrerenses les digo que no están solos, estamos con ustedes y vamos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Un enorme abrazo. Omar García Harfuch, también envió palabras para los damnificados en Guerrero. La solidaridad es una característica histórica de todas las chilangas y chilangos. Debido al paso del huracán Otis, al menos 27 personas fallecieron y cuatro siguen desaparecidas. Esta ha sido una de las tormentas más poderosas que jamás haya tocado tierra en México, y que lamentablemente azotara Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, causando daños estimados en decenas de miles de millones de dólares. Otis pasó en pocas horas de ser una tormenta tropical a un huracán de la máxima categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. López Obrador ha anunciado que el Gobierno va a apoyar a hoteleros y comerciantes para resarcir los daños y volver a reactivar el turismo, el motor de la zona. El Gobierno cuenta con financiamiento y activará dos fondos por más de 600 millones de dólares para afrontar los daños que dejó Otis. Las autoridades no han cuantificado aún la repercusión económica del impacto del huracán, pero la consultora Enki Research dijo en un informe que se acercaría a los 15,000 millones de dólares y que casi tres millones de personas sufrieron los efectos de Otis. Por su parte la secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, informó que las autoridades están atendiendo a todos los municipios afectados por el ciclón y detalló que colapsaron 50 torres de alta tensión en la zona afectada, que sigue parcialmente incomunicada. Otis provocó daños en hospitales públicos y hubo que trasladar a 600 pacientes. El huracán dejó afectaciones en el 80% de los hoteles de Acapulco.

CLAUDIA SHEINBAUM; POSPONE GIRA Y REGRESA A LA CDMX PARA APOYAR LABORES DE ACOPIO POR HURACAN OTIS

La Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, canceló su gira por Durango y Monterrey en solidaridad de las víctimas del huracán. Anunció que su gira “La Esperanza Nos Une”, que tenía previsto llegar a las ciudades de Durango y Monterrey en los próximos días, será suspendida tras las afectaciones que tuvo el huracán “Otis” en la entidad de Guerrero. Señaló que la suspensión temporal de su gira es un acto en solidaridad con los afectados por el paso del huracán en Acapulco. Hemos decidido suspender unos días nuestra gira en solidaridad con los afectados por el huracán Otis en Acapulco. Pedimos disculpas a los militantes de Durango y Monterrey. Regresamos a la Ciudad de México para colaborar en las labores de acopio.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; PRESENTA PROPUESTAS PARA COADYUVAR LABORES POR DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN OTIS.

La senadora Xóchitl Gálvez pidió que los mexicanos busquen promover la unidad del país en favor de los damnificados de Acapulco, quienes han sufrido una gran devastación derivado del impacto que tuvo el huracán “Otis” en la entidad de Guerrero. Afirmó que no es el momento de echar culpas, pues recordó que la ciudadanía de Acapulco y sus alrededores estaban enfrentando una gran calamidad. Hablé con unas personas de Acapulco, y me dijeron que volaban las láminas en su casa. Ellos viven en la parte de los cerros. La gente estaba muy preocupada, no he podido volver a hablar con ellas, no sé cómo la pasaron, pero lo que me decían era que estaban desesperadas porque el viento se estaba llevando sus techos. Vemos como hoteles de concreto no resistieron el paso del huracán, pues yo creo que pequeñas viviendas de materiales endebles seguramente no quedó nada. Yo creo que no es el momento de echar culpas, es el momento de cerrar filas todos los mexicanos, de dejar la división y concentrarnos en Acapulco. La senadora dijo considerar que el Gobierno, que es encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo que hacer un trabajo de evacuación de la zona, pero reiteró que esa cuestión se deberá de discutir después. Afirmó que durante las discusiones de la Ley de Ingresos en el Senado de la República, ella presentó una serie de propuestas para apoyar a los damnificados, así como también a la reconstrucción de Acapulco. Xóchitl Gálvez habló sobre la polémica alrededor del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden). La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México aseveró que, si, sí existe dicho fondo, como lo afirma Lopez Obrador y Morena, este debería de ser utilizado para apoyar la reconstrucción de Acapulco, por lo que enfatizó que ella y la oposición están más que abiertos a dialogar con López Obrador para sacar una ley de emergencia que permita a Acapulco reconstruirse de forma inmediata.

DANTE DELGADO; DESIGNACIÓN DE GOBERNADOR INTERINO EN NL ES UNA ILEGALIDAD: MC GANARÁ LA PRESIDENCIA

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, señalo que es vergonzoso y absurdo lo ocurrido en el Congreso de Nuevo León al designar a José Arturo Salinas como gobernador interino del estado, además de considerar como ilegal el acto. Esta acción es muestra de que la vieja política está tan preocupada por lo que harán rumbo a 2024. Dante Delgado aseguró que en el proceso electoral del próximo año, Movimiento Ciudadano va a ganar la Presidencia y el PRIAN quedara en un lejano tercer lugar. La vieja política está tan preocupada por lo que haremos en Movimiento Ciudadano, que no tuvieron reparo en llevar al Congreso de Nuevo León al límite de lo absurdo, mediante una caricatura de la triste realidad que representan. Es vergonzoso atestiguar lo que PRI y PAN son capaces de hacer con el Poder Legislativo: nombraron ilegalmente a un gobernador interino, designaron a una persona inelegible, y le tomaron protesta cuando hay un gobernador electo y en funciones. Samuel García es gobernador de Nuevo León.

GONZALO PEÓN; MÁS DE 4 MIL MOTOCICLISTAS MUEREN AL AÑO EN MÉXICO

Gonzalo Peón, Director Ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo ITDP México, dio a conocer que La Coalición del Casco, señala que cada año, 4 mil 165 motociclistas mueren en las calles y carreteras de México, cifra que representa el 26.2% del total de los hechos de tránsito mortales en todo el país. Ante esto hace un llamado urgente para promover el uso de cascos certificados para motociclistas con el objetivo de prevenir muertes y lesiones graves entre este sector. La Coalición del Casco representa una colaboración multisectorial entre gobiernos nacionales y locales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil enfocada en reducir el número de muertes y lesiones graves de motociclistas por siniestros viales en todo el país, la cual es organizada por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) con el apoyo de la FIA Foundation. El aumento en el número de hechos de tránsito mortales tiene una estrecha relación con el aumento en el uso de la motocicleta como una opción de movilidad, aseguraron el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), FIA Foundation y representantes más de 40 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en el marco del evento de la Coalición del Casco. Por eso es importante fomentar el uso de cascos certificados que nos ayuden a disminuir las cifras de muertes y lesiones graves de motociclistas, y pasar del casco quita-multas al casco salva-vidas. Usar cascos que no salvan vidas no debería de ser una opción; ni estar disponibles en el mercado, ni que se permitan en reglamentos de tránsito que no están actualizados.

SENADOR MARIO ZAMORA; QUÉ ESTÁ PENSANDO HACER ESTE GOBIERNO CON PEMEX

El senador Mario Zamora, cuestiono al subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio González, qué está pensando hacer este Gobierno con Pemex, creo que esa misma pregunta se la hacen muchísimos inversionistas, un precio del petróleo del barril de petróleo alto, una plataforma prácticamente similar y pérdidas y pérdidas y más pérdidas, cerca de 800 millones de pesos diarios en pérdidas, creo que Pemex, sin duda para quien llegue en la próxima administración, será una pregunta obligada, ¿qué hacer con Pemex?. Por otra parte, cuál es el estimado de cierre de crecimiento de este sexenio?. Mencionaba lo que estima este último año, pero de cierre del sexenio, porque pues habría que revisar que México es de los países con menor recuperación post pandemia del mundo, o sea, el tema de la pandemia ya no es un pretexto. Sin crecimiento económico, no hay desarrollo sin desarrollo, pues no puede haber bienestar. Si el año este de cierre no es tan bueno como ustedes lo estiman, pudiéramos tener el menor crecimiento económico en un sexenio desde la revolución. Otra cosa que llama mucho la atención es la alta tasa de interés en el caso del bono de 10 años, 10.42 con una inflación del 4.6, nos da un rendimiento real del 5.8, tasas altísimas, estamos prácticamente de las más altas del mundo a niveles de Brasil que no tiene grado de inversión o casi a niveles de Rusia que está en guerra. Por qué estamos pagando tan altas tasas de interés y si no es esto, una medida en el ánimo de seguir manteniendo el tipo de cambio bajo, pensando que eso se le comunica a la población, como si la economía fuera bien, pero pareciera, que pues está agarrada de alfileres, no, no estamos ante un enorme riesgo de lo que podría venir ante la transición que vamos a sufrir el próximo año en términos políticos, no están dejando las finanzas públicas con bastante presión y amarrada de alfileres.

SENADORA CLAUDIA ANAYA; TENEMOS UNA DE LAS TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS DEL MUNDO

La senadora Claudia Anaya, participo en la comparecencia del subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio González, la legisladora valoro su sinceridad en el reconocimiento que el tipo de cambio en la paridad dólar peso no tiene nada que ver con las decisiones del Gobierno, por lo que le pidió dijera de cuánto fue el boquete por la variación de cálculo que tuvimos en la proyección de la Ley de Ingresos de la Federación 2023 y la variación de la paridad cambiaria, cuánto fue la afectación que se tuvo en las finanzas públicas. Comparto con usted, tenemos una de las tasas de interés más altas del mundo comparada con países que no tienen o grado de inversión o que se encuentran en guerra y usted mismo lo está diciendo, que está teniendo problemas en la colocación, qué mensaje está dando México al mundo de tener esa tasa de interés, qué riesgo queremos que la gente vea por acá para tener esa tasa de interés. Además, efectivamente, esto ya lo está teniendo un impacto directo en la inflación, principalmente una inflación subyacente. Esas cosas las comparto con usted, si usted me está diciendo que en este país hay inversión, hay crecimiento y hay recaudación. Dígame cómo fue que llegamos al déficit público más alto en los últimos 30 años. Si lo vemos como punto porcentual del PIB, es escandaloso y si lo vemos en números dos billones de pesos es mucho más escandaloso.

DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ; PRESENTA MC SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO VS ARTURO SALINAS

El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, dio a conocer que MC, presentaron una solicitud de juicio político ante la Secretaría General de San Lázaro en contra de José Arturo Salinas, presidente con licencia del Poder Judicial de Nuevo León, tras ser designado por el Congreso local como gobernador interino para sustituir a Samuel García, al considerar que se cometió una ilegalidad. Lo que sucedió en el Congreso de Nuevo León es una violación gravísima a la Constitución. Sin ausencia del gobernador, porque no ha entregado en vigor ninguna licencia, se le toma la protesta a un supuesto gobernador interino que fue electo por el Congreso de Nuevo León sin observar los requisitos constitucionales y legales. Evidentemente de ninguna manera puede ser el presidente del Poder Judicial también cabeza del Poder Ejecutivo. El líder emecista adelantó que no se van a limitar a acudir a otras instancias o por otras vías legales y políticas para detener este atropello y golpismo constitucional en el que están incurriendo los legisladores del estado. Una persona que violando así flagrantemente la Constitución no puede conducir el poder judicial del estado, además ha demostrado un sesgo en sus resoluciones. No podemos permitir este golpismo de buitres que está sucediendo en Nuevo León, no hay vacío, nuevo León tiene un gobernador constitucional y el PRI y el PAN no se pueden abrogar el derecho de apropiarse de una gubernatura y mucho menos pueden ponerla en manos de quien también preside el Poder Judicial. El coordinador de la bancada Jorge Álvarez Máynez, acusó al PRI y PAN de no tener límites éticos, pues dijo que en medio de una tragedia, convocaron a una sesión para dar un golpe de Estado en Nuevo León.

SENADOR JULEN REMENTERIA; EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS, VENGANZA DE LA 4T AL PODER JUDICIAL

El coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, consideró que la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial federal es una afrenta a los trabajadores de México, en este caso, de manera particular, a los del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este gobierno, y muchas voces que lo apoyan, a ojos cerrados, han dicho, esta frase ya se pronunció por algunos de ustedes hoy, aquí, dice: ‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’. Pues justo lo que ocurrió es un robo a los trabajadores. El senador veracruzano consideró que los derechos laborales de los empleados judiciales están siendo atropellados, desde sus pensiones, asistencia médica, así como la infraestructura para reformas en materia penal, civil y laboral. Rementería del Puerto ejemplificó que el último mitin de Morena para apoyar a Claudia Sheinbaum evidenció que muchos ciudadanos los empiezan a dejar solos. Si no atropellaran a los trabajadores, a lo mejor les hubieran ayudado a llenar el Estadio Azul, que no pudieron llenar. Lamentablemente, ni los trabajadores están con ustedes. La verdad de las cosas es que es reflejo de lo que ha pasado en cinco años de golpear, golpear y golpear a los trabajadores, a la clase que más necesita en este país. El líder de la bancada panista expuso que de las últimas dos reformas de las que había, la civil y la laboral se hablan de 15 mil millones en fideicomisos de dineros de los trabajadores, lo cual equivaldría en una mínima parte a las pifias de esta administración. Según la Auditoría Superior de la Federación, 147 mil millones, o sea, casi 10 veces más, representan las irregularidades en el aeropuerto de Texcoco, que costó 21 veces más su cancelación. Desde luego, Dos Bocas 20 veces más, en el Tren Maya 21 veces más, las pérdidas en el T-MEC, 57 veces más. No hay evidencia, no hay razón para su extinción, ni tampoco razón en la ley.

ALEJANDRO MORENO; FAMILIAS DE GUERRERO TIENEN QUE ENFRENTAR A OTIS SIN FONDEN

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que en Guerrero, con el paso del huracán “Otis”, ocurrió la mayor tragedia en el peor momento, ya que las familias de la entidad tienen que enfrentar su intenso embate sin el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). El dirigente nacional del tricolor expresó su solidaridad y la del partido con las y los guerrerenses. En una crítica a la desaparición del Fonden, argumentó que la corta visión del Gobierno de Morena dejó en el desamparo a la población, que hoy se encuentra incomunicada y con sus vidas en peligro. Alejandro Moreno señaló que juntos tenemos que cambiar las cosas y devolver los fondos que protegían a la ciudadanía en los momentos más difíciles.

MARKO CORTÉS; PRIMER FORO AMÉRICA LIBRE, UNIDOS POR LA DEMOCRACIA

El presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, advirtió que mientras Andrés Manuel López Obrador tiene encuentros con dictadores, en el Partido Acción Nacional, sede del humanismo, se reúnen los demócratas. Marko Cortés anunció la realización de la primera edición del “Foro América Libre, Unidos por la Democracia”, que se llevo a cabo ayer jueves y que reunió a representantes de más de 30 organizaciones demócratas de centro, ex presidentes de países latinoamericanos, dirigentes de partidos, legisladores y alcaldes. El líder albiazul, consideró que lo que está en juego en México, es más que una elección, y se trata del futuro del país. Lo que pedimos no es más de lo que merecemos, es libertad. Pedimos una contienda justa donde gane quien tiene más votos, de forma legítima, sin el uso de la fuerza del Estado o de los recursos públicos. Lo que queremos es que gane el mejor proyecto y tenemos la convicción de que lo estamos construyendo. El foro es organizado por la secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN y presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, Mariana Gómez del Campo, y la Fundación Konrad Adenauer.

PATRICIA BULLRICH; APOYARA A JAVIER MILEI EN SEGUNDA VUELTA DE ELECCIONES EN ARGENTINA

La ex candidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció que apoyará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, el próximo 19 de noviembre, al candidato libertario Javier Milei con quien reconoció diferencias. Acompañada por Luis Petri, Bullrich expresó que se encuentran ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa y que no podían permanecer neutrales en el balotaje. Bullrich, quien quedó en tercer lugar con el 23.83% de los votos en las elecciones del pasado domingo 22 de octubre, criticó fuertemente la posibilidad de un retorno del kirchnerismo al poder. Argentina no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa, porque llevaría a la Argentina a su decadencia final. Bullrich y Petri aclararon que están expresando la posición de los 6.2 millones de votantes que obtuvieron en la primera vuelta, pero que los partidos de la coalición Juntos por el Cambio tienen libertad de acción. Esperemos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno. Agregó que, desde su perspectiva, si gana el kirchnerismo, el partido Juntos por el Cambio irá a una disolución total.

