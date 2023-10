El presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó a Acapulco, Guerrero, luego de la devastación que dejó el huracán Otis con categoría 5. Reviso los daños y coordinara las acciones que se emprenderán tras el paso de Otis. López Obrador tomó la carretera federal con rumbo a una base naval. La Autopista del Sol presenta deslaves y se encuentra cerrada en ambos sentidos. En su recorrido el mandatario informó: Vamos a dejar maquinaria, que trae el Ejército y la secretaría de Comunicaciones y Transportes, y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible, un carril. Informó también que hasta el momento no hay reporte de personas fallecidas ante el impacto de Otis y confirmó que se dirige a Acapulco. Por su parte la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, también se dirigieron a Acapulco, para coadyuvar en las acciones de auxilio de la población. López Obrador informó que se aplicó el Plan DN-III, ante el paso de Otis, que arribó al puerto con categoría 5 y que provocó ráfagas de viento de hasta 330 kilómetros por hora. Hasta el momento no se tiene un reporte de pérdida de vidas humanas; sin embargo, el huracán dejó daños importantes a hoteles y negocios ubicados en la costera, Zona Diamante, Zona Dorada y Zona Tradicional de Acapulco.

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA; ACUSA A SENADORAS PANISTAS POR NO QUERER APOYAR A DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN OTIS

La senadora Mónica Fernández Balboa, al dar inicio la sesión del pleno del Senado de la República donde se hizo un pronunciamiento por parte de la Mesa Directiva en solidaridad con los damnificados por la devastación que dejó el Huracán Otis a su paso, entre los puntos del acuerdo se planteó que los senadores aportaran cinco días de su dieta para ayuda humanitaria. La legisladora Mónica Fernández acusó a senadoras panistas que de no querer aportar para esta ayuda: La mezquindad, la avaricia y la miseria humana en su esplendor, les ha dolido a las senadoras del PAN la propuesta de la Mesa Directiva para que las y los senadores donemos cinco días de nuestra dieta para que a través de la Cruz Roja se ayude a los damnificados por el paso del Huracán Otis en el estado de Guerrero. Doble moral como siempre, no quieren apoyar a las víctimas, como lo hicieron en el sexenio del usurpador, durante las inundaciones en Tabasco, cuando solo nos mandó costales y le echó la culpa a la luna. Al terminar las intervenciones de los legisladores, el acuerdo fue aprobado por el pleno.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; REMITE SENADO AL EJECUTIVO PROYECTO PARA ELIMINAR 13 FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y lo envió al Ejecutivo federal. En lo general, el dictamen que reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se aprobó con 68 votos a favor y 48 en contra; y en lo particular recibió 67 votos en favor y 49 en contra. El documento establece que no podrán ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales a un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia. En la discusión, se presentaron diversas reservas al dictamen, las cuales fueron rechazadas por el Pleno. Quienes presentaron estas propuestas fueron las y los senadores Minerva Hernández Ramos, José Erandi Bermúdez Méndez, Indira Rosales San Román, y José Alfredo Botello Montes, Mayuli Latifa Martínez Simón, Juan Antonio Martín del Campo, Gina Andrea Cruz Blackledge y Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN. Así como Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Verónica Martínez García, Nancy de la Sierra Arámburo, Sylvana Beltrones Sánchez, Claudia Edith Anaya Mota y Ángel García Yáñez, del PRI; Miguel Ángel Mancera Espinosa y Antonio García Conejo, del PRD.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 GARANTIZARÁ DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, tras la aprobación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 por parte de la Cámara de Diputados, destacó que lo que sigue es la aprobación del Presupuesto de Egresos, donde se garantizarán los recursos para el desarrollo del país y el bienestar de las familias. El legislador enfatizó que en el presupuesto se priorizarán los programas sociales y más de un billón de pesos para todas las obras de infraestructura. Señaló que en el tema del nearshoring México tiene un lugar prioritario para las empresas estadounidenses que ocupan este sistema. Y una de las prioridades precisamente por su ubicación geográfica es Puebla. Y para todo ello, es necesario contar con la infraestructura, por lo que en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se contemplan todos los servicios e inversiones para que las empresas puedan asentarse y la gente pueda acceder a empleos bien pagados. Mier Velazco adelantó que para el Presupuesto de Egresos la discusión iniciará en comisiones el 4 de noviembre y podría ser aprobado por el pleno el 12 de noviembre. Tengan la certeza de que va a haber el dinero suficiente para impulsar el desarrollo del país y el bienestar de las familias.

LA LEY DE INGRESOS 2024; PASA AL PLENO DEL SENADO ESTÁ EN SU RECTA FINAL.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda votaron a favor de los dictámenes correspondientes a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), Ley Federal de Derechos, y para modificar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). La votación con mayoría aprobatoria para los tres dictámenes ocurrió después de la comparecencia del subsecretario de Hacienda. Los dictámenes fueron enviados a la mesa directiva del Senado de la República, para que sean discutidos, analizados y votados en el pleno. La fecha límite es el próximo 31 de octubre.

GABRIEL YORIO; SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMPARECE ANTE COMISIONES

Gabriel Yorio González, subsecretario de la SHCP, ante integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, explicó las previsiones económicas para el próximo año, como parte del proyecto de Ley de Ingresos de 2024. Durante su intervención en los órganos legislativos que presiden los senadores Ernesto Pérez Astorga y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, Yorio González afirmó que México es uno de los países con el menor nivel de endeudamiento de América Latina. Asimismo Gabriel Yorio aseveró que el gobierno está comprometido en no introducir nuevos impuestos, ni aumentos, y que habrá exenciones que beneficien a comunidades indígenas y guías turísticos. De acuerdo con Hacienda, en la propuesta de LIF se prevé que los ingresos presupuestados asciendan a 7.3 billones de pesos, lo que representa un incremento de 0.8% en términos reales respecto al cierre de 2023. A pesar de un menor precio del petróleo, los ingresos tributarios, incluyendo un aumento en el IEPS de combustibles, crecerán en 284,000 millones de pesos. En tanto, los ingresos petroleros serán menores en 133,000 millones de pesos, aunque se compensarán parcialmente por un aumento de 1.4% en la producción de hidrocarburos. La LIF también proyecta para el siguiente año que los ingresos tributarios sumarán 4.9 billones de pesos. Esto representa un crecimiento real de 6.0% respecto al cierre de 2023. Sin contar el IEPS de gasolinas, los ingresos serán de 4.5 billones de pesos, con el ISR y el IVA creciendo 3.0% y 2.6% respectivamente, atribuido al crecimiento económico y medidas tributarias implementadas desde 2019. Por su parte, los ingresos no tributarios se presupuestan en 262,000 millones de pesos, una reducción de 24% en términos reales respecto a la estimación de 2023, debido principalmente a que se estima habrá mayores ingresos excedentes con destino específico. Además, los ingresos de organismos y empresas, excluyendo Pemex, se mantendrán en niveles similares en términos reales a los aprobados en 2023. En la comparecencia, y por parte de los senadores del PAN y del PRI, destacaron preocupaciones como el monto de dinero por el pago de intereses de la deuda; el techo de la deuda para 2024, que llega casi a dos billones de pesos; una estimación baja del precio de la mezcla petrolera, así como el menor dinamismo en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CLAUDIA SHEINBAUM; PODER LEGISLATIVO TIENE LA ATRIBUCIÓN DE DECIDIR SOBRE INGRESOS Y PRESUPUESTOS, NO ES UNA ATRIBUCIÓN DE LA CORTE

La Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, en un encuentro con funcionarios del partido Morena en la ciudad de Chihuahua, respaldó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial que aprobaron senadores de Morena y sus partidos aliados. Afirmó que constitucionalmente, el Poder Legislativo tiene la atribución de decidir sobre ingresos y presupuestos, no es una atribución de la Corte. La principal necesidad del país es erradicar la pobreza, entonces que los ministros de la Suprema Corte cooperen con el pueblo, pues ellos han sub ejercido su presupuesto los últimos diez años y ese recurso lo guardan, para gastos médicos privados o prestaciones de los ministros. Sobre la posibilidad de que se dé un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con la Suprema Corte, comentó que la discusión y movilización política por la extinción de los fideicomisos es parte del momento de definiciones y de búsqueda de bienestar, y parte de la democracia, que eso es lo que nos mueve a nosotros y ahora hay millones de mexicanos y mexicanas que están politizados. La coordinadora de la Cuarta Transformación pidió a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, que colabore con el gobierno federal, por el bien del pueblo de Chihuahua, que firme el convenio IMSS-Bienestar, se puede ser de otro partido político pero convertir el gobierno estatal en un pugna política con el gobierno federal no ayuda a los chihuahuenses.

SENADORA NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ; APRUEBAN QUE EXTRANJEROS NO PARTICIPEN EN FONDOS DE ASEGURAMIENTO agropecuario y rural

La senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, dio a conocer que con 92 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó un dictamen que propone reformar los requisitos por el que se podrá considerar a una persona física de nacionalidad mexicana como socio de un Fondo de Aseguramiento y permitir a personas morales o empresas de nacionalidad mexicana, con cláusula de exclusión de extranjeros, participar en los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. Nancy Guadalupe Sánchez, presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, aseguró que estamos viviendo tiempos extraordinarios a nivel global en materia de cambio climático y sus impactos irremediablemente se reflejan localmente. Este escenario, ha llevado a los sectores productivos a buscar alternativas para contar con esquemas jurídico-financieros que respalden procesos productivos, ante las amenazas y riesgos que se presentan en un mundo globalizado. Por lo que el tema de los fondos de aseguramiento se vuelve prioritario para los sectores productivos, porque permitirá a los productores nacionales tengan alternativas de crear oportunidades nacionales e internacionales en beneficio de sus actividades.

SENADOR MANUEL AÑORVE AL GOBIERNO FEDERAL APOYO INMEDIATO A AFECTADOS POR EL HURACÁN OTIS

El senador Manuel Añorve Baños presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda, de Gobernación, de Bienestar; la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las demás dependencias competentes, a brindar apoyo directo e inmediato al Puerto de Acapulco y los demás municipios del Estado de Guerrero que han sido afectados por el huracán Otis, garantizando pronto auxilio y apoyo a los damnificados por este fenómeno hidrometeorológico. El legislador guerrerense solicita se dé procesamiento legislativo de urgente y obvia resolución pues a unas horas de haber impactado Otis en el puerto de Acapulco, se han registrado serios daños en esa localidad y áreas circundantes, incluyendo cortes de energía, inundaciones, deslizamientos de tierra, y afectaciones estructurales graves. Destacó la imperiosa necesidad reconocer la magnitud de las afectaciones causadas por eventos como el huracán Otis y la necesidad de contar con herramientas adecuadas para enfrentarlos. No podemos permitir que decisiones políticas dejen en vulnerabilidad a nuestros ciudadanos. Por ello, es necesario exhortar a las autoridades competentes a que se garantice la pronta respuesta y apoyo a las comunidades afectadas por desastres naturales. Es nuestro deber moral y ético asegurar el bienestar y seguridad de todos los mexicanos.

SENADOR RAÚL ELENES; PRESIDIRÁ NUEVA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

El senador Raúl Elenes Angulo fue designado para presidir la nueva Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado de la República, donde se podrá legislar para beneficio de las personas que se dedican a esta importante actividad. El objetivo general de esta nueva comisión es el análisis, estudio y dictamen de los asuntos e iniciativas encaminadas a obtener un aprovechamiento adecuado y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en el mar patrimonial así como en las aguas interiores de nuestro país, buscando garantizar que todas las personas tengan derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como dicta la Constitución. La nueva comisión tendrá las mismas atribuciones que las otras comisiones del Senado, conforme a su reglamento, y estará conformada por representantes de todos los grupos parlamentarios, destacando la presencia de 5 integrantes de Morena. Fue Raúl Elenes quien propuso diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos en marzo de 2022, para dar origines a la Comisión de Pesca y Acuacultura, las cuales fueron aprobadas en diciembre de ese mismo año, y siguieron su trámite ordinario al interior del Senado hasta llegar a este momento. Destacar que alrededor del 50 por ciento de las iniciativas propuestas por Elenes al Senado de la República han sido a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, lo que refleja su compromiso por esta noble actividad. Su creación fue aprobada, luego de una larga sesión ordinaria en el salón de sesiones del Senado de la República. Antes de su aprobación, los asuntos relacionados con la pesca eran atendidos por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural donde Raúl Elenes también es Secretario.

SENADORA OLGA SÁNCHEZ; URGE FOMENTAR EMPLEO FEMENINO PARA EVITAR VIOLENCIA ECONÓMICA

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, durante su participación en el Ciclo de conferencias “Mujeres por una vida libre de violencia”, aseguró que la violencia económica es uno de los tipos de agresión contra la mujer que pasa desapercibida, porque tiene muchas caras y aunque la mayoría de las veces se da en el ambiente familiar, también se registra en el ámbito laboral. Una mujer que sufre violencia económica está vulnerable a ser víctima de otros tipos de violencia, de ahí la importancia de erradicarla, y una forma es fomentar el empleo femenino, con salarios dignos para que tenga las herramientas y los recursos necesarios para salir y alejarse de su agresor, sin temor por falta de manutención y la de sus hijos, porque la capacidad económica de las mujeres crea una situación de empoderamiento ante la pareja. Reveló que datos del INEGI muestran que dos de cada 10 mujeres en México manifestaron haber sufrido violencia económica durante su relación actual o última pareja. En estas condiciones, el agresor intenta controlar a la mujer y someterla, haciéndose dueño de su independencia, limitando su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Sánchez Cordero aceptó que a nivel global designar el papel de proveedor sólo al varón y a ellas relegarlas en las labores del cuidado, ha propiciado que muchas mujeres sufran este tipo de violencia. A diferencia de la violencia física, la económica aún suele pasar desapercibida, por lo que definirla es la mejor manera de reconocerla: esta agresión engloba todas aquellas conductas que implican un control financiero sobre la víctima como prohibir o impedir que la mujer consiga una fuente de recursos propia, no proveer de recursos económicos para los gastos básicos del hogar o incluso bloquear las oportunidades laborales de las mujeres y los ascensos salariales. La legisladora de Morena recordó que en el Senado de la República se han aprobado reformas que buscan atender, sancionar y erradicar la violencia por interpósita persona, conocida como violencia vicaria, así como la Ley Tres de Tres para que ningún deudor alimentario pueda ocupar un cargo de elección popular y el Registro Nacional de deudores alimentarios.

SENADORA JESÚS LUCÍA TRASVIÑA; APRUEBAN REFORMA QUE REGULA USO DE DRONES PARA TAREAS DE SEGURIDAD

La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, y de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza Rafael Espino de la Peña, informaron que el Senado de la República avaló reformas para incluir, definir, regular y diferenciar en las leyes mexicanas a las aeronaves no tripuladas del Estado, que se utilicen en tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, dispositivos también conocidos como “drones”. Con 86 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se enmendaron diversas disposiciones de las leyes de Aviación Civil y de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, para también especificar que se elaboren lineamientos de regulación y operación de los drones empleados en las tareas específicas de seguridad antes referidas. El dictamen remitido al Pleno por las comisiones de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos Segunda, apunta que los drones son de gran utilidad para la policía, seguridad privada, militares y personal de emergencias, ya que les permite actuar de forma más eficaz y segura. Sin embargo, aclara que no debe pasar desapercibido que los vehículos aéreos no tripulados están a la venta en portales virtuales como Amazon, lo que ha permitido que se desarrolle un mercado y, por ende, la creación de muchos modelos con distintas características y funciones. Lo anterior les da un carácter de tecnologías de doble uso que representa un riesgo o amenaza, ya que son cada vez más utilizados por las organizaciones criminales.

DANTE DELGADO: MARCELO EBRAR Y SAMUEL GARCÍA, DOS OPCIONES DE MC PARA LA PRESIDENCIA

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, declaró que Samuel García, gobernador de Nuevo León es la opción interna de su partido y Marcelo Ebrard una externa para ser postulados a la Presidencia de la República. El senador del partido naranja, reiteró que él sería la última opción para competir por la primera magistratura del país. “En la vida interna de Movimiento Ciudadano se han manifestado varios compañeros y dije que sería la última opción”. Recordó que en Movimiento Ciudadano “hay espacios para las candidaturas ciudadanas en los términos que lo establecen nuestros estatutos”. Dijo que Marcelo Ebrard tiene “abiertos lo espacios” para poder participar en la contienda del 2024. ¿Samuel es mejor opción que Marcelo Ebrard?, se le preguntó. Yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa, respondió. Delgado Rannauaro, insistió que Marcelo Ebrard, en términos de nuestra convocatoria y ciudadanos que estimen participar, tienen abiertos los espacios para la participación.

SAMUEL GARCÍA; APRUEBAN SU LICENCIA; DESIGNAN A ARTURO SALINAS GARZA GOBERNADOR INTERINO DE NL

Samuel García, cuenta con la aprobación de su licencia para buscar la presidencia en 2024, designan al panista Arturo Salinas Garza gobernador interino de NL. La 76 Legislatura de Nuevo León, con 38 votos a favor de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y la abstención de Morena, PVEM y una legisladora independiente, además de cero votos en contra, fue aprobada la licencia por seis meses al gobernador Samuel García Sepúlveda para que pueda contender por la Presidencia de la República por el partido naranja en las elecciones de 2024.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; INTERESES PERSONALES DE SAMUEL GARCÍA NO DEBEN ESTAR POR ENCIMA DE SU COMPROMISO CON NUEVO LEÓN

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseveró que es reprobable que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, abandone su cargo por intereses personales, cuando la entidad presenta un considerable incremento en los índices de violencia. Primero que cumpla con su compromiso y responsabilidad. Samuel García vive en el metaverso que se inventó, cuando habla de logros que sólo existen en su mente, los éxitos que presume en materia de inversión privada y no son tales. El ‘nearshoring’ es un fenómeno económico y las empresas llegan a Nuevo León por su posición geográfica y por lo que hicieron gobiernos anteriores. Urge, se combata a grupos delincuenciales que se han apropiado de carreteras neoleonesas y que ahora también atacan a fuerzas policiacas del estado. No es posible que el crimen organizado se esté apropiando de Nuevo León y mantenga con miedo a la población, cuando su gobernador prometió resolver esta problemática y permanecer los seis años de su ejercicio. Asimismo Moreira refirió, que, de acuerdo con medios de comunicación, más de una decena de policías han perdido la vida en ataques perpetrados por la delincuencia en lo que va del año; además, el Informe de Seguridad del Grupo Interinstitucional reporta que, en los últimos 10 días, se han registrado 48 homicidios en el estado. Es importante resaltar los acontecimientos recientes en el municipio de Hidalgo, donde asesinaron al director de la policía, quien había sido nombrado en el cargo dos días antes, mientras en el municipio de Juárez atacaron a policías resultando un muerto y dos heridos. El sur de Nuevo León, está en manos del crimen organizado solo hay que recordar lo que sucede en la carretera 57 donde se han presentado secuestros y robos. Moreira Valdez consideró importante que Samuel García asuma el deber que le corresponde y combata este tipo de situaciones por las que, incluso, gente inocente ha sido víctima del descontrol y falta de mano dura contra los delincuentes. Otro tema pendiente que expuso el legislador es el suministro de agua en el área metropolitana de Monterrey, señaló que solo sofismas y puntadas son las respuestas que el gobernador García da a la población. Es increíble que la otrora crítica iniciativa privada regia, hoy guarde silencio ante tanta ineficiencia.

DIPUTADO CASIMIRO ZAMORA; RENDIRA SU SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

El diputado Casimiro Zamora, por el distrito 4, Guasave, El Fuerte y Choix, en Sinaloa, rendirá su segundo informe de actividades legislativas el próximo 28 de octubre, en el centro de eventos Figlos, ubicado en C. José Maria Pino Suarez numero 19, colonia Ángel Flores, Guasave, Sinaloa.

JOE BIDEN; ALARMADO POR QUE ALGUNOS COLONOS EXTREMISTAS ESTÁN ATACANDO A LOS PALESTINOS EN CISJORDANIA

El presidente Joe Biden, afirmó que está alarmado por el hecho de que algunos colonos extremistas están atacando a los palestinos en Cisjordania y les exigió que paren de hacerlo. Están atacando a los palestinos en lugares a los que tienen derecho a estar. Tienen que parar, rendir cuentas y parar ya, así lo declaro junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) apuntó que un total de 105 palestinos de Cisjordania han sido asesinados por las fuerzas israelíes y, en algunos casos, por colonos, desde el 7 de octubre. Joe Biden negó que haya pedido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que posponga su incursión terrestre en Gaza hasta la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. Le he indicado que, si es posible, saquemos a esa gente sana y salva. Se desconoce el número exacto de rehenes con pasaporte estadounidense en manos de los islamistas en Gaza. Actualmente hay 11 estadounidenses desaparecidos y una treintena de muertos tras el ataque que dejó más de 1.400 muertos en suelo israelí.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz