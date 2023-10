El rapero Santa Fe Klan desafió las “reglas” de su expareja Maya Nazor, pues mostró el rostro de su hijo Luka por primera vez.

A 10 meses de que diera fin la relación entre el cantante guanajuatense, Ángel Quezada y la creadora de contenido, Maya Nazor, la pareja a estado en vuelta en el ojo del huracán tras las polémicas que ha desatado principalmente Santa tras sus romances a poco tiempo de terminar su relación con la madre de su hijo Luka.

Tal fue el caso de su presunto noviazgo con Karely Ruiz y ahora con Melisa Obregón.

Asimismo, tras las presuntas amenazas que recibió el rapero ante la muerte de Lefty SM, por lo que supuestamente tuvo que dejar su lugar de residencia, Guadalajara, pues en IG escribió: “Mañana por la noche dejó esta ciudad”.

Pero, por si esto no fuera poco, el intérprete de “Llevame” , desató controversia tras publicar una foto en sus redes junto a su primogénito, pero mostrando su rostro por primera vez , cuando su mamá a cuidado mucho esa parte , probablemente para no ser blanco de críticas o hate hacia su pequeño.

En la imagen se ve al rapero mexicano muy sonriente como su pequeño, quien está sentado sobre un carrito con cara de perrito – juguete que estimula la motricidad de los niños-

Anexo a la foto Quezada escribió un amoroso mensaje a Luka, en el cual da cuenta de su esfuerzo como papá, la importancia de la familia y sobre lo que muchas veces pueden decir las personas sin tener conocimiento de causa.

“La gente habla lo que quiere sin saber nada hijo porque son libres de opinar pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu ama ni en lo que dicen de tu apá somos humanos con errores y defectos y nunca hay que juzgar lo que se ve por afuera.

Yo tengo 10 años trabajando haciendo música desde que mi papá me compró mi primer micrófono y conocí el hip hop en mi barrio mis papás me enseñaron que la familia siempre es primero por eso me canse de la pobreza y salí a la calle a cumplir mi sueño para sacar adelante a mi familia haciendo lo que me gusta me acuerdo que a veces no teníamos ni siquiera comida pero teníamos el amor la unión de una familia bien bonita y una casita que nos hizo mi papá gracias a dios y a los fans hoy no nos falta nada mi niñooooo!!!

Tenemos salud ,felicidad ,amor, comida ,una casa, una familia muy grande y muchos juguetesssss para jugar muchooo”.

Y aunque tal vez la relación con Maya no terminó en excelentes términos, destacó que es la mejor madre que a su pequeño le pudo tocar, pues es la que está al pendiente de él, cuando Quezada anda buscando un mejor futuro tanto para él como para los suyos, su familia.

“Tienes a la mejor mamá que te cuida mucho y te alimenta todos los días y tienes a tu papá que anda de un lado a otro trabajando no importa que no coma bien que no duerma bien pero estoy cumpliendo mi sueño porque todavía no soy lo que quiero ser cuando estoy contigo lo disfruto muchísimo son mis mejores días cuando estamos juntos eres lo más valioso que tengo. Gracias por ser la luz de mi oscuridad mi Niño te amo por siempre Luka.”

