El presidente Andrés Manuel López Obrador, evaluó los avances de la segunda etapa de El Insurgente, Tren Interurbano que conectará a la Ciudad de México con Toluca, Estado de México. A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se dio cuenta de la construcción del viaducto atirantado, cuyo avance es de 53 por ciento; el viaducto doble voladizo, está al 90 por ciento y la estación Vasco de Quiroga en 70 por ciento. Siguen en proceso las celosías 1 y 2 de la Ciudad de México; la vía y catenaria de dos kilómetros de la SICT; el viaducto mixto 3 y la estación Santa Fe, entre otras obras complementarias. El jefe del Ejecutivo también informó la aplicación del Plan DN-III-E y el Plan Marina por parte de las Fuerzas Armadas debido a la entrada del huracán Norma por El Pescadero, en Baja California Sur. Paralelamente, indicó que encabezó las reuniones de evaluación de las refinerías de Salamanca, Guanajuato y Tula, Hidalgo. Visito también las instalaciones de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, a fin de supervisar su funcionamiento.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; EL VOTO Y LA PARIDAD EN EL PODER, REVOLUCIONARÁN LA HISTORIA DE MÉXICO

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, durante la conmemoración de los 70 Años del voto de las mujeres en México. Del sufragio a la paridad, que se llevó a cabo en el Complejo Cultural “Los Pinos”, señalo que el derecho al voto de las mujeres es una victoria por sí misma, pero no basta para garantizar la igualdad, la justicia ni el bienestar de las personas, por lo que es necesario romper para siempre con el ejercicio patriarcal del poder. No basta para garantizar la igualdad, la justicia ni el bienestar de las personas, hay que romper para siempre con el ejercicio patriarcal del poder. El voto y el principio de paridad en el poder están destinados a ser el binomio que revolucionará la historia de México. La legisladora, destaca que las mujeres gobernamos con la cabeza, el corazón y el carácter, pero hay dos cosas que nunca debemos olvidar: combatir en todo momento la corrupción y combatir en todo momento la discriminación, porque al poder debemos llegar todas: las de abajo, las de en medio y las de arriba, pero las de abajo tienen que ser la prioridad, porque siempre hemos sido las invisibles. Subrayó que el voto femenino ha sido una de las grandes causas no solamente de las mexicanas, sino de las mujeres de todo el mundo. Pero no basta quedarnos en la exaltación de las virtudes del derecho a votar, pues por más que estemos convencidas de que aquel es una de las armas más potentes del pueblo, echar las campanas al vuelo y cruzarse de brazos sería un error que no tardaría en pasarnos la factura. La senadora adelantó que el 13 de noviembre vendrá a México un grupo de parlamentarios de Europa, para conocer los avances de nuestro país en materia paritaria, pues somos un ejemplo de democracia y de ciudadanía plena de las mujeres.

DIPUTADO IGNACIO MIER; LANZA NUEVAMENTE RETO A MINISTROS DE LA SCJN PARA DEBATIR SOBRE EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS

El líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco realizó un nuevo reto a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a los magistrados y jueces, a que hablen con la verdad y que dejen de manipular a los trabajadores del Poder Judicial con relación a la extinción de 13 de los 14 fideicomisos de ese organismo. El diputado federal llamó nuevamente a debatir y a que se les explique a los trabajadores del Poder Judicial a detalle lo que es un fideicomiso, cómo operan y cómo se financian. Con el mayor respeto y cariño, le digo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la Judicatura Federal que podemos debatir públicamente de cara al pueblo de México para saber quién está mintiendo, y que les den la cara a los trabajadores. Asimismo manifestó que los magistrados lograron tener tanto dinero, porque fue lo que les sacrificaron a los trabajadores, porque el dinero de los fideicomisos no cayó del cielo, ni es de las fianzas, es del presupuesto de todas y todos los mexicanos Ese recurso fue lo que no les dieron en sueldos, lo que no les dieron en materiales ni en prestaciones a los trabajadores y se los quitaron para facilitar su trabajo. Mier Velazco señaló que el 80 por ciento de los 2 millones de asuntos que tiene en promedio el Poder Judicial Federal no son atendidos, y por esa omisión quedan libres defraudadores, evasores de la delincuencia organizada, pero la gente que cometió un delito del fuero federal está esperando, no hay justicia en México. Comentó que muchos trabajadores del Poder Judicial lo han buscado, y le han expresado que se encuentran presionados con la amenaza de que van a ser corridos o ya no serán contratados. El legislador refirió que, de ser necesario, pondrá a disposición de todos los trabajadores los fideicomisos, con sus saldos y cómo se nutren y que les pregunten, a los magistrados, qué hacen con los rendimientos. Toda vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acompañó la iniciativa sobre la extinción de los fideicomisos y aseguró que es su fuerza moral la máxima garantía de que el recurso de los fideicomisos se ocupará en las necesidades del pueblo. Yo los vuelvo a retar, que me lo digan, que no me manden amenazas y que no utilicen a los trabajadores, estamos hablándole de frente al pueblo de México con la verdad.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; ESTAMOS A TIEMPO DE CONTENER LA DESCOMPOSICIÓN DEL PAÍS

La responsable de la Construcción del Frente Amplió por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, al participar en la sesión ordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que estamos frente a un momento crucial, donde podemos perder al país y después recuperarlo será mucho más difícil y levantarlo será peor. La senadora pidió a los partidos políticos de oposición y a los ciudadanos a no quedarse sentados esperando invitación, pues los tiempos de crisis no esperan cortesías, esperan valentía. Ante decenas de consejeros, la legisladora consideró que hoy el país está en estado de guerra y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, donde nadie se quede esperando para actuar. Para entonces, México habrá quedado devastado, sin Estado de Derecho, sin instituciones, sin división de poderes, eso es lo que estamos arriesgando y estamos a tiempo de contener la descomposición de nuestro país. Agregó que una patria ordenada y generosa no será producto del trabajo de un día, sino del esfuerzo diario durante los próximos meses. Explicó que la base del triunfo en el 2024 estará en la capacidad de cada una y cada uno de los militantes de Acción Nacional de trabajar en equipo con priistas, perredistas y ciudadanía pues se debe reconocer que ni partidos ni ciudadanos pueden caminar solos. Gálvez Ruiz sostuvo que hoy millones de ciudadanas y ciudadanos caminan con el Frente Amplio por México, por eso, llamó a hacer lo correcto para que sean la opción de quienes buscan y no encuentran espacio para expresarse.

MARIO DELGADO; CONTINUEMOS CON LA ORGANIZACIÓN DE MORENA RUMBO A LA CITA CON LA HISTORIA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en Ensenada, Baja California, llamó a la militancia a continuar con los trabajos de organización del partido y a extender invitaciones para que más protagonistas del cambio verdadero se unan a la causa del movimiento de transformación. Sigamos invitando a más protagonistas del cambio verdadero, sigamos organizándonos, porque tendremos una cita con la historia. El dirigente morenista recordó que la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, ha convocado a más protagonistas del cambio verdadero para sumarse. Hay mucha gente morenista que está de acuerdo con lo que está pasando en el país y no quiere que regrese lo que teníamos antes. Por eso Claudia Sheinbaum ha lanzado una convocatoria a todas y todos los protagonistas del cambio que quieran sumarse. Asimismo Mario Delgado agradeció la gran respuesta de la militancia en Baja California y reconoció el trabajo de la gobernadora y Consejera Nacional, Marina del Pilar, a quien se refirió como una mujer que ya hizo historia aquí donde inicia la patria. Destacó que en Los Ángeles las y los militantes se mostraron muy entusiasmados. Nuestros paisanos militantes nos dieron una muestra extraordinaria de organización y de entusiasmo para que este proceso continúe adelante. En Ensenada, Baja California, 126 liderazgos de la sociedad bajacaliforniana se sumaron a la militancia y a las causas que persigue Morena, entre ellos: Eduin Caz, vocalista de “Grupo Firme”; Many Barrera, pitcher del club de béisbol Toros de Tijuana; Julio César Calva Yáñez, profesor-investigador y doctor en Energía por la UNAM; Carolina Valencia López, periodista y directora editorial del periódico “El Mexicano”; Pedro Montejo Peterson, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (INDEX). Sergio Guevara Escamilla, distinguido oceanólogo a nivel nacional e internacional; Hans Backhoff Guerrero, director General de Monte Xanic, una de las vinícolas mexicanas con mayor reconocimiento internacional; Luis Alberto “Venado” López Vargas, campeón mundial de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB); Antonio Hernández Rodríguez, gimnasta multimedallista; Diamary Sánchez Moreno, dramaturga y poeta; Jorge Kuri Rojo, presidente del Consejo del Museo El Trompo en Tijuana; Gina Villalobos González, presidenta de Canacope Tijuana; Luis Humberto Crosthwaite, escritor reconocido; Roxana Herrera Téllez, ex presidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California; Octavio López Coronel, fundador y director general de Nación Verde A.C.; Álvaro Gabriel Díaz Rodríguez, profesor-investigador de la UABC; Marco Estudillo Bernal, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada; Mario Gastón Toledo Castillo, fundador y director general de la empresa PYE Electrificaciones.

SENADOR MARIO ZAMORA GASTÉLUM; SE COMPROMETE A TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS DE LAS Y LOS PRIISTAS.

El senador por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, fue nombrado Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI). Asumirá su responsabilidad en coordinación con el líder de la bancada priista, Manuel Añorve Baños. Ante los integrantes del GPPRI, el legislador sinaloense se comprometió a trabajar en la construcción de acuerdos para la mejor conducción de los trabajos parlamentarios de las y los priistas. Zamora Gastélum es integrante del GPPRI desde el 1 de septiembre de 2018 donde se ha destacado por su participación como presidente de la Comisión de Reforma Agraria e integrante de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Energía, Recursos Hidráulicos, Estudios Legislativos Segunda, Defensa, y Trabajo y Previsión Social. Participó como integrante de la Delegación Mexicana de Senadores que asistió a la primera parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 21 al 25 de enero de 2019 en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Actualmente se desempeña como secretario de la Comisión de Educación y de la Comisión de Seguridad Pública; además de ser integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; Recursos Hidráulicos; Relaciones Exteriores América del Norte; Minería; Comunicaciones y Transportes; Bienestar y Desarrollo Social y Marina.

VLADIMIR HERRERA GONZÁLEZ; ESTUDIO DEL IBD, SEÑALA QUE GOBIERNO FEDERAL PROYECTA TRANSFERIR 0.5% MÁS RECURSOS A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES EN EL 2024

El investigador Vladimir Herrera González, colaborador de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD), realizo un estudio donde señala que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2024 propone un gasto federalizado de 2 billones 563,301.0 millones de pesos. 19 entidades federativas presentan crecimientos anuales en su Gasto Federalizado respecto del presupuesto aprobado en 2023. Para 2024 se proyecta un mayor Gasto Federalizado en 0.5% real respecto de 2023, para ubicarse en 2 billones 563,301.0 millones de pesos (mdp), aspecto que se refleja en mayores recursos presupuestarios asignados, principalmente, al Ramo 33 Aportaciones Federales, al Ramo 25 Previsiones para los Sistemas de Educación y a los Convenios de Descentralización. El Análisis de los recursos federales identificados para las entidades federativas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, observa que 19 entidades federativas presentan crecimientos anuales en su Gasto Federalizado respecto del presupuesto aprobado en 2023. Destaca los aumentos en la Ciudad de México (30.4%), Baja California Sur (5.1%), Querétaro (3.1%), Quintana Roo (3.0%). Por su parte 13 entidades federativas reportan caídas entre las que sobresalen: Campeche (-4.2%), Guanajuato (-3.3%), Zacatecas (-2.5%%) y Tabasco (-1.6%). En relación con los Programas Sujetos a Reglas de Operación y Específicos, distintos al Gasto Federalizado, cuyos recursos son ejercidos por el Gobierno Federal en las entidades federativas se observa un crecimiento de 13.8% respecto de 2023. Por otro lado, señala que el presupuesto destinado a los Programas y Proyectos de Inversión (PPIs) presenta un decrecimiento de 36.6% respecto de 2023 con caídas presupuestales para las 32 entidades federativas, lo que propicia la disminución de recursos para el desarrollo de PPIs en las 32 entidades federativas, entre las que sobresalen: Sinaloa (-31.2%), Coahuila (-28.3%), Aguascalientes (-27.5%), Veracruz (-27.5%), Querétaro (-26.4%) y Baja California Sur (-24.5%). El Presupuesto de Egresos de la Federación tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 15 de noviembre.

SONORA Y SINALOA; SE IMPLEMENTA PLAN MARINA EN SU FASE DE PREVENCIÓN POR “NORMA”

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México y de la Unidad Naval de Protección Civil, en conjunto con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que ante el potencial impacto de la tormenta tropical “Norma” en los estados de Sonora y Sinaloa, esta Institución ha implementado el Plan Marina en su Fase de Prevención, con el fin de tomar medidas para evitar o mitigar los daños a la vida de las personas, los bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y medio ambiente. Cabe destacar, que a través de la Sexta Región Naval con sede en Guaymas, Sonora; la Octava Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa y la Octava Zona Naval con sede en Topolopampo, Sinaloa, se mantienen desplegados 5,116 elementos de la Armada de México, 22 buques, 61 vehículos de apoyo, nueve ambulancias, seis helicópteros, tres cocinas móviles, tres potabilizadoras de agua y una tortilladora. Asimismo, se trasladaron dos mil despensas y 16 mil litros de agua embotellada a Mazatlán, Sinaloa para apoyo y asistencia de la población civil. De igual manera, se han habilitado 37 refugios temporales con la capacidad de albergar a 12 mil 700 personas, de los cuales, 24 se encuentran en Topolopambo, Sin., ocho en Mazatlán, Sin., y ocho en Guaymas, Son. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se establecerá en el Instituto de Protección Civil del Estado, en Culiacán, Sin., con el fin de llevar a cabo las acciones de seguimiento a las afectaciones por el paso de citado fenómeno, en conjunto con personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Por otro lado y después del paso de la tormenta tropical “Norma” en el estado de Baja California Sur y derivado del nivel de las afectaciones, esta Institución mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Recuperación y Fase de Auxilio, en Los Cabos y La Paz, B.C.S., respectivamente, proporcionando apoyos a la población civil y realizando recorridos terrestres, con la finalidad de restablecer los servicios básicos.

DONALD TRUMP; ARRIBA DE JOE BIDEN GRACIAS AL APOYO DE LOS JÓVENES

El ex presidente Donald Trump, aventaja a Joe Biden gracias al apoyo del voto de los jóvenes, según una encuesta. Si en este momento se llevarán a cabo las elecciones presidenciales con los nombres de Joe Biden y Donald Trump en la boleta, el triunfo le correspondería a Donald Trump, al menos así lo indican los resultados de una encuesta. Emerson College llevó a cabo un sondeo para determinar quién sería el próximo responsable de la Casa Blanca e hipotéticamente la victoria le correspondería al ex presidente Trump quien, gracias al voto de los jóvenes, se impondría por dos puntos de ventaja sobre Joe Biden. Aunque la contienda resultaría muy reñida, Trump obtendría un 47% de los sufragios frente al 45% Biden, con un 8% de ciudadanos todavía indecisos sobre a quién deben apoyar. Los resultados de otra encuesta realizada por CNBC All-America Economic Survey a nivel nacional todavía le otorgan mayor porcentaje de ventaja a Trump quien en un posible enfrentamiento con Biden se adjudicaría la victoria con un 4% más de respaldo. Bloomberg/Morning Consult también apunta un triunfo del ex mandatario de la nación por 4% de superioridad, sólo que, a diferencia de las encuestas anteriores, su estudio sólo midió la opinión de los ciudadanos en siete estados considerados clave durante los comicios electorales. Llama la atención que, en el sondeo de Emerson College, Donald Trump mostró un mejor desempeño que Joe Biden entre los ciudadanos cuya edad oscila entre 18 y 29 años, pues entre este grupo logró imponerse 45.2% frente al 42.9% que apoya la reelección del demócrata. Donald Trump quien está involucrado en cuatro acusaciones legales también cuenta con el apoyo de las personas cuya edad se sitúa entre 30 y 39 años, pues en dicha categoría goza de la simpatía del 49.6% de los electores con respecto al 38.5% que apoyan a Biden. Es decir, que Donald Trump tendría una ventaja de casi 11%.

GAZA; INGRESA MÁS AYUDA HUMANITARIA

El paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza, abrió por segundo día consecutivo para permitir la entrada de 17 camiones de ayuda humanitaria. La televisión egipcia Al Qahera News retransmitió en directo la entrada de estos vehículos a través de Rafah hacia Gaza, que aseguró que hay tres camiones de la Media Luna Roja egipcia, que encabeza esta entrega de ayuda junto a su contraparte palestina, dentro del convoy. Voluntarios que se encuentran desde hace días en el cruce afirmaron que esos 17 camiones contienen en su mayoría medicamentos, agua y alimentos. Varios de los voluntarios se reunieron alrededor de la puerta para vitorear a los conductores mientras izaban la bandera egipcia. Esta nueva entrega tiene lugar un día después de que se abriera finalmente el paso de Rafah, el único que no está controlado por Israel, tras dos semanas cerrado porque Israel no daba permiso para la entrega y porque el camino que conecta Egipto con Gaza estaba dañado por los bombardeos israelíes. Las autoridades que gestionan el paso fronterizo de Rafah, cerraron el cruce por ambos lados tras descargar los 20 camiones de ayuda humanitaria que fueron pactados para una primera misión de auxilio. Israel intensificó los bombardeos sobre Gaza en las últimas 24 horas y su aviación mató a dos operativos de alto rango del grupo islamista Hamás junto a otros milicianos. Desde que la guerra estalló hace más de dos semanas, más de 4 mil 400 personas han muerto en Gaza por bombardeos israelíes, entre las cuales hay más del 70 por ciento son menores de edad, mujeres y ancianos. A su vez, se siguen produciendo lanzamientos de cohetes por parte de milicias palestinas contra Israel, que registra hasta ahora más de mil 400 muertos desde el inicio del conflicto que comenzó tras el ataque terrorista del grupo islamista Hamás.

