Autoridades tendrían rodeado a Robert Card, tirador de Lewiston, Maine, que dejó 18 muertos y 13 heridos.

La tarde noche de este 26 de octubre, agentes de la Policía Estatal de Maine y al menos 80 elementos del FBI realizaron un operativo en Meadow Road, en la ciudad de Bowdoin, con el fin de arrestar a Card.

De acuerdo con medios locales que cubren el hecho, los uniformados han echado mano de un altavoz en el cual se escucha:

“Robert Card, estás bajo arresto, Sabemos que estás adentro, sal con las manos en alto”.

El Departamento de Policía del Estado de Maine informó (vía redes sociales) que los agentes están para “ejecutar varias órdenes de registro”.

Sobre el altavoz, la corporación indicó que “son anuncios estándar de una orden de registro cuando se ejecuta una orden para garantizar la seguridad de todos los involucrados”.

Apuntó que desconocen si Robert Card está en las casas en las que se encuentran, pero los uniformados lo buscarán en ellas.

“Los agentes del orden público simplemente están haciendo su debida diligencia rastreando todas las pistas en un esfuerzo por localizar y detener a Card”.

Robert Card is in any of the homes law enforcement will search. Law enforcement officials are simply doing their due diligence by tracking down every lead in an effort to locate and apprehend Card.

— Maine State Police (@MEStatePolice) October 26, 2023