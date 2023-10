La Taylormanía en el mundo no ha terminado, luego de que la cantante estadounidense, Taylor Swift, recorriera distintos países del mundo como parte de su gira “The Eras Tour” y de que proyectara en los cines todo lo que sucedía en estos conciertos, usuarios de internet descubrieron como crear sus propias fotos como la portada del álbum “1989 Taylor’s Version”.

Por medio de redes sociales, la usuaria conocida como “Taylor Nation” compartió a través de su cuenta de X una página con el que no solo puedes escuchar “1989 Taylor’s Version” en las diferentes plataformas de música o en su defecto comprar el disco, sino que también puedes emular la foto de portada del álbum con una foto tuya.

A través de la página “Presave music”, existe un apartado en el que te permite recrear la portada de este disco con cualquiera de tos fotos favoritas, solo debes aceptar los términos y condiciones que te indican y posterior a ello, debes llenar un formulario con tus datos para asegurar de que eres mayor de edad.

Posterior a ello, deberás ingresar el nombre o título que desees que aparezca en la parte superior de la foto, también deberás cargar la foto que quieras que aparezca y listo, ya tendrás tu propia portada al estilo de “1989 Taylor’s Version”, como si fueras la propia Taylor Swift.

Lo mejor de todo y como si fueran los famosos “bracaletes de la amistad”, los fans de Taylor Swift comparten entre ellos las fotos que han creado, pero no solo con sus propias fotos, sino también con las de sus mascotas o con sus fotos favoritas de la propia Taylor Swift.

Así que ya sabes, no te quedes atrás y recrea tu propia portada de este álbum.

We show off our own versions of the #1989TaylorsVersion album cover, trust me ours is better. 😜 Generate your own at https://t.co/bPWW3w7HaQ! Don’t forget to pre-order, pre-save, and pre-add the album while you’re there! 🩵 pic.twitter.com/DhgCDGejRF

— Taylor Nation (@taylornation13) October 24, 2023