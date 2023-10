El muy anticipado álbum de la icónica banda de rock británico The Rolling Stones, Hackney Diamonds regresó a sus satánicas majestades los días de gloria en la actualidad.

De 12 tracks y grabado en varios lugares del mundo. Entre ellos, Henson Recording Studios, Los Ángeles; Estudios Metropolis, Londres; Estudios Sanctuary, Nassau, Bahamas; Estudios Electric Lady, Nueva York, y The Hit Factory/Germaino Studios, también en Nueva York, el disco ya tiene más de 250 mil reproducciones solamente en YouTube.

El fallecido baterista Charlie Watts aparece en dos temas, Mess It Up y Live By The Sword, esta última también incluye el bajo del exStones, Bill Wyman.

Y entre sus colaboraciones destaca Sweet Sounds Of Heaven con voz de Lady Gaga y teclados y piano de Stevie Wonder; Get Close y Live By The Sword con piano de Elton John. Y Bite My Head Off, con bajo de Paul McCartney.

Hackney Diamonds es su primer set de estudio con material nuevo desde A Bigger Bang de 2005.

